Intelligenza artificiale

Dall'orchestrazione ai risultati: i nuovi workflow agentici e gli agenti di dominio di IBM watsonx Orchestrate

Pubblicato 10/07/2025

Autore

Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate

Orchestrare la prossima ondata di AI aziendale con cinque nuove funzionalità in IBM watsonx Orchestrate.

Le organizzazioni di tutti i settori stanno superando la sperimentazione e stanno entrando nell'era dell'agentic AI, in cui gli agenti intelligenti non si limitano a rispondere alle richieste, bensì ragionano, collaborano e agiscono per fornire risultati reali.

Oggi siamo lieti di annunciare le nuove funzionalità di IBM watsonx Orchestrate che portano l'agentic AI al livello successivo:

  • Agentic Workflows consente agli sviluppatori di creare workflow standardizzati e riutilizzabili che sequenziano più agenti e strumenti in modo uniforme e affidabile, così da non dover più fare affidamento su script fragili che si interrompono quando vengono ridimensionati.
  • L'integrazione di Langflow con watsonx Orchestrate consente agli sviluppatori di continuare a creare agenti e flussi con un visual builder drag-and-drop.
  • Governance and Observability trasforma la valutazione degli agenti in un'esperienza di observability completa, dalla pre-implementazione alla produzione.
  • Quale aggiunta al nostro catalogo esistente di agenti precostituiti per HR, procurement e vendite, stiamo rilasciando nuovi agenti precostituiti per finance e supply chain, introducendo così la nostra profonda conoscenza dei settore e nuovi acceleratori per affrontare le sfide aziendali più comuni.
  • Gli agenti per il servizio clienti precostituiti aiutano i clienti a risolvere i problemi in modo rapido e preciso tramite telefono, chat o SMS.

Queste innovazioni consentono alle aziende di lavorare più velocemente e con fiducia, orchestrando agenti intelligenti adattivi e responsabili.

Migliorare l'attendibilità e le prestazioni dell'orchestrazione agentica

Orchestrate è progettato per essere indipendente dagli strumenti e adattabile a qualsiasi ambiente, consentendo la distribuzione scalabile e la governance degli agenti AI. Quando si tratta di monitorare gli agenti A, gli strumenti di monitoraggio tradizionali spesso non sono all'altezza. Questi agenti non solo richiedono monitoraggio, ma necessitano anche di un ciclo di feedback per apprendere e migliorare continuamente. La natura distribuita dei moderni sistemi di AI complica ulteriormente le cose, rendendo essenziale il tracciamento distribuito.

Le nuove funzionalità AgentOps di watsonx Orchestrate includono un livello di observability e governance integrato che fornisce la trasparenza completa del ciclo di vita. Grazie al monitoraggio in tempo reale e ai controlli basati su policy, AgentOps garantisce che gli agenti si comportino in modo affidabile e sicuro.

  • Agent Observability offre agli agent builder una visione olistica del loro ambiente di agenti. Possono monitorare facilmente l'utilizzo, le percentuali di successo e le latenze, il tutto da un'unica dashboard.
  • Le funzionalità di Agent Governance in watsonx Orchestrate forniscono un solido framework per la valutazione degli agenti prima dell'implementazione. Utilizzando l'Agent Development Kit (ADK) o l'Agent Builder no-code, gli sviluppatori possono valutare i propri agenti su più dimensioni, tra cui il completamento del percorso, la pertinenza delle risposte e l'accuratezza delle chiamate agli strumenti.
  • Orchestrate supporterà anche il monitoraggio della produzione degli agenti AI per garantire che le policy e i guardrail predefiniti siano applicati automaticamente, prevenendo problemi come attacchi di prompt injection e accessi non autorizzati ai dati.

Workflow più intelligenti con Agentic Control

Gli agenti AI sono progettati per agire in modo autonomo. Tuttavia, quando l'accuratezza, la conformità e la ripetibilità sono critici, l'autonomia necessita di una struttura. È qui che entrano in scena i workflow agentici di watsonx Orchestrate. Inoltre, con l'integrazione di Langflow, gli utenti possono progettare, visualizzare e gestire flussi complessi che combinano:

  • Toolchain predefinite: garantire l'utilizzo dei sistemi giusti nella giusta sequenza
  • Logica condizionale: guida gli agenti con ramificazioni, riprove e punti di controllo
  • Trasparenza della gestione dei dati: controllo del modo in cui gli input e gli output si spostano attraverso ogni fase.

Il risultato: workflow prevedibili, verificabili e riutilizzabili, che offrono alle organizzazione la certezza che i processi critici siano sempre eseguiti correttamente.

Dalle approvazioni finanziarie e i controlli di conformità, alla gestione delle eccezioni della supply chain, fino al routing dei casi dei clienti, questi flussi strutturati assicurano che gli agenti AI offrano un'affidabilità di livello aziendale.

Agenti di dominio: AI creata per la tua azienda

Oltre ai workflow, stiamo introducendo il prossimo set di watsonx Domain Agents, i sistemi multiagente precostituiti progettati per gestire alcune delle funzioni aziendali più complesse e di alto valore.

Agenti Finance

Grazie a IBM Planning Analytics, gli agenti finance accelerano la pianificazione, il forecasting e l'analisi degli scenari mentre automatizzano attività ripetitive come l'allocazione del budget, le riconciliazioni e le valutazioni. I CFO ottengono insight più rapidi, velocizzano i cicli di pianificazione e acquisiscono più tempo per concentrarsi sulla strategia.

Agenti Supply Chain

Progettati per migliorare l'agilità e la resilienza, gli agenti della supply chain aiutano ad accelerare la risposta alle interruzioni, così come a ottimizzare l'inventario e a semplificare la gestione degli ordini. Grazie alle integrazioni integrate con IBM Sterling, SAP, Oracle, Coupa e altri, questi agenti offrono efficienza e risparmi misurabili.

Agenti Customer Service

I leader del servizio clienti possono ora implementare agenti AI per ridurre i tempi di risoluzione dei casi, migliorare l'esperienza del cliente e scalare il supporto senza aumentare i costi. Gli agenti gestiscono le richieste di routine, recuperano informazioni per le attività dei contact center umani e automatizzano i workflow di back-end, consentendo ai team umani di concentrarsi sulle interazioni di maggior valore.

Perché è importante

  • Per i leader finanziari: il 79% dei CFO afferma di accelerare la trasformazione dell'AI, tuttavia l'affidabilità e la governance rimangono degli ostacoli. Orchestrate apporta un'automazione responsabile e trasparente alla funzione finanziaria.
  • Per i leader della supply chain: il 62% riferisce che l'agentic AI accelera la velocità d'azione e il 76% vede una migliore efficienza dei processi. Orchestrate garantisce resilienza e agilità su larga scala.
  • Per i leader del servizio clienti: con le aspettative dei clienti ai massimi storici, gli agenti di assistenza basati su AI aiutano le organizzazioni a fornire un servizio più rapido e personalizzato, riducendo al contempo i costi operativi.

Il prossimo passo

Questo lancio si basa sulla visione di IBM di mettere l'AI al servizio dell'azienda, combinando ragionamento, orchestrazione ed esecuzione in una piattaforma unificata.

Con i workflow agentici e gli agenti di dominio ora disponibili in Orchestrate, le aziende dispongono degli strumenti per:

  • Scalare l'AI più velocemente, con agenti e flussi precostituiti
  • Personalizzare in base al proprio business, utilizzando strumenti no-code e pro-code
  • Gestire i sistemi basati su agenti con trasparenza e sicurezza di livello aziendale

Guarda watsonx Orchestrate in azione

Scopri di più Guarda watsonx Orchestrate in azione