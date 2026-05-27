L'esportazione di OpenLineage in IBM watsonx.data intelligence espande l'interoperabilità tra gli ecosistemi di dati legacy e moderni.

La maggior parte delle aziende oggi opera su più piattaforme di governance, catalogo, observability e metadati. Ognuno supporta una parte diversa del processo di governance, dalla gestione e conformità al monitoraggio e all'analisi operativa.

Molti di questi strumenti possono già generare informazioni di lineage. Tuttavia, quel lineage rimane spesso bloccato all'interno della piattaforma in cui è stato creato. La condivisione tra i sistemi richiede in genere API proprietarie, integrazioni personalizzate o conversioni di formato, tutte cose che diventano più difficili da mantenere nel tempo.

Anche lo sforzo di integrazione aumenta con l'espansione degli ambienti, limitando la capacità di garantire una visione coerente della discendenza all'interno dell'organizzazione. Allo stesso tempo, sostituire gli strumenti esistenti per migliorare la condivisione del lineage è raramente pratico, visti gli investimenti già fatti in piattaforme, workflow e competenze.

Queste difficoltà sono evitabili. Le organizzazioni possono abilitare la portabilità del lignaggio senza sostituire i sistemi esistenti. Questo permette loro di far evolvere le proprie strategie di governance e metadati, mantenendo una visione coerente e affidabile dei dati.