Le applicazioni e gli agenti AI sono utili solo quanto le conoscenze a cui possono accedere e che possono interpretare e applicare. Questa è la sfida costante, che si tratti di un dipendente che cerca conoscenze interne, di un team di supporto che risolve un problema del cliente o di un team fiscale che analizza documenti complessi. Inoltre, le informazioni richieste per questi workflow sono quasi sempre distribuite tra documenti, formati e sistemi diversi.

OpenRAG on watsonx.data si collega alle fonti in cui il contenuto è già presente, come Google Drive, Microsoft OneDrive e AWS S3, e funziona su diversi tipi di file comuni, inclusi PDF, immagini, file PowerPoint ed Excel. Da lì, OpenRAG prepara quei contenuti, li rende ricercabili e fornisce le informazioni giuste al momento giusto.

Nella pratica, questo significa aiutare i team a superare le barriere che spesso impediscono ai contenuti grezzi di supportare applicazioni di AI utili:

Percorso più rapido verso un’AI concreta: con acquisizione, indicizzazione, recupero e orchestrazione inclusi in un’esperienza pronta all’uso, OpenRAG on watsonx.data rende i dati non strutturati utilizzabili per gli agenti AI, senza dover creare e gestire da zero uno stack RAG.

Conoscenza enterprise scalabile: la maggior parte delle organizzazioni possiede già le informazioni di cui gli agenti hanno bisogno, ma sono distribuite tra documenti, sistemi e formati diversi. OpenRAG on watsonx.data aiuta i team a cercare in modo più efficace questa conoscenza distribuita e a utilizzare le informazioni corrette per supportare risposte AI più efficaci.

Output dell’AI più affidabili: invece di dipendere da un singolo passaggio di recupero, gli agenti possono adottare un approccio più adattivo comprendendo l’intento, decidendo quando cercare, raffinando il contesto tra i vari passaggi e utilizzando strumenti quando necessario.

Sicurezza e governance integrate: utilizzare sicurezza, conformità e isolamento integrati, invece di assemblare controlli tra diversi vendor con policy e modelli operativi differenti.

“Le funzioni fiscali lavorano con un’enorme quantità di documenti, spesso oltre un milione di file in formati come Excel, Word e PDF,” afferma Chris Aiken, Principal, Tax Technology Services di EY. “Oggi gran parte del lavoro dipende dalla ricerca manuale da parte dei team fiscali all’interno di questi file per trovare le informazioni corrette. Siamo entusiasti di OpenRAG perché aiuta a rendere questo enorme corpus ricercabile e fruibile per gli agenti AI. Integrando OpenRAG nel nostro livello di intelligenza EY.ai GTP tramite MCP, vediamo un’opportunità per fornire agli agenti il contesto necessario per individuare, acquisire e ragionare sulle informazioni rilevanti in modo molto più efficace, a supporto di richieste di natura fiscale complesse”.