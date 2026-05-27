L'esportazione di OpenLineage in IBM watsonx.data intelligence espande l'interoperabilità tra gli ecosistemi di dati legacy e moderni.

IBM introduce l'esportazione OpenLineage in watsonx.data intelligence, consentendo alle organizzazioni di condividere il data lineage unificato attraverso gli strumenti di governance e observability che già utilizzano, senza integrazioni personalizzate o formati proprietari.
IBM watsonx.data intelligence è ora in grado di esportare i dati di provenienza nel formato OpenLineage, consentendo l'interoperabilità con formati aperti per l'utilizzo su piattaforme esterne di governance, gestione dei metadati e observability.
Questa funzionalità espone preziosi metadati di lineage da utilizzare al di fuori di watsonx.data intelligence, consentendo alle organizzazioni di riutilizzarli nel più ampio ecosistema di dati e di ottenere più valore dagli investimenti esistenti.
La maggior parte delle aziende oggi opera su più piattaforme di governance, catalogo, observability e metadati. Ognuno supporta una parte diversa del processo di governance, dalla gestione e conformità al monitoraggio e all'analisi operativa.
Molti di questi strumenti possono già generare informazioni di lineage. Tuttavia, quel lineage rimane spesso bloccato all'interno della piattaforma in cui è stato creato. La condivisione tra i sistemi richiede in genere API proprietarie, integrazioni personalizzate o conversioni di formato, tutte cose che diventano più difficili da mantenere nel tempo.
Anche lo sforzo di integrazione aumenta con l'espansione degli ambienti, limitando la capacità di garantire una visione coerente della discendenza all'interno dell'organizzazione. Allo stesso tempo, sostituire gli strumenti esistenti per migliorare la condivisione del lineage è raramente pratico, visti gli investimenti già fatti in piattaforme, workflow e competenze.
Queste difficoltà sono evitabili. Le organizzazioni possono abilitare la portabilità del lignaggio senza sostituire i sistemi esistenti. Questo permette loro di far evolvere le proprie strategie di governance e metadati, mantenendo una visione coerente e affidabile dei dati.
È qui che IBM watsonx.data intelligence agisce come livello unificante, aiutando le organizzazioni ad acquisire automaticamente i flussi di dati tra i diversi ambienti e a riunirli in un unico grafico di trasformazioni, dipendenze e relazioni tra di essi. I team possono arricchire questo lineage con ulteriori contesti tecnici e di metadati per supportare l'analisi dell'impatto, il troubleshooting, l'analisi delle cause principali e i workflow sulla qualità dei dati.
Di conseguenza, acquisiscono una migliore comprensione di come i dati si spostano tra i sistemi e di come le modifiche o i problemi dei dati si propagano tra i set di dati, anche a livello di colonna.
Con questa base, watsonx.data intelligence ora consente a diversi strumenti di scambiare informazioni di lineage attraverso lo standard OpenLineage.
All'interno di watsonx.data intelligence, le relazioni derivate dagli scanner sono rappresentate come una vista di lineage connessa che modella set di dati, passaggi di elaborazione e dipendenze tra i sistemi.
Come parte dell'esportazione di OpenLineage, watsonx.data intelligence mappa la rappresentazione automatica della linea al modello dati OpenLineage. Esprime i passaggi di elaborazione logica come job OpenLineage e rappresenta i loro input e output come set di dati. Preserva inoltre le dipendenze emettendo le relazioni definite nella specifica OpenLineage.
Questo approccio consente a watsonx.data intelligence di gestire la complessità del lineage tra diverse tecnologie e di renderlo disponibile in un formato comune che altri strumenti possono facilmente utilizzare. Poiché si basa su uno standard indipendente dal fornitore e guidato dalla comunità, evita di accoppiare strettamente i sistemi durante lo scambio di lineage.
Una volta che il lineage diventa interoperabile, le organizzazioni possono ripensare il modo in cui strutturano la propria architettura di governance. Invece di accoppiare strettamente i flussi di dati a un singolo catalogo o piattaforma di governance, il lineage può essere trattato come un'infrastruttura condivisa che supporta più workflow a valle.
In questo modello, watsonx.data intelligence mantiene informazioni accurate sulle dipendenze a livello aziendale, mentre altri sistemi si concentrano su politiche, gestione e processi di governance rivolti agli utenti. Questa separazione consente agli strumenti di governance e ai metadati di evolversi indipendentemente dal modo in cui il lineage viene acquisito e mantenuto.
Oggi, IBM watsonx.data intelligence supporta sia l'importazione che l'esportazione OpenLineage, consentendo una completa interoperabilità del lineage dei dati.
Con l'importazione di OpenLineage, il lineage dalle piattaforme moderne e dalle pipeline personalizzate viene importato in watsonx.data intelligence e unificato con il lineage acquisito tramite scanner automatici. Questo processo crea una visione condivisa dell'intero panorama dell'organizzazione.
Insieme, l'importazione e l'esportazione consentono ai team di consolidare il lineage da più fonti e di condividerlo in modo coerente in tutto l'ecosistema, posizionando watsonx.data intelligence come hub centrale del lineage.
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