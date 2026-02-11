Netezza nel 2026: Potenziare il futuro dell'analytics aziendale

Gli ultimi anni hanno segnato una svolta nel modo in cui i clienti distribuiscono e utilizzano Netezza.

All'inizio del 2024 è stata segnata l'espansione delle nostre offerte NPSaaS completamente gestite su AWS e Azure, con scalabilità elastica, supporto gestione delle identità e degli accessi (IAM)/SAML/OIDC, una maggiore observability e prezzi pay-as-you-go che hanno aperto la porta a un time to value più rapido e un carico operativo significativamente inferiore.

Abbiamo continuato ad ampliare la scelta di implementazione con le opzioni BYOC (Bring Your Own Cloud), prima su AWS, poi su Azure, che consentono ai clienti di eseguire Netezza direttamente all'interno dei propri VPC utilizzando la spesa cloud impegnata, mantenendo al contempo i limiti di sicurezza e di rete preferiti.

Allo stesso tempo, abbiamo ampliato l'impronta di Netezza ben oltre il SaaS. L'appliance on-premise Barracuda di nuova generazione ha raggiunto la disponibilità generale nel 2025, offrendo prestazioni più elevate, percorsi di migrazione senza interruzioni da Hammerhead e la capacità di modernizzarsi al ritmo del cliente. E con il lancio della nostra opzione solo software, le organizzazioni possono ora eseguire Netezza sul proprio hardware x86 o su ambienti OpenShift, supportando anche implementazioni completamente separate quando necessario.

Insieme, questi progressi offrono ai clienti la completa libertà di scegliere il modello di implementazione che meglio si adatta alla loro architettura e alle loro esigenze normative.