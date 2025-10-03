Intelligenza artificiale Business automation

Insight e monitoraggio degli agenti, oltre a metriche di sicurezza in watsonx.governance

Pubblicato 10/03/2025

Autore

Neil Leblanc

watsonx.governance Go-To-Market Lead

IBM

I responsabili del rischio e della conformità, i team addetti alla sicurezza e i responsabili dell'AI spesso pongono queste due domande: "Posso vedere esattamente cosa stanno facendo i miei agenti AI nell'ambiente di produzione?" "Posso avere una visione unificata della governance dell'AI e del livello di sicurezza della mia AI?"

Ora, con watsonx.governance, la risposta a entrambe le domande è sì.

  1. Monitoraggio e insight: offrire alle aziende visibilità sul comportamento, sulle azioni e sulle decisioni dell'agentic AI nell'ambiente di produzione.
  2. Metriche di sicurezza nella console di governance: portare gli insight di Guardium AI Security direttamente nei workflow di governance.

Insieme, queste caratteristiche offriranno una soluzione completa per la fiducia nell'AI (policy, protezione e prestazioni), senza ricorrere a fogli di calcolo o schede.

Monitoraggio degli agenti: rendi gli agenti trasparenti e implementali con sicurezza

Le aziende si stanno rivolgendo agli agenti AI come nuova frontiera della produttività. A differenza dei modelli tradizionali, che si limitano a generare output, gli agenti possono intraprendere attività di tipo operativo e attingere a più sistemi. Questo apre le porte all'automazione dei workflow ripetitivi, all'accelerazione del processo decisionale e alla libertà dei team di concentrarsi su lavori di maggior valore.

Tuttavia, con questa promessa arrivano nuovi rischi. Gli agenti operano con maggiore autonomia, il che rende più difficile capire come prendono le decisioni e garantire che si comportino come previsto. Il monitoraggio è spesso lento, manuale e frammentato e priva gli sviluppatori degli strumenti di cui necessitano per fidarsi, monitorare o mettere a punto i loro sistemi. Inoltre, senza un'infrastruttura di governance scalabile, le aziende faticano a valutare, controllare e scalare con sicurezza l'agentic AI.

Per vincere questa sfida, nelle nostre prossime versioni introdurremo la funzionalità Agent Monitoring and Insights in watsonx.governance. Questa nuova funzionalità monitora le applicazioni agentiche in produzione. Monitorando le decisioni, i comportamenti e le prestazioni in tempo reale, Agent Insights emette avvisi quando le metriche superano le soglie prestabilite. Ciò consente una gestione proattiva, la risoluzione più rapida dei problemi e una maggiore fiducia nei risultati basati sugli agenti.

Miglioramenti chiave della governance basata su agenti

  • Valutazioni continue: metriche aggiornate per valutare con precisione le prestazioni (qualità e comportamenti) degli agenti AI. Ciò consente di risparmiare tempo aumentando l'efficienza attraverso la visualizzazione di tutte le metriche sulle prestazioni aggregate a livello di conversazione, interazione e strumento in un unico posto, dipingendo un quadro completo delle prestazioni degli agenti. 
  • Aumentare la qualità e la precisione: nel primo trimestre del 2026 introdurremo insight fruibili attraverso l'analisi della causa principale. Ciò aiuterà i team a misurare ciò che funziona, così come a confrontare le prestazioni nel tempo e ottimizzare e a mettere a punto continuamente l'AI e gli agenti.
  • Monitoraggio della sperimentazione in tempo reale: valuta e confronta più esecuzioni delle tue applicazioni, con tutte le modifiche, le metriche e gli output in un unico posto. Questo non solo accelera i tempi di produzione (acquisendo struttura e visibilità sul processo di sviluppo degli agenti con tutte le modifiche, le metriche e gli output), ma migliora anche l'efficienza, il che riduce il rumore concentrandosi solo sulle metriche che contano di più per il tuo progetto, attraverso classifiche personalizzate in base alle metriche di successo del progetto, garantendo quindi decisioni più rapide e prestazioni degli agenti ottimizzate.
  • Report: dashboard integrate e avvisi automatici quando gli agenti AI escono dai limiti delle operazioni previste, per aiutare i team a testare, adottare e scalare gli agenti più velocemente. Ciò garantisce una gestione proattiva, che migliora la gestione proattiva con la Agent Insights Dashboard e monitora le tendenze delle prestazioni nel tempo. Inoltre, mitiga i rischi in tempo reale, aumentando la tua fiducia attraverso l'invio rapido di avvisi quando un agente commette un errore o soffre di allucinazioni, consentendoti di intervenire e correggere in modo tempestivo.

Come aiuta

  • Il rischio e la conformità garantiscono che gli agenti rimangano entro l'ambito approvato e che le decisioni siano verificabili.
  • Le funzioni di AI/ML Ops e gli sviluppatori risolvono i problemi più rapidamente, migliorano l'efficienza e garantiscono risultati affidabili.
  • I leader aziendali acquisiscono maggiore sicurezza nello scalare in modo responsabile i programmi di AI agentica per ottenere il massimo ROI.

Esempi del mondo reale:

Un agente AI che automatizza il procurement potrebbe tentare di approvare un contratto con un fornitore al di fuori del suo ambito. Con il monitoraggio abilitato, questa azione viene segnalata in tempo reale, consentendo ai team di indagare, modificare le policy o perfezionare l'agente prima che causi problemi a valle.

Metriche di sicurezza: individua i rischi, decidi più velocemente

La governance e la sicurezza dell'AI sono state trattate troppo spesso come flussi paralleli. Tutto questo cambia con la nuova integrazione di Guardium AI Security nella console watsonx.governance. I responsabili del rischio e della conformità possono visualizzare il livello di sicurezza in tempo reale, direttamente dove approvano e gestiscono i casi d'uso.

Modi in cui stiamo unendo governance e sicurezza:

  • Pannello di sicurezza per caso d'uso: ogni caso d'uso dell'AI presenta una scheda di sicurezza concisa: risultati della scansione delle vulnerabilità e dei pen-test, rilevamento in tempo reale (ad esempio, tentativi di prompt injection) e trend negli ultimi 7/30 giorni.
  • Dashboard di sicurezza a livello di programma: visualizzazione aggregata dei casi d'uso, risultati aperti per gravità, attività di attacco nel tempo e stato delle correzioni.
  • Roadmap di espansione della copertura: le metriche giornaliere si concentrano su vulnerabilità, pen-test e rilevamenti, con configurazioni errate e altri segnali presto disponibili.

Come aiuta:

  • Rischio e conformità accelerano le revisioni con dati di sicurezza dal vivo, che forniscono visibilità in tempo reale sulle vulnerabilità critiche.
  • I team addetti alla sicurezza che utilizzano Guardium per la scoperta e la protezione approfondite possono condividere facilmente le metriche chiave con gli stakeholder della governance dell'AI. I proprietari dell'AI vedono metriche fruibili legate ai loro casi d'uso, che forniscono una visione completa delle vulnerabilità e dei rischi di sicurezza che devono essere corretti.

Esempi del mondo reale:

Un agente AI che gestisce i ticket IT è registrato e classificato in base al rischio nella governance. Guardium lo testa continuamente per verificare la presenza di abusi o perdite. I risultati ad alta gravità, le date dei pen-test e i tentativi bloccati vengono quindi visualizzati direttamente accanto al dato di rischio, così che le approvazioni avvengano più rapidamente in un contesto completo.

Una roadmap, una fonte di verità

Entrambe le nuove caratteristiche sono guidate dallo stesso principio, ovvero che il tuo programma AI dovrebbe operare con un'unica fonte di verità. Il monitoraggio degli agenti si evolverà con un catalogo di agenti regolamentato, controlli di precisione e una più ricca osservabilità, per garantire che gli agenti AI rimangano affidabili, responsabili e allineati.

Le metriche di sicurezza continueranno a espandersi oltre le vulnerabilità e i rilevamenti, fino alle configurazioni errate e alle integrazioni Guardium più approfondite.

Insieme, porteranno sicurezza e governance in un flusso unificato, affinché le aziende possano governare e scalare l'AI con velocità, sicurezza e fiducia.

Preparati a creare un'AI governata, sicura e affidabile

Se utilizzi già watsonx.governance, dai un'occhiata alla nuova versione e preparati ad attivare queste funzionalità nei tuoi casi d'uso di AI più critici non appena saranno disponibili.

 Il tuo team IBM può aiutarti a identificare il giusto percorso da seguire e a prepararti a creare un'AI governata, sicura e affidabile con queste prossime funzionalità.

