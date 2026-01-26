Netezza NCOS è qui: l'economia del cloud incontra la potenza dell'analytics

NCOS è pronto per la produzione su entrambe le principali piattaforme cloud. Che tu voglia ridurre i costi di storage, ottenere una scalabilità pressoché illimitata o creare una piattaforma di analytics più flessibile e pronta per il futuro, è arrivato il momento di agire.

Comincia con piccoli passi: trasferisci i workload selezionati su object storage, perfeziona la tua strategia di storage con storagetype e sblocca i vantaggi economici del cloud, il tutto mantenendo il database e gli strumenti Netezza che i tuoi team già conoscono e di cui si fidano.

Per scoprire come NCOS può funzionare con il tuo ambiente Netezza esistente, contatta il tuo rappresentante commerciale IBM o un IBM Business Partner per avviare un progetto pilota.

Registrati su IBM Cloud

Netezza BYOC su AWS

Netezza BYOC su Azure