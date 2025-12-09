Operazionalizzare la fiducia per l'AI su larga scala con IBM watsonx.governance enterprise governance accelerator

Gestire la governance dell'AI attraverso strumenti scollegati crea punti ciechi e rallenta l'adozione. Per passare dalla sperimentazione all'AI su scala aziendale, le organizzazioni hanno bisogno di un framework unificato che crei fiducia, garantisca la conformità e acceleri l'innovazione.
In watsonx.governance enterprise governance accelerator, troverai 3 funzionalità principali:
Catalogo di asset AI governato e onboarding automatizzato: crea un inventario di asset AI (dati, modelli, agenti, applicazioni e processi)con workflow di approvazione automatizzati. In questo modo, vengono applicati i controlli delle politiche e viene garantita la conformità fin dall'inizio di ogni iniziativa di AI.
Richieste di utilizzo regolamentate e valutazioni integrate: standardizza le approvazioni per il riutilizzo degli asset ed esegui valutazioni integrate per una tecnologia responsabile e la conformità, garantendo la verificabilità in ogni fase.
Dashboard sugli insight unificati: gli esecutivi ottengono insight sui livelli di rischio, sull'aderenza alle politiche e sulle prestazioni dei modelli, consentendo decisioni di governance basate sui dati.
Queste funzionalità si traducono direttamente in un impatto reale sul business. In che modo le organizzazioni stanno già applicando l'acceleratore di governance aziendale nei loro programmi di AI?