Dall'orchestrazione ai risultati: i nuovi workflow agentici e gli agenti di dominio di IBM watsonx Orchestrate

Orchestrare la prossima ondata di AI aziendale con cinque nuove funzionalità in IBM watsonx Orchestrate.
Le organizzazioni di tutti i settori stanno superando la sperimentazione e stanno entrando nell'era dell'agentic AI, in cui gli agenti intelligenti non si limitano a rispondere alle richieste, bensì ragionano, collaborano e agiscono per fornire risultati reali.
Oggi siamo lieti di annunciare le nuove funzionalità di IBM watsonx Orchestrate che portano l'agentic AI al livello successivo:
Queste innovazioni consentono alle aziende di lavorare più velocemente e con fiducia, orchestrando agenti intelligenti adattivi e responsabili.
Orchestrate è progettato per essere indipendente dagli strumenti e adattabile a qualsiasi ambiente, consentendo la distribuzione scalabile e la governance degli agenti AI. Quando si tratta di monitorare gli agenti A, gli strumenti di monitoraggio tradizionali spesso non sono all'altezza. Questi agenti non solo richiedono monitoraggio, ma necessitano anche di un ciclo di feedback per apprendere e migliorare continuamente. La natura distribuita dei moderni sistemi di AI complica ulteriormente le cose, rendendo essenziale il tracciamento distribuito.
Le nuove funzionalità AgentOps di watsonx Orchestrate includono un livello di observability e governance integrato che fornisce la trasparenza completa del ciclo di vita. Grazie al monitoraggio in tempo reale e ai controlli basati su policy, AgentOps garantisce che gli agenti si comportino in modo affidabile e sicuro.
Gli agenti AI sono progettati per agire in modo autonomo. Tuttavia, quando l'accuratezza, la conformità e la ripetibilità sono critici, l'autonomia necessita di una struttura. È qui che entrano in scena i workflow agentici di watsonx Orchestrate. Inoltre, con l'integrazione di Langflow, gli utenti possono progettare, visualizzare e gestire flussi complessi che combinano:
Il risultato: workflow prevedibili, verificabili e riutilizzabili, che offrono alle organizzazione la certezza che i processi critici siano sempre eseguiti correttamente.
Dalle approvazioni finanziarie e i controlli di conformità, alla gestione delle eccezioni della supply chain, fino al routing dei casi dei clienti, questi flussi strutturati assicurano che gli agenti AI offrano un'affidabilità di livello aziendale.
Oltre ai workflow, stiamo introducendo il prossimo set di watsonx Domain Agents, i sistemi multiagente precostituiti progettati per gestire alcune delle funzioni aziendali più complesse e di alto valore.
Grazie a IBM Planning Analytics, gli agenti finance accelerano la pianificazione, il forecasting e l'analisi degli scenari mentre automatizzano attività ripetitive come l'allocazione del budget, le riconciliazioni e le valutazioni. I CFO ottengono insight più rapidi, velocizzano i cicli di pianificazione e acquisiscono più tempo per concentrarsi sulla strategia.
Progettati per migliorare l'agilità e la resilienza, gli agenti della supply chain aiutano ad accelerare la risposta alle interruzioni, così come a ottimizzare l'inventario e a semplificare la gestione degli ordini. Grazie alle integrazioni integrate con IBM Sterling, SAP, Oracle, Coupa e altri, questi agenti offrono efficienza e risparmi misurabili.
I leader del servizio clienti possono ora implementare agenti AI per ridurre i tempi di risoluzione dei casi, migliorare l'esperienza del cliente e scalare il supporto senza aumentare i costi. Gli agenti gestiscono le richieste di routine, recuperano informazioni per le attività dei contact center umani e automatizzano i workflow di back-end, consentendo ai team umani di concentrarsi sulle interazioni di maggior valore.
Questo lancio si basa sulla visione di IBM di mettere l'AI al servizio dell'azienda, combinando ragionamento, orchestrazione ed esecuzione in una piattaforma unificata.
Con i workflow agentici e gli agenti di dominio ora disponibili in Orchestrate, le aziende dispongono degli strumenti per: