13 giugno 2025
Con l'introduzione di nuovi componenti aggiuntivi per IBM® Db2 Advanced Enterprise Server Edition e IBM® Db2 Enterprise Server Edition, IBM sta espandendo il modello BYOL per includere licenze basate su PVU per queste edizioni, consentendo ai clienti che acquistano i componenti aggiuntivi di implementare le licenze PVU esistenti su Amazon RDS. I nuovi componenti aggiuntivi introdotti sono:
Fin dalla sua introduzione, il modello Bring Your Own License (BYOL) per Amazon RDS per Db2 è stato limitato a IBM Db2 Advanced Edition e IBM Db2 Standard Edition con licenze basate su VPC.
Ai fini del conteggio delle VPC per i componenti aggiuntivi, quando si implementa la piena capacità vCPU dell'istanza, IBM considererà 70 PVU = 1 VPC = 1 core fisico = 2 vCPU per tutte le istanze EC2 che hanno pubblicato il conteggio dei core fisici nella pagina EC2 "Core fisici per tipo di istanza Amazon EC2", dove il conteggio delle vCPU è il doppio dei core fisici (il che significa che il grado di hyperthreading/multi-threading simultaneo (SMT) è impostato su (2). Consulta Core e thread della CPU per core della CPU per tipo di istanza.
L'introduzione di questi componenti aggiuntivi riflette il continuo impegno di IBM a fornire opzioni di licenza flessibili e pronte per il cloud che proteggano ed estendano i tuoi investimenti esistenti in Db2.
Il supporto tecnico del programma si basa sulla politica del ciclo di supporto 5, come dettagliato nella pagina delle politiche del ciclo di vita del supporto software IBM. Ulteriori dettagli possono essere disponibili nelle pagine del ciclo di vita del prodotto:
Le offerte di supporto IBM possono fornire servizi aggiuntivi e aiutare a prolungare la durata dell'investimento software. Per ulteriori informazioni, vedere IBM Advanced Support e IBM Extended Support.
Passport Advantage (PPA)
Le offerte contenute in questo annuncio potrebbero non essere disponibili per l'acquisto in tutti i Paesi o le aree geografiche. La disponibilità degli acquisti può essere influenzata da diversi fattori, tra cui la disponibilità del supporto, la disponibilità del servizio e le normative del governo. Contatta il tuo rappresentante IBM o IBM Business Partner per informazioni sulla disponibilità.
Lo stato di controllo delle esportazioni ai sensi delle normative statunitensi sulle esportazioni è disponibile per un'offerta nell'IBM Software Classification Look-up Tool. Contatta il tuo rappresentante IBM o IBM Business Partner per informazioni sulla disponibilità.
Per saperne di più sull'esecuzione di IBM Db2 come servizio completamente gestito su Amazon RDS, visita Amazon RDS per Db2.