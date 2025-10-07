Dall'orchestrazione ai risultati: i nuovi workflow agentici e gli agenti di dominio di IBM watsonx Orchestrate

Orchestrate è progettato per essere indipendente dagli strumenti e adattabile a qualsiasi ambiente, consentendo la distribuzione scalabile e la governance degli agenti AI. Quando si tratta di monitorare gli agenti A, gli strumenti di monitoraggio tradizionali spesso non sono all'altezza. Questi agenti non solo richiedono monitoraggio, ma necessitano anche di un ciclo di feedback per apprendere e migliorare continuamente. La natura distribuita dei moderni sistemi di AI complica ulteriormente le cose, rendendo essenziale il tracciamento distribuito.

Le nuove funzionalità AgentOps di watsonx Orchestrate includono un livello di observability e governance integrato che fornisce la trasparenza completa del ciclo di vita. Grazie al monitoraggio in tempo reale e ai controlli basati su policy, AgentOps garantisce che gli agenti si comportino in modo affidabile e sicuro.