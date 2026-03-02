Gli ambienti dati moderni sono multi-engine e multi-cloud. Quando i metadati di lineage sono definiti in formati proprietari, l'integrazione diventa rigida e difficile da estendere. Ogni connessione richiede una mappatura personalizzata e ogni espansione aumenta la complessità.

OpenLineage offre un modello diverso: un vocabolario condiviso per descrivere lavori, esecuzioni e set di dati. Il grafico di lineage attraversa i sistemi perché condividono un vocabolario comune, non perché condividono un fornitore.

Emettendo lineage nel formato OpenLineage, watsonx.data e watsonx.data integration rendono quei metadati portatili. Le piattaforme di governance e observability a valle che supportano lo standard possono acquisirlo direttamente, senza adattatori proprietari.

I clienti si aspettano sempre più questo atteggiamento. Desiderano la garanzia che i metadati che descrivono i loro flussi di dati rimangano portatili, durevoli e indipendenti dal fornitore. L'interoperabilità non può essere fornita da un'unica piattaforma. Emerge da un impegno condiviso in tutto l'ecosistema.