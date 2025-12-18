Intelligenza artificiale Automazione IT

IBM annuncia nuove automazioni AI per l'ingegneria dei sistemi basata su modelli (MBSE) e altre innovazioni per l'Engineering Lifecycle Management

Il 18 dicembre 2025, il team IBM Engineering Lifecycle Management ha annunciato importanti rilasci di prodotto che miglioreranno ulteriormente il modo in cui i team di ingegneria ideano, costruiscono e realizzano sistemi complessi, critici per la sicurezza e definiti dal software.

Linea di assemblaggio di macchine robotiche che lavorano su un prodotto

IBM Engineering AI Hub è progettato per automatizzare le attività ripetitive, aumentare la chiarezza e accelerare il processo decisionale per la progettazione di sistemi ad alta intensità di software, che spesso includono hardware ed elettronica. La versione 1.1 introduce un nuovo agente e miglioramenti che ampliano il modo in cui i team possono applicare l'AI all'ingegneria dei sistemi, ai requisiti e alla gestione del workflow.

IBM Engineering AI Hub v1.1: l'espansione dell'automazione basata su AI alla MBSE

Un'aggiunta fondamentale all'Engineering AI Hub 1.1 è l'agente di discovery dei casi d'uso di ingegneria dei sistemi basata su modelli (MBSE), creato per interpretare i requisiti del linguaggio naturale e creare gli elementi del modello corrispondenti in Rhapsody Systems Engineering e Rhapsody 10 (SysML v2 e SysML v1, rispettivamente). Questa funzionalità aiuta a ridurre lo sforzo di modellazione iniziale, ad abbassare il carico cognitivo per i professionisti MBSE e a migliorare la continuità digitale attraverso la tracciabilità tra requisiti e modelli di sistema. È il primo esempio che forniamo delle numerose possibili automazioni basate su AI per i professionisti MBSE.

Engineering AI Hub 1.1 include esperienze raffinate per la quality analysis dei requisiti, la sinossi degli elementi di lavoro e i controlli amministrativi che permettono ai team di configurare quali modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) si adattano meglio alle loro esigenze organizzative.

Questi aggiornamenti mirano ad aiutare gli ingegneri ad accedere più velocemente alle informazioni, migliorare la chiarezza dei requisiti, semplificare le recensioni e accelerare il workflow, mantenendo al contempo gli esperti al pieno controllo di ogni output.

IBM Engineering Lifecyle Management 7.2: espandere le basi ingegneristiche

Il nuovo IBM ELM 7.2 offre una serie di miglioramenti di usabilità e prestazioni pensati per aiutare i team di ingegneria a lavorare in modo efficiente, supportando al contempo la tracciabilità end-to-end necessaria per la conformità e lo sviluppo di sistemi complessi. ELM fornisce la base del ciclo di vita ingegneristico per la gestione dei requisiti, dei workflow e dei test, la gestione della configurazione e la reportistica, oltre alla modellazione di sistemi e software, ora con ottimizzazioni che aiutano i team a operare su scala maggiore.

I miglioramenti per aiutare gli ingegneri a collaborare più rapidamente e facilitare l'uso dei dati ingegneristici del sistema di registrazione in report, dashboard e documenti generati includono:

  • Esperienza di modifica aggiornata per elementi di lavoro e artefatti di test e nuovi commenti con thread sugli elementi del modello IBM Engineering Rhapsody direttamente nel browser. 
  • Nuove funzionalità di reportistica, tra cui metriche storiche predefinite e personalizzate ampliate, una visualizzazione dei report migliorata e una maggiore tracciabilità per la raccolta dei requisiti, aiutano i leader ingegneristici a ottenere chiarezza tra i programmi. La pubblicazione di aggiornamenti, inclusi gli output Excel più puliti e la gestione di immagini/tabelle, rende più facile produrre risultati predisposti per l'audit.

I miglioramenti nella pianificazione e nello sviluppo software includono:

  • Pianificazione più efficiente, utilizzando attributi personalizzati in Quick Planner.
  • Flussi di lavoro più produttivi per gli sviluppatori che gestiscono il codice sorgente in ELM, utilizzando una nuova estensione VS Code per Engineering Workflow Management (EWM), inclusa la possibilità di utilizzare questa estensione con Project Bob e altri sistemi di agenti AI.

IBM Rhapsody Systems Engineering v1.6: avanzamento dell'ingegneria basata su modelli per prodotti complessi

L'ingegneria dei sistemi svolge un ruolo sempre più critico nello sviluppo di sistemi multidisciplinari definiti dal software. In aggiunta all'agente di scoperta dei casi d'uso MBSE, IBM Rhapsody Systems Engineering 1.6 offre nuove funzionalità per i team di metodi e strumenti e per i partner OEM e ISV, per personalizzare ed estendere la Rhapsody Systems Engineering per le comunità di utenti. Ulteriori ottimizzazioni dell'esperienza utente sono progettate per ridurre lo sforzo e il carico cognitivo per i professionisti.

Prossimo passo

IBM sta innovando per aiutare i team di ingegneria a progredire più velocemente. Per maggiori informazioni su queste nuove versioni, prenota una demo live con gli esperti di IBM Engineering Lifecycle Management oppure consulta le risorse riportate di seguito.

Esplora Engineering AI Hub 1.1

Scopri Engineering Lifecycle Management 7.2

Vedi Rhapsody Systems Engineering v1.6

Profilo IBM Engineering Rhapsody 10.0.2 per l’agente di rilevamento dei casi d’uso MBSE

Daniel Moul

Principal Product Manager - Engineering Lifecycle Management

IBM