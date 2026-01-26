Netezza NCOS è qui: l'economia del cloud incontra la potenza dell'analytics

IBM Netezza ha appena rilasciato Native Cloud Object Storage (NCOS) come disponibile sia su AWS che su Azure, offrendo ai team di analytics dei dati la possibilità di scalare in modo economicamente efficiente, mantenendo al contempo prestazioni e governance elevate.
Native Cloud Object Storage (NCOS) estende la gerarchia di hybrid storage di Netezza consentendo la creazione di tabelle direttamente su cloud object storage, così puoi sfruttare una capacità praticamente illimitata rispettando le aspettative di prezzo/prestazioni richieste dai carichi di lavoro di analytics.
I dati che richiedono un uso intensivo dello storage o quelli meno utilizzati possono essere conservati su un object storage economico, mentre i workload sensibili alle prestazioni continuano a beneficiare del block storage ad alte prestazioni con la stessa esperienza familiare di Netezza. Le applicazioni esistenti costruite per il block storage possono funzionare con l'object storage senza alcuna modifica di codice o configurazione.
NCOS è progettato per essere invisibile e gestire tutta la complessità dietro le quinte in modo che i professionisti dei dati possano concentrarsi sull'analytics, non sull'infrastruttura.
I numeri parlano da soli: i costi di storage sono 5-15 volte più economici rispetto al block storage.1
Grazie a tecniche avanzate come il caching ad alte prestazioni e le scritture batch ottimizzate, Netezza riduce drasticamente i costi delle API per l'object storage, con cui i data warehouse cloud tradizionali faticano. Puoi ottenere i vantaggi economici del cloud object storage senza lo shock della bolletta.
I test interni su workload diversi, come query di sola lettura, analytics miste, operazioni intensive di scrittura e scenari multi-utente concomitanti, mostrano che l'object storage offre prestazioni paragonabili a quelle del block storage, riducendo costantemente il costo totale di proprietà.
In altre parole, non stai barattando la velocità con il risparmio: stai ottenendo entrambi.
Uno dei maggiori punti deboli dei prezzi del cloud storage è l'imprevedibilità. NCOS risolve questo problema con una fatturazione trasparente basata sull'uso, direttamente legata a ciò che effettivamente utilizzi: volume di dati e chiamate API. Nessun costo nascosto. Nessun addebito a sorpresa. Solo costi chiari e prevedibili che puoi prevedere e controllare.
Anche i DBA hanno un controllo granulare. Utilizza la nuova parola chiave storagetype per impostare i criteri di storage a livello di tabella, database, sessione o globale. Desideri questa tabella su un block storage veloce? Basta un solo comando. Vuoi per archiviare quei dati vecchi di un anno su object storage? Altrettanto semplice. Man mano che i dati crescono e i modelli di accesso cambiano, la tua strategia di storage può evolversi di pari passo.
Lo strumento di migrazione single-push di Netezza, nz_migrate, rende veloce e semplice la transizione da block storage a object storage. In combinazione con modifiche senza codice e la piena compatibilità SQL, il percorso verso una strategia di hybrid storage è fluido e senza interruzioni.
NCOS è profondamente integrato nel motore di storage Netezza, offrendo prestazioni che sembrano locali anche quando i dati risiedono nel cloud. Una cache locale appositamente costruita mantiene i dati più utilizzati (caldi) vicino all'elaborazione, mentre la gestione automatica del ciclo di vita elimina oggetti obsoleti in background.
Con la crescita dei dati che supera i budget e le imposizioni cloud che accelerano, le organizzazioni hanno bisogno di un modo per ridurre i costi di storage e modernizzare senza sacrificare le prestazioni o costringere i team ad apprendere nuovamente il proprio stack di analytics, ed è proprio ciò che consente NCOS.
NCOS è pronto per la produzione su entrambe le principali piattaforme cloud. Che tu voglia ridurre i costi di storage, ottenere una scalabilità pressoché illimitata o creare una piattaforma di analytics più flessibile e pronta per il futuro, è arrivato il momento di agire.
Comincia con piccoli passi: trasferisci i workload selezionati su object storage, perfeziona la tua strategia di storage con storagetype e sblocca i vantaggi economici del cloud, il tutto mantenendo il database e gli strumenti Netezza che i tuoi team già conoscono e di cui si fidano.
Per scoprire come NCOS può funzionare con il tuo ambiente Netezza esistente, contatta il tuo rappresentante commerciale IBM o un IBM Business Partner per avviare un progetto pilota.
1 Questa cifra si basa su un benchmarking interno.