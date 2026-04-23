OpenSearch è ora disponibile su watsonx.data per la ricerca enterprise e il recupero dell'AI

La ricerca è sempre stata essenziale per accedere ai dati aziendali, ma la sua importanza sta crescendo man mano che i volumi di dati aumentano e l'adozione dell'AI accelera.

I dipendenti si aspettano esperienze di ricerca rapide e intuitive su tutti i sistemi aziendali, simili a quelle che utilizzano sul web. Allo stesso tempo, i sistemi di AI moderni si affidano a un recupero di alta qualità per accedere alle informazioni necessarie per produrre risposte e insight utili.

Man mano che i dati aziendali diventano sempre più complessi, con database, file system, applicazioni SaaS e piattaforme dati in formati strutturati, semi-strutturati e non strutturati, la sfida è unire questi diversi tipi di dati in un sistema che possa essere indicizzato, ricercato e analizzato su larga scala.

Ciò significa combinare la corrispondenza precisa delle parole chiave con la comprensione semantica, un obiettivo che gli approcci di ricerca tradizionali spesso faticano a raggiungere. È qui che entra in gioco OpenSearch.