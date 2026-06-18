Ora disponibile a livello generale, OpenRAG on watsonx.data offre ai team una soluzione RAG agentica pronta all’uso per trasformare i dati non strutturati in conoscenze aziendali ricercabili, con le organizzazioni leader che già le applicano nei casi d’uso di procurement, fiscalità e conoscenza interna.
Le applicazioni e gli agenti AI sono utili solo quanto le conoscenze a cui possono accedere e che possono interpretare e applicare. Questa è la sfida costante, che si tratti di un dipendente che cerca conoscenze interne, di un team di supporto che risolve un problema del cliente o di un team fiscale che analizza documenti complessi. Inoltre, le informazioni richieste per questi workflow sono quasi sempre distribuite tra documenti, formati e sistemi diversi.
OpenRAG on watsonx.data si collega alle fonti in cui il contenuto è già presente, come Google Drive, Microsoft OneDrive e AWS S3, e funziona su diversi tipi di file comuni, inclusi PDF, immagini, file PowerPoint ed Excel. Da lì, OpenRAG prepara quei contenuti, li rende ricercabili e fornisce le informazioni giuste al momento giusto.
Nella pratica, questo significa aiutare i team a superare le barriere che spesso impediscono ai contenuti grezzi di supportare applicazioni di AI utili:
“Le funzioni fiscali lavorano con un’enorme quantità di documenti, spesso oltre un milione di file in formati come Excel, Word e PDF,” afferma Chris Aiken, Principal, Tax Technology Services di EY. “Oggi gran parte del lavoro dipende dalla ricerca manuale da parte dei team fiscali all’interno di questi file per trovare le informazioni corrette. Siamo entusiasti di OpenRAG perché aiuta a rendere questo enorme corpus ricercabile e fruibile per gli agenti AI. Integrando OpenRAG nel nostro livello di intelligenza EY.ai GTP tramite MCP, vediamo un’opportunità per fornire agli agenti il contesto necessario per individuare, acquisire e ragionare sulle informazioni rilevanti in modo molto più efficace, a supporto di richieste di natura fiscale complesse”.
OpenRAG on watsonx.data è progettato per alimentare una varietà di applicazioni AI per workflow aziendali:
“Siamo entusiasti del potenziale di OpenRAG nel supportare la ricerca della conoscenza interna per un’agenzia spaziale, dove i team devono trovare informazioni affidabili all’interno di grandi raccolte di documenti,” afferma Andrea Di Donato, CEO di DiGi ONE. “La prima opportunità consiste nell’aiutare gli utenti ad accedere più rapidamente alle informazioni di cui hanno bisogno e, nel tempo, vediamo il potenziale per estendere l’utilizzo a casi d’uso più tecnici, inclusi i documenti legati ai lanci”.
I team IBM stanno inoltre applicando OpenRAG internamente per rendere le conoscenze aziendali più facili da cercare e utilizzare. Nel procurement, ad esempio, i team devono spesso analizzare contratti, informazioni sui fornitori e documenti finanziari distribuiti su più sistemi prima di avviare le negoziazioni.
“OpenRAG ci aiuta ad accelerare il lavoro necessario per un’esperienza conversazionale nei principali casi d’uso,” afferma Matt Lyteson, CIO Enterprise Technology Platforms di IBM. “I team di procurement di IBM spesso si affidavano alla revisione manuale dei contratti precedenti, analizzando centinaia di pagine su più sistemi, il che rendeva difficile prepararsi velocemente alle negoziazioni. Con OpenRAG, stiamo andando verso un’esperienza unificata e conversazionale che riunisce in un unico posto termini contrattuali, contesto dei fornitori e documenti finanziari. Questo cambiamento aiuterà a ottenere insight critici in pochi minuti invece che in ore, ridurrà notevolmente lo sforzo manuale e permetterà ai professionisti del procurement di concentrarsi maggiormente sulle negoziazioni di alto livello”.
Lo scopo principale della RAG è dare ai modelli AI l’accesso a informazioni esterne ai loro dati di addestramento. Invece di basarsi solo su ciò che un modello già conosce, la RAG aiuta le applicazioni AI a recuperare informazioni pertinenti prima di generare una risposta.
In un tipico flusso RAG, i dati vengono assorbiti, suddivisi in blocchi più piccoli, indicizzati e resi ricercabili. Quando un utente fa una domanda, il sistema cerca in quell’indice, recupera un insieme limitato di blocchi pertinenti e li passa a un modello per generare immediatamente una risposta.
Questo approccio è spesso efficace per domande semplici, quando le informazioni pertinenti sono facili da trovare e contenute in un numero limitato di fonti. Tuttavia, mette anche molta pressione su un singolo passaggio di recupero. Se la ricerca non intercetta il contesto importante o recupera solo una parte della risposta, il modello genererà comunque una risposta basata su informazioni incomplete. Il sistema AI deve anche avere abbastanza contesto per capire cosa significano quelle informazioni, come si collegano all’attività e se sono necessarie ulteriori prove.
I workflow aziendali spesso richiedono più di una semplice ricerca una tantum. Gli utenti fanno spesso domande che devono essere interpretate, scomposte in passaggi, cercate su più fonti e confrontate con diverse prove. In questi casi, il recupero non dovrebbe essere un passaggio statico che avviene prima che inizi il ragionamento. Dovrebbe far parte del processo di ragionamento stesso.
Con OpenRAG, l’agente AI può decidere come affrontare l’attività, cercare e recuperare informazioni quando necessario, affinare la query, ricorrere a strumenti e verificare se dispone di informazioni sufficienti prima di rispondere. Invece di affidarsi a un pattern fisso di retrieve-and-generate, OpenRAG adatta il recupero alla complessità della domanda.
Per i team che sviluppano agenti AI e altre applicazioni basate sulle conoscenze, questo si traduce in output dell’AI più affidabili.
“Nei nostri test,” afferma David Tan, CTO di CrushBank, “OpenRAG on watsonx.data sta ottenendo risultati molto migliori in uno dei problemi più difficili della RAG tradizionale: il recupero che rimane completo man mano che il corpus cresce. Gli approcci tradizionali funzionano bene con poche migliaia di documenti, ma l’accuratezza cala drasticamente quando si arriva a decine o centinaia di migliaia, e con documenti come contratti, ordini di lavoro e ordini di acquisto, la mancanza anche di un singolo file pertinente può cambiare in modo significativo la risposta. OpenRAG ha restituito un insieme più completo di risultati su quella scala, fornendoci una base molto più solida per esperienze AI pronte all’uso”.
OpenRAG on watsonx.data offre ai team un modo pronto all’uso per costruire workflow RAG agentici senza dover assemblare e gestire autonomamente l’infrastruttura di base. Basato sul framework open source OpenRAG di IBM, combina tre potenti tecnologie open source in un unico stack:
Con OpenRAG on watsonx.data, gli utenti possono:
Da lì, OpenRAG aiuta i team a preparare, indicizzare e orchestrare il recupero dai contenuti aziendali nel seguente modo:
Questo approccio fornisce ai team un percorso più rapido dai contenuti grezzi all’agentic RAG, così da poter dedicare meno tempo alla gestione dello stack e più tempo allo sviluppo di applicazioni AI che utilizzano efficacemente la conoscenza aziendali.
“La nostra knowledge base interna include documenti altamente tecnici con formule chimiche e contiene documenti in più lingue, non solo in inglese,” afferma Tomoki Nagai, General Manager MI Initiative di JSR Corporation. “Il valore iniziale di OpenRAG è vedere come gestisce questa conoscenza specializzata per aiutare il nostro team a trovare e ragionare sulle informazioni in modo più efficace”.
La RAG in produzione richiede una base governata, sicura e pronta dal punto di vista operativo. watsonx.data è la piattaforma dati ibrida e aperta di IBM per fornire contesto in tempo reale all’AI, aiutando le organizzazioni a rendere disponibili dati strutturati e non strutturati con il significato di business, la governance e la fiducia richiesti dai sistemi AI.
Con OpenRAG on watsonx.data, i team possono ancorare l’AI alla conoscenza enterprise governata, facendo affidamento sui controlli necessari per gestire gli accessi, proteggere i dati e operare i workflow di AI con maggiore visibilità man mano che l’utilizzo cresce. Riduce inoltre il carico operativo necessario per eseguire l’agentic RAG, integrando l’infrastruttura per acquisizione, indicizzazione, recupero e orchestrazione in un’esperienza pronta all’uso.
OpenRAG on watsonx.data è ora generalmente disponibile su IBM Cloud e sarà disponibile per l’implementazione on-premise il 24 giugno.
Partecipa al nostro prossimo webinar per saperne di più su come creare workflow di agentic RAG che trasformano la conoscenza aziendale in un contesto significativo che l’AI può cercare, su cui può ragionare e che può convalidare prima di rispondere.