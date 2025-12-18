IBM annuncia nuove automazioni AI per l'ingegneria dei sistemi basata su modelli (MBSE) e altre innovazioni per l'Engineering Lifecycle Management

Un'aggiunta fondamentale all'Engineering AI Hub 1.1 è l'agente di discovery dei casi d'uso di ingegneria dei sistemi basata su modelli (MBSE), creato per interpretare i requisiti del linguaggio naturale e creare gli elementi del modello corrispondenti in Rhapsody Systems Engineering e Rhapsody 10 (SysML v2 e SysML v1, rispettivamente). Questa funzionalità aiuta a ridurre lo sforzo di modellazione iniziale, ad abbassare il carico cognitivo per i professionisti MBSE e a migliorare la continuità digitale attraverso la tracciabilità tra requisiti e modelli di sistema. È il primo esempio che forniamo delle numerose possibili automazioni basate su AI per i professionisti MBSE.

Engineering AI Hub 1.1 include esperienze raffinate per la quality analysis dei requisiti, la sinossi degli elementi di lavoro e i controlli amministrativi che permettono ai team di configurare quali modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) si adattano meglio alle loro esigenze organizzative.

Questi aggiornamenti mirano ad aiutare gli ingegneri ad accedere più velocemente alle informazioni, migliorare la chiarezza dei requisiti, semplificare le recensioni e accelerare il workflow, mantenendo al contempo gli esperti al pieno controllo di ogni output.