Ora GA: monitora gli agenti in tempo di esecuzione con watsonx Orchestrate

Gli agenti AI stanno passando dai prototipi ai workload reali e di produzione in tempo reale. Tuttavia, a differenza delle app tradizionali, gli agenti non sono deterministici, sono multi-fase e basati su strumenti, quindi il "tempo di attività" non è sufficiente a stabilire se si stanno comportando in modo affidabile, sicuro o conveniente.

Ecco perché siamo entusiasti di annunciare la disponibilità generale (GA) del monitoraggio degli agenti in IBM watsonx Orchestrate, alimentato dall'integrazione con IBM watsonx.governance.