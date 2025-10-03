Presentiamo il supporto Netezza Native Cloud Object Storage (NCOS)

Netezza ha fatto un grande passo avanti nel suo percorso di modernizzazione con l'introduzione del supporto Native Cloud Object Storage direttamente all'interno del motore.
Questa nuova potente funzionalità consente agli utenti di creare tabelle utente in formato dati Netezza su object storage compatibile con S3, sbloccando un nuovo livello di scalabilità, flessibilità ed efficienza in termini di costi.
Questo miglioramento è più di un semplice aggiornamento tecnico: è un cambiamento strategico che consente a Netezza di utilizzare appieno i benefici delle architetture cloud-native. Integrando object storage in modo nativo, Netezza offre:
Questa nuova funzionalità si affianca al supporto esistente per il block storage di Netezza, formando una gerarchia di hybrid storage. Gli utenti possono ora trasferire i workload dal block storage all'object storage senza problemi, rendendo più fluido il percorso di migrazione verso le distribuzioni cloud-native.
Questo modello ibrido rappresenta una svolta per i clienti che desiderano ottimizzare prestazioni e costi modernizzando al contempo la propria infrastruttura di dati.
Netezza è attualmente disponibile sulle principali piattaforme cloud come AWS e Azure sotto forma di soluzioni SaaS e Bring Your Own Cloud (BYOC). Queste piattaforme cloud pubbliche forniscono un sistema di object storage economico, scalabile e altamente efficiente. Ad esempio, AWS S3 è un popolare servizio di object storage che può essere implementato tramite un account cloud AWS e si adatta molto bene, pur mantenendo i costi minimi. È inoltre possibile configurare lo storage per il controllo delle versioni, la ridondanza e il controllo degli accessi.
Con l'approccio hybrid storage i clienti possono facoltativamente specificare il tipo di storage per una tabella durante la creazione. Se non è definito alcun tipo di storage nel DDL, Netezza ne seleziona automaticamente uno in base alle impostazioni predefinite del database o alla configurazione predefinita del sistema, che sono configurabili.
Netezza continua a basarsi sui concetti di calcolo distribuito e architettura MPP.
Il tipo di storage è opaco per il front-end NPS. Ciò significa che l'utente dovrebbe essere in grado di interrogare le tabelle e unirle senza preoccuparsi del tipo di storage sottostante.
Netezza offre l'object storage pur continuando a supportare il block storage per facilitare la transizione di dati e workload dal block storage all'object storage. Una volta configurato l'object storage, il cliente può scegliere il tipo di storage delle tabelle appena create. I dati possono essere copiati come richiesto tra object storage e block storage utilizzando un semplice SQL.
Gli utenti devono creare un bucket separato per ogni istanza NPS.
Ogni oggetto memorizzato nell'object store segue un formato di prefisso strutturato:
“/nps/<instance name>/<dbuuid>/<dsid>”.
L'object storage contiene oggetti corrispondenti alle tabelle e ai metadati. Ogni porzione di dati ha i propri oggetti metadati. I metadati vengono memorizzati in un buffer di grandi dimensioni per migliorare la latenza IO.
Nell'architettura di object storage di Netezza, gli oggetti obsoleti, come quelli risultanti da tabelle eliminate, troncate o modificate, vengono tracciati utilizzando un oggetto delete list. Questo elenco viene generato durante queste operazioni. Un garbage cleaner asincrono è quindi responsabile dell'effettiva cancellazione di questi oggetti dall'object store.
Questo significa che Netezza gestisce automaticamente la pulizia in background, garantendo una gestione efficiente dello storage senza richiedere interventi manuali.
Per migliorare le prestazioni e ridurre i costi operativi, l'object storage di Netezza utilizza il caching locale. Questo livello di caching offre una bassa latenza e un throughput elevato. Un'implementazione di caching personalizzata è stata sviluppata specificamente per il motore di storage Netezza, al fine di consentire una rapida iterazione e una stretta integrazione con l'architettura specifica di Netezza.
L'integrazione nativa dello storage a oggetti di Netezza offre enormi benefici agli utenti, senza interrompere i workflow o le applicazioni esistenti. Ecco alcuni vantaggi chiave:
Per valutare l'efficienza e l'affidabilità dell'object storage, è stata eseguita una serie diversificata di workload, tra cui query di sola lettura, operazioni miste, attività ad alta intensità di scrittura e scenari multiutente simultanei.
Punti salienti:
Per supportare l'object storage nativo, Netezza introduce la parola chiave storagetype, che consente agli utenti di specificare il tipo di storage desiderato a vari livelli di configurazione.
1. Gerarchia di risoluzione dello storage: se il livello della tabella è specificato nell'istruzione CREATE TABLE, la tabella utilizza lo storage definito.
2. Esempio: CREATE TABLE t1 (c1 INT) storagetype 'object';A livello di sessione: se non specificato a livello di tabella, il tipo di storage viene ereditato dalla sessione. Esempio:
SET default_storage_type = ‘object’;
CREATE TABLE t1 (c1 INT)
3. A livello di database: se non specificato a livello di sessione, il tipo di storage viene ereditato dal database. Esempio:
CREATE DATABASE db1 storagetype ‘object’;
ALTER DATABASE db1 storagetype ‘object’;
4. Impostazione globale: se non è specificato nemmeno a livello di database, il sistema torna al tipo di storage predefinito globale impostato nella configurazione del sistema. Esempio:
SET default_storage_type = ‘object’;
Questa gerarchia garantisce flessibilità mantenendo al contempo la coerenza tra le implementazioni.
Native Cloud Object Storage per Netezza su AWS è ora disponibile in anteprima pubblica, mentre la disponibilità generale è prevista per AWS e Azure nel Q4 2025.
Netezza supporta ora il cloud object storage nativo, consentendo agli utenti di creare e gestire tabelle direttamente su un cloud storage compatibile con S3. Questo modello ibrido che combina block storage e object storage offre una migliore scalabilità, costi inferiori e una perfetta compatibilità SQL.
Con il caching, la pulizia asincrona e la configurazione flessibile dello storage tramite la parola chiave storagetype, Netezza offre un miglior rapporto prezzo/prestazioni mantenendo un'esperienza utente coerente. L'anteprima pubblica di Netezza NCOS è una solida base per stimolare un'ondata di nuove funzionalità che entusiasmeranno i nostri utenti.
Consigliamo agli utenti di esplorare l'object storage eseguendo i propri workload e di determinare il miglior equilibrio per le proprie esigenze di dati e workload.