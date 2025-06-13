Fin dalla sua introduzione, il modello Bring Your Own License (BYOL) per Amazon RDS per Db2 è stato limitato a IBM Db2 Advanced Edition e IBM Db2 Standard Edition con licenze basate su VPC.

Ai fini del conteggio delle VPC per i componenti aggiuntivi, quando si implementa la piena capacità vCPU dell'istanza, IBM considererà 70 PVU = 1 VPC = 1 core fisico = 2 vCPU per tutte le istanze EC2 che hanno pubblicato il conteggio dei core fisici nella pagina EC2 "Core fisici per tipo di istanza Amazon EC2", dove il conteggio delle vCPU è il doppio dei core fisici (il che significa che il grado di hyperthreading/multi-threading simultaneo (SMT) è impostato su (2). Consulta Core e thread della CPU per core della CPU per tipo di istanza.

L'introduzione di questi componenti aggiuntivi riflette il continuo impegno di IBM a fornire opzioni di licenza flessibili e pronte per il cloud che proteggano ed estendano i tuoi investimenti esistenti in Db2.