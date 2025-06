OpenPages as a Service di IBM: ora operativo a Sydney

IBM OpenPages è una soluzione GRC (governance, rischio e conformità) alimentata dall'AI, altamente scalabile, in grado di essere eseguita su qualsiasi cloud con IBM Cloud Pak for Data, oppure disponibile come SaaS su AWS. Consente alle organizzazioni di centralizzare le funzioni di gestione del rischio in un unico ambiente, così da poter identificare, gestire e segnalare rischi e conformità alle normative. Ecco tre vantaggi fondamentali:

Integra le funzionalità di watsonx.ai con la profonda esperienza della nostra ampia rete di partner, consentendo ai professionisti del rischio e della conformità di prendere decisioni più intelligenti e basate sui dati e di semplificare la gestione del rischio e della conformità. Riduce i costi e semplifica le operazioni utilizzando le funzionalità integrate della piattaforma per la configurazione, riducendo al minimo o eliminando la necessità di uno sviluppo personalizzato. Utilizza la business intelligence avanzata e integrata e l'allineamento collaborativo dei dati per fornire risultati di reporting più affidabili e coerenti.