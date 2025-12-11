Ora GA: monitora gli agenti in tempo di esecuzione con watsonx Orchestrate
Questa versione offre visibilità in tempo di esecuzione ai suoi agenti umani, così può scalare con sicurezza l'automazione in tutta la sua azienda.
Gli agenti AI stanno passando dai prototipi ai workload reali e di produzione in tempo reale. Tuttavia, a differenza delle app tradizionali, gli agenti non sono deterministici, sono multi-fase e basati su strumenti, quindi il "tempo di attività" non è sufficiente a stabilire se si stanno comportando in modo affidabile, sicuro o conveniente.
Ecco perché siamo entusiasti di annunciare la disponibilità generale (GA) del monitoraggio degli agenti in IBM watsonx Orchestrate, alimentato dall'integrazione con IBM watsonx.governance.
Il monitoraggio degli agenti in watsonx Orchestrate permette ai builder di capire come gli utenti interagiscono con l'agente e come l'agente si comporta. Al centro è la capacità di monitorare gli agenti in tempo di esecuzione attraverso un dashboard che mostra le metriche che più contano una volta che gli agenti sono attivi.
Grazie al monitoraggio, i team possono:
Il monitoraggio tradizionale presuppone sistemi deterministici. Gli agenti sono diversi per 3 motivi:
Il monitoraggio della produzione fornisce la "verità in tempo di esecuzione", non solo il tempo di attività. Puoi verificare che gli agenti siano sempre precisi, sicuri ed efficienti mentre servono utenti reali e puoi rispondere rapidamente quando non lo sono.
Quando un agente viene implementato in produzione, watsonx Orchestrate acquisisce automaticamente una ricca telemetria da ogni interazione. L'interfaccia utente di monitoraggio a tempo di esecuzione organizza quei dati in 3 livelli:
Il monitoraggio del runtime è un elemento chiave della nostra strategia Agent Ops e una parte fondamentale del ciclo di vita dello sviluppo degli agenti. Agent Ops offre la possibilità di osservare, valutare e ottimizzare agenti sicuri e conformi, costruiti ovunque e in esecuzione ovunque.
Scalare l'automazione basata su agenti in tutta l'azienda in modo sicuro e affidabile, monitorando gli agenti in produzione.
