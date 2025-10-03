I responsabili del rischio e della conformità, i team addetti alla sicurezza e i responsabili dell'AI spesso pongono queste due domande: "Posso vedere esattamente cosa stanno facendo i miei agenti AI nell'ambiente di produzione?" "Posso avere una visione unificata della governance dell'AI e del livello di sicurezza della mia AI?"
Ora, con watsonx.governance, la risposta a entrambe le domande è sì.
Insieme, queste caratteristiche offriranno una soluzione completa per la fiducia nell'AI (policy, protezione e prestazioni), senza ricorrere a fogli di calcolo o schede.
Le aziende si stanno rivolgendo agli agenti AI come nuova frontiera della produttività. A differenza dei modelli tradizionali, che si limitano a generare output, gli agenti possono intraprendere attività di tipo operativo e attingere a più sistemi. Questo apre le porte all'automazione dei workflow ripetitivi, all'accelerazione del processo decisionale e alla libertà dei team di concentrarsi su lavori di maggior valore.
Tuttavia, con questa promessa arrivano nuovi rischi. Gli agenti operano con maggiore autonomia, il che rende più difficile capire come prendono le decisioni e garantire che si comportino come previsto. Il monitoraggio è spesso lento, manuale e frammentato e priva gli sviluppatori degli strumenti di cui necessitano per fidarsi, monitorare o mettere a punto i loro sistemi. Inoltre, senza un'infrastruttura di governance scalabile, le aziende faticano a valutare, controllare e scalare con sicurezza l'agentic AI.
Per vincere questa sfida, nelle nostre prossime versioni introdurremo la funzionalità Agent Monitoring and Insights in watsonx.governance. Questa nuova funzionalità monitora le applicazioni agentiche in produzione. Monitorando le decisioni, i comportamenti e le prestazioni in tempo reale, Agent Insights emette avvisi quando le metriche superano le soglie prestabilite. Ciò consente una gestione proattiva, la risoluzione più rapida dei problemi e una maggiore fiducia nei risultati basati sugli agenti.
Un agente AI che automatizza il procurement potrebbe tentare di approvare un contratto con un fornitore al di fuori del suo ambito. Con il monitoraggio abilitato, questa azione viene segnalata in tempo reale, consentendo ai team di indagare, modificare le policy o perfezionare l'agente prima che causi problemi a valle.
La governance e la sicurezza dell'AI sono state trattate troppo spesso come flussi paralleli. Tutto questo cambia con la nuova integrazione di Guardium AI Security nella console watsonx.governance. I responsabili del rischio e della conformità possono visualizzare il livello di sicurezza in tempo reale, direttamente dove approvano e gestiscono i casi d'uso.
Un agente AI che gestisce i ticket IT è registrato e classificato in base al rischio nella governance. Guardium lo testa continuamente per verificare la presenza di abusi o perdite. I risultati ad alta gravità, le date dei pen-test e i tentativi bloccati vengono quindi visualizzati direttamente accanto al dato di rischio, così che le approvazioni avvengano più rapidamente in un contesto completo.
Entrambe le nuove caratteristiche sono guidate dallo stesso principio, ovvero che il tuo programma AI dovrebbe operare con un'unica fonte di verità. Il monitoraggio degli agenti si evolverà con un catalogo di agenti regolamentato, controlli di precisione e una più ricca osservabilità, per garantire che gli agenti AI rimangano affidabili, responsabili e allineati.
Le metriche di sicurezza continueranno a espandersi oltre le vulnerabilità e i rilevamenti, fino alle configurazioni errate e alle integrazioni Guardium più approfondite.
Insieme, porteranno sicurezza e governance in un flusso unificato, affinché le aziende possano governare e scalare l'AI con velocità, sicurezza e fiducia.
Se utilizzi già watsonx.governance, dai un'occhiata alla nuova versione e preparati ad attivare queste funzionalità nei tuoi casi d'uso di AI più critici non appena saranno disponibili.
Il tuo team IBM può aiutarti a identificare il giusto percorso da seguire e a prepararti a creare un'AI governata, sicura e affidabile con queste prossime funzionalità.