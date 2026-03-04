Nuove funzionalità di IBM MaaS360 Kiosk Designer

Un modo più veloce e prevedibile per distribuire chioschi interattivi Android.
La distribuzione di chioschi interrativi Android su larga scala è stata tradizionalmente un processo lento e iterativo. Gli amministratori spesso si affidano a più pubblicazioni di policy, dispositivi di test fisici e tentativi ed errori solo per convalidare l'esperienza dell'utente finale. Il risultato sono cicli di rollout più lunghi, costi operativi più elevati e un rischio aumentato di errori di configurazione in produzione.
IBM MaaS360 Kiosk Designer affronta queste sfide spostando la configurazione del chiosco interattivo da un esercizio di tentativi ed errori a un workflow visivo e prevedibile. Consentendo agli amministratori di progettare, visualizzare in anteprima e convalidare le esperienze dei chioschi interattivi direttamente nella console, senza la necessità di hardware fisico, Kiosk Designer aiuta i team a implementare le soluzioni più rapidamente, ridurre gli errori e scalare le implementazioni dei chioschi interattivi con maggiore sicurezza.
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Questi miglioramenti trasformano le distribuzioni di chioschi interattivi Android combinando la validazione visiva in tempo reale con un workflow unificato che consente agli amministratori di progettare, configurare e anteprima prima della distribuzione.
Designer View è un'anteprima interattiva in tempo reale della schermata principale del chiosco interattivo. Invece di implementare policy per testare i dispositivi e vedere come si comporterà un chiosco interattivo, gli amministratori possono ora progettare l'esperienza visivamente e convalidarla istantaneamente.
Gli amministratori possono organizzare le app, creare cartelle, applicare elementi di branding, personalizzare testo e colori e regolare i layout direttamente nella console. Ogni modifica si riflette immediatamente, rendendo più facile la conferma dell'usabilità e dell'aspetto prima di pubblicare una polizza. Questo approccio riduce significativamente i fallimenti di implementazione e minimizza la necessità di dispositivi di test dedicati.
Designer View supporta anche le anteprime su più fattori di forma (inclusi telefoni e tablet) e consente agli amministratori di cambiare orientamento e livello di zoom. Questo garantisce che le esperienze dei chioschi interattivi siano ottimizzate per i dispositivi con cui gli utenti interagiranno, prima dell'inizio dell'implementazione.
Kiosk Designer modernizza l'esperienza delle policy dei chioschi interattivi Android in MaaS360 unendo configurazione e visualizzazione in un unico workflow. Invece di navigare tra lunghe liste di attributi o gestire più iterazioni della stessa policy, gli amministratori possono progettare l'esperienza di chiosco interattivo end-to-end da un unico posto.
Dall'interno di una policy MDM per Android, i team possono configurare la modalità del chiosco interattivo, selezionare app, definire i controlli utente e visualizzare in anteprima l'esperienza finale, il tutto senza fare affidamento sull'hardware fisico. Questo approccio unificato riduce i cicli di test e migliora il successo della prima implementazione.
Per semplificare la configurazione del chiosco interattivo, Kiosk Designer organizza le impostazioni in quattro schede logiche: Enablement, Basic, Designer e Advanced. Questa struttura rende le impostazioni essenziali facili da trovare, mantenendo le opzioni avanzate disponibili senza aggiungere confusione.
La scheda Enablement permette agli amministratori di scegliere tra modalità del chiosco interattivo Single App e Multi App in base al caso d'uso previsto, che si tratti di una stazione di check-in dedicata o di un dispositivo condiviso basato su compiti. Stabilire questo aspetto in anticipo aiuta a ridurre gli errori di configurazione più avanti nel processo.
La scheda Basic mostra le impostazioni a schermo intero più utilizzate in un layout chiaro e semplificato. Gli amministratori possono selezionare rapidamente le app approvate, consentire le app in background per i workflow specializzati e controllare i permessi degli utenti finali come la luminosità dello schermo e l'accesso al sistema.
Le preferenze visive, come nascondere elementi dell'UI di sistema e disabilitare i pulsanti di navigazione, sono raggruppate per ridurre i ripetuti cambiamenti di policy. Anche i controlli generali, come il comportamento di aggiornamento delle app, le opzioni di bypass dell'amministratore e le restrizioni delle chiavi hardware sono facili da individuare, aiutando i team a passare dalla configurazione alla distribuzione più rapidamente.
Per ambienti più complessi, la scheda Advanced offre una personalizzazione più profonda senza sovraccaricare gli amministratori di tutti i giorni. Le organizzazioni possono configurare impostazioni specifiche del produttore, gestire caratteristiche come Bluetooth, Near Field Communication (come il pagamento contactless), biometria e accessibilità e utilizzare intenti personalizzati per esporre selettivamente parti delle app.
Questa separazione consente ai team di supportare implementazioni su larga scala o specializzate mantenendo un'esperienza pulita e accessibile per le configurazioni standard dei chioschi interattivi.
Gli amministratori possono scegliere la modalità del chiosco interattivo prevista direttamente dalla scheda Enablement:
Una volta implementati, i dispositivi si avviano direttamente all'esperienza del chiosco interattivo configurata senza distrazioni o accessi inutili.
Kiosk Designer offre controlli avanzati dell'esperienza che bilanciano usabilità e sicurezza. Supporta widget, badge per app, controlli per il layout delle icone, rotazione automatica, barre di sistema standard o personalizzate e selezione diretta delle app dal catalogo app di MaaS360.
Gli amministratori possono visualizzare in anteprima i layout su visualizzazioni telefoniche, tablet da 7 pollici e tablet da 10 pollici, passare da verticale a landscape e regolare i livelli di zoom, tutto prima dell'implementazione.
MaaS360 Kiosk Designer consente agli amministratori di progettare e convalidare visivamente le esperienze dei chioschi interattivi prima della distribuzione. Questo si traduce in implementazioni più rapide, meno errori di configurazione, minore necessità di dispositivi di test e esperienze più coerenti tra le sedi e i tipi di dispositivi.
Ciò che gli amministratori vedono nel Designer è ciò che gli utenti vedono sul dispositivo, aiutando i team a passare dal design all'implementazione con maggiore velocità, sicurezza e prevedibilità. Minimizzando i test per tentativi ed errori e semplificando la creazione di policy, i team IT possono dedicare più tempo a iniziative strategiche invece che a risolvere i problemi delle implementazioni.
Il risultato è un approccio più scalabile e ripetibile alla gestione dei chioschi interattivi senza aggiungere complessità operativa.
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