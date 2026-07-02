Ottimizza l’onboarding dei casi d’uso dell’AI con IBM watsonx.governance

IBM watsonx.governance Use Case Onboarding Optimization aiuta le organizzazioni a semplificare l’acquisizione dei casi d’uso dell’AI attraverso interazioni in linguaggio naturale, analisi di similarità e invii strutturati per la governance.
IBM sta introducendo Use Case Onboarding Optimization in watsonx.governance, una nuova funzionalità progettata per aiutare le organizzazioni a semplificare l’acquisizione dei casi d’uso dell’AI e accelerarne l’adozione responsabile. Combinando interazioni in linguaggio naturale, analisi della similarità semantica e workflow di governance automatizzati, questa funzionalità aiuta le organizzazioni a ridurre le complessità del processo di onboarding, migliorare la qualità delle richieste, identificare i rischi in fase iniziale e scalare la governance dell’AI in modo più efficiente.
Via via che le organizzazioni implementano un numero crescente di sistemi di AI generativa, machine learning e AI agentica, i team di governance devono gestire volumi sempre maggiori di casi d’uso dell’AI, revisioni e requisiti di documentazione. Molte richieste non presentano un chiaro allineamento con obiettivi strategici, risultati aziendali definiti, benefici attesi o informazioni di supporto complete, causando ritardi nelle revisioni della governance e aumentando il carico operativo.
Sebbene le aziende riconoscano il potenziale dell’AI, solo il 16% delle iniziative di AI è stato esteso su scala aziendale. Allo stesso tempo, la ricerca dell’IBM Institute for Business Value* stima che un’azienda con un valore di 20 miliardi di dollari perda circa 140 milioni di dollari all’anno a causa di irregolarità legate all’AI e che la metà di queste perdite sia direttamente attribuibile a lacune nella governance. Le organizzazioni prevedono inoltre di dover gestire entro il 2030 quasi quattro volte il numero di asset AI che gestiscono attualmente.
Per scalare l’AI in modo responsabile, le organizzazioni necessitano di un modo più efficiente per acquisire le iniziative AI, applicare il contesto di governance in una fase iniziale e identificare i rischi prima che lo sviluppo sia troppo avanzato.
Il controllo dipende dall’applicazione del contesto aziendale prima che l’AI venga approvata, distribuita o scalata.
In molte organizzazioni, l’acquisizione dei casi d’uso dell’AI è lenta e manuale. I team di governance dedicano tempo alla raccolta delle informazioni mancanti e le revisioni possono richiedere giorni o settimane prima che le valutazioni dei rischi abbiano persino inizio. Le decisioni vengono spesso prese senza un contesto sufficiente riguardo a iniziative simili, rischi esistenti o requisiti di governance all’interno dell’organizzazione.
Questo collo di bottiglia non riduce il rischio; lo sposta semplicemente in un punto meno visibile. Le organizzazioni necessitano di un modo più scalabile per acquisire le iniziative AI, applicare il contesto di governance in una fase iniziale e identificare i potenziali rischi prima che lo sviluppo sia troppo avanzato.
IBM watsonx.governance Use Case Onboarding Optimization aiuta le organizzazioni a semplificare il modo in cui le iniziative AI vengono acquisite, confrontate e preparate per la revisione della governance. Gli utenti aziendali possono descrivere le iniziative di AI proposte utilizzando il linguaggio naturale, mentre watsonx.governance pone domande mirate, raccoglie il contesto mancante e genera richieste strutturate.
Gli utenti possono interagire tramite canali familiari come Slack o direttamente all’interno di watsonx.governance, riducendo le difficoltà operative e mantenendo l’attenzione sulla raccolta completa e coerente dei casi d’uso.
L’esperienza è progettata per sembrare meno la compilazione di documentazione di governance e più una conversazione, sia che gli utenti interagiscano tramite Slack, sia direttamente all’interno di watsonx.governance. Il risultato è un processo di acquisizione più efficiente che migliora la partecipazione e riduce il lavoro amministrativo.
Man mano che l’adozione dell’AI si espande nelle diverse unità di business, casi d’uso simili vengono spesso proposti da team differenti. Senza visibilità sulle richieste precedenti, i team di governance possono dedicare tempo alla revisione di iniziative sovrapposte, mentre gli utenti aziendali rimangono inconsapevoli dell’esistenza di attività correlate già avviate.
Al centro dell’ottimizzazione dell’onboarding dei casi d’uso c’è l’analisi delle somiglianze semantiche. La soluzione confronta le nuove proposte con casi d’uso già integrati per identificare modelli noti, iniziative correlate e profili di rischio simili.
Invece di basarsi esclusivamente sulla corrispondenza delle parole chiave, watsonx.governance analizza il contesto e l’intento per individuare iniziative simili. Questo aiuta i team di governance a identificare sovrapposizioni, riutilizzare conoscenze di governance consolidate, applicare pratiche di governance coerenti e ridurre le revisioni duplicate.
Una governance efficace dell’AI dipende dall’identificazione dei rischi prima che i sistemi entrino in produzione.
L’analisi della similarità offre ai team un punto di partenza più solido per la revisione dei rischi. Evidenziando casi d’uso comparabili e modelli di governance noti, watsonx.governance aiuta i team a identificare prima i rischi applicabili e a indirizzare le richieste in modo più efficiente.
Una volta inviato un caso d’uso, watsonx.governance aiuta a identificare i rischi nelle aree di equità, privacy, conformità, aspetti legali e categorie operative. Questi rischi possono quindi essere integrati nei workflow di governance esistenti per la revisione e la valutazione. Invece di partire da un modulo di acquisizione vuoto, gli analisti iniziano con un contesto pertinente, così possono concentrarsi sui rischi, sui controlli e sulle decisioni relative a un’implementazione responsabile.
L’identificazione precoce dei rischi diventa sempre più importante man mano che gli ambienti AI diventano più complessi. La ricerca di IBM IBV ha rilevato che le organizzazioni con un’elevata proliferazione dell’AI e una scarsa visibilità registrano un impatto sui ricavi inferiore del 22%, un impatto sull’utile operativo inferiore del 19% e incrementi di produttività inferiori del 17% rispetto alle organizzazioni con livelli più bassi di proliferazione dell’AI.
Aiutando le organizzazioni a identificare e valutare i rischi in una fase iniziale, i team di governance possono migliorare il controllo senza creare ulteriori ostacoli all’adozione dell’AI.
Una governance dell’AI efficace si misura in base a quanto efficacemente viene integrata nell’adozione quotidiana dell’AI, non dal numero di policy che un’organizzazione crea.
IBM watsonx.governance Use Case Onboarding Optimization aiuta le organizzazioni ad accelerare l’onboarding dei casi d’uso dell’AI, migliorare la qualità delle richieste, ridurre le attività di governance duplicate e identificare i rischi nelle fasi iniziali del ciclo di vita. Gli utenti aziendali possono descrivere le iniziative AI proposte utilizzando il linguaggio naturale, mentre watsonx.governance identifica casi d’uso esistenti simili, mette in evidenza il contesto di governance pertinente e genera richieste strutturate per la revisione.
Analizzando le similarità tra i casi d’uso precedentemente acquisiti, le organizzazioni possono identificare modelli già noti, riutilizzare framework consolidati per rischi e controlli e migliorare la coerenza nella valutazione delle iniziative AI. I team di governance dedicano meno tempo alla raccolta delle informazioni e alla revisione delle richieste ripetitive, concentrandosi invece su valutazioni e processi decisionali a maggior valore aggiunto.
Con l’accelerazione dell’adozione dell’AI, la governance deve diventare più semplice da utilizzare, più facile da scalare e più integrabile nei processi di lavoro esistenti. Use Case Onboarding Optimization rende possibile questo approccio trasformando la governance dell’AI da un processo manuale in un’esperienza di onboarding intelligente che combina interazioni in linguaggio naturale, analisi basata sulla similarità e automazione, aiutando le organizzazioni a passare in modo più efficiente dall’idea dell’AI all’implementazione di un’AI governata, mantenendo trasparenza, responsabilità e supervisione umana.