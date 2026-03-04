Nuove funzionalità di IBM MaaS360 Kiosk Designer

Designer View è un'anteprima interattiva in tempo reale della schermata principale del chiosco interattivo. Invece di implementare policy per testare i dispositivi e vedere come si comporterà un chiosco interattivo, gli amministratori possono ora progettare l'esperienza visivamente e convalidarla istantaneamente.

Gli amministratori possono organizzare le app, creare cartelle, applicare elementi di branding, personalizzare testo e colori e regolare i layout direttamente nella console. Ogni modifica si riflette immediatamente, rendendo più facile la conferma dell'usabilità e dell'aspetto prima di pubblicare una polizza. Questo approccio riduce significativamente i fallimenti di implementazione e minimizza la necessità di dispositivi di test dedicati.

Designer View supporta anche le anteprime su più fattori di forma (inclusi telefoni e tablet) e consente agli amministratori di cambiare orientamento e livello di zoom. Questo garantisce che le esperienze dei chioschi interattivi siano ottimizzate per i dispositivi con cui gli utenti interagiranno, prima dell'inizio dell'implementazione.