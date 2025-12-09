Intelligenza artificiale Automazione IT

Operazionalizzare la fiducia per l'AI su larga scala con IBM watsonx.governance enterprise governance accelerator

watsonx.governance enterprise governance accelerator è un nuovo insieme di funzionalità che si concentra sull'operativizzazione della governance e sul miglioramento delle valutazioni tecnologiche responsabili durante l'intero ciclo di vita dell'AI, con una forte enfasi su trasparenza, responsabilità e fiducia. 

Pubblicato il 9 dicembre 2025
Illustrazione digitale di cerchi concentrici con punti grigio scuro

Gestire la governance dell'AI attraverso strumenti scollegati crea punti ciechi e rallenta l'adozione. Per passare dalla sperimentazione all'AI su scala aziendale, le organizzazioni hanno bisogno di un framework unificato che crei fiducia, garantisca la conformità e acceleri l'innovazione.

In watsonx.governance enterprise governance accelerator, troverai 3 funzionalità principali:

  1. Catalogo di asset AI governato e onboarding automatizzato: crea un inventario di asset AI (dati, modelli, agenti, applicazioni e processi)con workflow di approvazione automatizzati. In questo modo, vengono applicati i controlli delle politiche e viene garantita la conformità fin dall'inizio di ogni iniziativa di AI.

  2. Richieste di utilizzo regolamentate e valutazioni integrate: standardizza le approvazioni per il riutilizzo degli asset ed esegui valutazioni integrate per una tecnologia responsabile e la conformità, garantendo la verificabilità in ogni fase.

  3. Dashboard sugli insight unificati: gli esecutivi ottengono insight sui livelli di rischio, sull'aderenza alle politiche e sulle prestazioni dei modelli, consentendo decisioni di governance basate sui dati.

Queste funzionalità si traducono direttamente in un impatto reale sul business. In che modo le organizzazioni stanno già applicando l'acceleratore di governance aziendale nei loro programmi di AI? 

Fornire risultati aziendali misurabili

L'acceleratore aiuta le organizzazioni a scalare l'AI con fiducia per ottenere un impatto misurabile:

  • Ridurre i cicli di approvazione dei casi d'uso grazie all'automazione semplificata dell'onboarding e del ciclo di vita.
  • Dare ai team la possibilità di scalare in modo responsabile senza compromettere la velocità di sviluppo.
  • Migliorare la trasparenza per i clienti, le autorità di regolamentazione e gli azionisti, grazie a registri di governance verificabili.

Un ecosistema di governance unificato

IBM è leader globale nell'AI affidabile e responsabile, con decenni di esperienza nell'aiutare le aziende a governare i dati, gestire i rischi e costruire sistemi di AI trasparenti. Gestito dal team di Rischio, conformità e integrità, l'approccio di governance integrato di IBM garantisce che l'AI etica, sicura e conforme sia realizzabile su larga scala.

Scopri come l'acceleratore di governance aziendale può aiutare a fare della fiducia il tuo prossimo elemento distintivo.

Maggiori informazioni su IBM® watsonx.governance

Prenota una consulenza con i nostri esperti

Ian Francis

Senior Product Manager

IBM

Michelle Jutras-Steiner

Program Director - Global Privacy and Responsbile AI Market Strategy

IBM