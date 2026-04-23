OpenSearch è ora disponibile su watsonx.data per la ricerca enterprise e il recupero dell'AI

IBM® annuncia OpenSearch su watsonx.data, portando OpenSearch, un motore di analytics open source con oltre 700 milioni di download, direttamente nella piattaforma ibrida di dati di IBM per AI.
OpenSearch è un motore di ricerca e analytics distribuito open source con licenza Apache 2.0 basato su Apache Lucene. Ospitato dalla Linux Foundation e sviluppato da una vasta comunità open-source, il progetto continua a evolversi grazie ai contributi di molte organizzazioni, incluso un importante lavoro continuo da parte di IBM.
Con OpenSearch integrato in watsonx.data, Le organizzazioni possono potenziare le esperienze di ricerca enterprise, workflow di analytics e applicazioni AI utilizzando un motore di recupero unificato e scalabile.
Questa versione rappresenta anche un componente chiave all'interno di OpenRAG, il framework di recupero aperto e agentico recentemente annunciato da IBM, progettato per trasformare la conoscenza aziendale in un contesto affidabile per l'AI, in modo sicuro e su larga scala. OpenRAG riunisce tre tecnologie open-source di altissimo livello in una base componibile, aiutando le organizzazioni a connettersi a fonti di conoscenza aziendale, elaborare documenti complessi e orchestrare flussi di lavoro agenti con l'AI. OpenSearch fornisce il livello di recupero ad alte prestazioni che rende possibili questi sistemi.
Man mano che le organizzazioni ampliano l'uso di dati e AI, una funzionalità sta diventando sempre più essenziale: la ricerca.
La ricerca è sempre stata essenziale per accedere ai dati aziendali, ma la sua importanza sta crescendo man mano che i volumi di dati aumentano e l'adozione dell'AI accelera.
I dipendenti si aspettano esperienze di ricerca rapide e intuitive su tutti i sistemi aziendali, simili a quelle che utilizzano sul web. Allo stesso tempo, i sistemi di AI moderni si affidano a un recupero di alta qualità per accedere alle informazioni necessarie per produrre risposte e insight utili.
Man mano che i dati aziendali diventano sempre più complessi, con database, file system, applicazioni SaaS e piattaforme dati in formati strutturati, semi-strutturati e non strutturati, la sfida è unire questi diversi tipi di dati in un sistema che possa essere indicizzato, ricercato e analizzato su larga scala.
Ciò significa combinare la corrispondenza precisa delle parole chiave con la comprensione semantica, un obiettivo che gli approcci di ricerca tradizionali spesso faticano a raggiungere. È qui che entra in gioco OpenSearch.
Con OpenSearch ora integrato in watsonx.data, i team possono attivare funzionalità di ricerca avanzate direttamente all'interno della loro piattaforma dati.
OpenSearch supporta diverse tecniche di recupero complementari:
Insieme, queste funzionalità migliorano la qualità della ricerca per una vasta gamma di workload, dalla scoperta della conoscenza aziendale alle applicazioni basate su AI.
OpenSearch su watsonx.data è progettato per supportare workload su scala di produzione in molti casi d'uso diversi.
Le organizzazioni possono utilizzare OpenSearch per potenziare:
Poiché OpenSearch si basa su watsonx.data, è in grado di indicizzare e interrogare dati provenienti da fonti strutturate e non strutturate, beneficiando al contempo delle funzionalità di governance, sicurezza e integrazione della piattaforma.
OpenSearch è diventato rapidamente uno dei motori di ricerca open-source più adottati, con una comunità in rapida crescita e centinaia di milioni di download in tutto il mondo.
Portando OpenSearch su watsonx.data, IBM combina la flessibilità dell'open source con le funzionalità operative richieste per le distribuzioni aziendali. Le organizzazioni possono trarre beneficio da un motore di ricerca aperto ed estensibile, ottenendo al contempo le funzionalità di governance, sicurezza e Integrazione necessarie per eseguire workload mission-critical.
Con OpenSearch su watsonx.data, IBM sta aiutando le organizzazioni a sbloccare il valore dei loro dati, alimentando applicazioni di ricerca, analytics e AI da un'unica piattaforma di dati aperti.