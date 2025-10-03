Le aziende si stanno rivolgendo agli agenti AI come nuova frontiera della produttività. A differenza dei modelli tradizionali, che si limitano a generare output, gli agenti possono intraprendere attività di tipo operativo e attingere a più sistemi. Questo apre le porte all'automazione dei workflow ripetitivi, all'accelerazione del processo decisionale e alla libertà dei team di concentrarsi su lavori di maggior valore.

Tuttavia, con questa promessa arrivano nuovi rischi. Gli agenti operano con maggiore autonomia, il che rende più difficile capire come prendono le decisioni e garantire che si comportino come previsto. Il monitoraggio è spesso lento, manuale e frammentato e priva gli sviluppatori degli strumenti di cui necessitano per fidarsi, monitorare o mettere a punto i loro sistemi. Inoltre, senza un'infrastruttura di governance scalabile, le aziende faticano a valutare, controllare e scalare con sicurezza l'agentic AI.

Per vincere questa sfida, nelle nostre prossime versioni introdurremo la funzionalità Agent Monitoring and Insights in watsonx.governance. Questa nuova funzionalità monitora le applicazioni agentiche in produzione. Monitorando le decisioni, i comportamenti e le prestazioni in tempo reale, Agent Insights emette avvisi quando le metriche superano le soglie prestabilite. Ciò consente una gestione proattiva, la risoluzione più rapida dei problemi e una maggiore fiducia nei risultati basati sugli agenti.