Ottimizza l’onboarding dei casi d’uso dell’AI con IBM watsonx.governance

IBM sta introducendo Use Case Onboarding Optimization in watsonx.governance, una nuova funzionalità progettata per aiutare le organizzazioni a semplificare l’acquisizione dei casi d’uso dell’AI e accelerarne l’adozione responsabile. Combinando interazioni in linguaggio naturale, analisi della similarità semantica e workflow di governance automatizzati, questa funzionalità aiuta le organizzazioni a ridurre le complessità del processo di onboarding, migliorare la qualità delle richieste, identificare i rischi in fase iniziale e scalare la governance dell’AI in modo più efficiente.

Via via che le organizzazioni implementano un numero crescente di sistemi di AI generativa, machine learning e AI agentica, i team di governance devono gestire volumi sempre maggiori di casi d’uso dell’AI, revisioni e requisiti di documentazione. Molte richieste non presentano un chiaro allineamento con obiettivi strategici, risultati aziendali definiti, benefici attesi o informazioni di supporto complete, causando ritardi nelle revisioni della governance e aumentando il carico operativo.

Sebbene le aziende riconoscano il potenziale dell’AI, solo il 16% delle iniziative di AI è stato esteso su scala aziendale. Allo stesso tempo, la ricerca dell’IBM Institute for Business Value* stima che un’azienda con un valore di 20 miliardi di dollari perda circa 140 milioni di dollari all’anno a causa di irregolarità legate all’AI e che la metà di queste perdite sia direttamente attribuibile a lacune nella governance. Le organizzazioni prevedono inoltre di dover gestire entro il 2030 quasi quattro volte il numero di asset AI che gestiscono attualmente.

Per scalare l’AI in modo responsabile, le organizzazioni necessitano di un modo più efficiente per acquisire le iniziative AI, applicare il contesto di governance in una fase iniziale e identificare i rischi prima che lo sviluppo sia troppo avanzato.