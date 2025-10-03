Presentiamo il supporto Netezza Native Cloud Object Storage (NCOS)

Netezza è attualmente disponibile sulle principali piattaforme cloud come AWS e Azure sotto forma di soluzioni SaaS e Bring Your Own Cloud (BYOC). Queste piattaforme cloud pubbliche forniscono un sistema di object storage economico, scalabile e altamente efficiente. Ad esempio, AWS S3 è un popolare servizio di object storage che può essere implementato tramite un account cloud AWS e si adatta molto bene, pur mantenendo i costi minimi. È inoltre possibile configurare lo storage per il controllo delle versioni, la ridondanza e il controllo degli accessi.

Con l'approccio hybrid storage i clienti possono facoltativamente specificare il tipo di storage per una tabella durante la creazione. Se non è definito alcun tipo di storage nel DDL, Netezza ne seleziona automaticamente uno in base alle impostazioni predefinite del database o alla configurazione predefinita del sistema, che sono configurabili.

Netezza continua a basarsi sui concetti di calcolo distribuito e architettura MPP.