SevOne 8.0 introduce una serie di caratteristiche rivoluzionarie su misura per le esigenze aziendali:

Raccolta di log di flusso AWS

I log di flusso sono una miniera d'oro di insight. In anteprima privata, SevOne 8.0 aggiunge l'assistenza per la raccolta dei log di flusso di AWS VPC e Transit Gateway (TGW), consentendo ai team di rilevare anomalie, analizzare il comportamento del traffico e indagare sugli eventi di sicurezza con una visibilità completa su cloud service, zone di disponibilità e workload.

Funzionalità avanzate in Data Insight

Grazie al filtraggio intelligente dei flussi, ora i team possono analizzare in dettaglio i modelli di traffico specifici delle applicazioni. Che si tratti di isolare le applicazioni che richiedono molta larghezza di banda, di tracciare il degrado del livello di servizio o di analizzare il comportamento a livello di protocollo, SevOne fornisce il contesto necessario per risolvere i problemi in modo più rapido e intelligente. Nuove aggiunte come le pagine Alert Policy Manager e Cluster Manager in Data Insight (DI) migliorano ulteriormente il controllo e la visibilità. Ora queste funzionalità presentano un aspetto rinnovato che migliora la fruibilità e semplifica l'esperienza utente.

Monitoraggio SD-WAN ampliato

Con l'assistenza per Palo Alto Prisma, Cisco SD-WAN e HPE Aruba SD-WAN (ex SilverPeak), SevOne 8.0 elimina i punti ciechi nel traffico indirizzato tramite SD-WAN. Ora i team NetOps possono acquisire la totale visibilità dello stato di salute del tunnel, della latenza, della perdita, del jitter e dell'esperienza dell'applicazione in tutta la WAN. Questo consente un'individuazione più rapida della causa principale, una migliore aderenza agli SLA e un'esperienza senza interruzioni, anche su reti geograficamente disperse.

Workflow di integrazione semplificati

SevOne 8.0 semplifica i workflow delle integrazioni grazie ai widget Wi-Fi come parte delle build della base di insight, riducendo i passaggi manuali e accelerando i tempi di acquisizione delle informazioni per il monitoraggio Wi-Fi. Inoltre, sono stati apportati diversi miglioramenti a tutti i plug-in di IBM SevOne per offrire un processo più semplificato, in modo che un utente possa passare dall'integrazione agli insight in pochi minuti. Sebbene la creazione di report rimanga flessibile, questi miglioramenti semplificano la configurazione iniziale e migliorano l'efficienza complessiva del workflow.

Monitoraggio esteso di Google Cloud Platform (GCP)

Man mano che le aziende adottano Google Cloud Platform (GCP) per i loro workload, l'observability diventa critica. SevOne 8.0 introduce una profonda observability per GKE (Google Kubernetes Engine) e GCP Load Balancer, offrendo ai team una visibilità unificata dello stato di salute dei cluster e informazioni sui tipi di bilanciamento del carico di rete regionali, globali o su tipi diversi.