Netezza nel 2026: Potenziare il futuro dell'analytics aziendale

I nostri continui investimenti nell'ingegneria, nell'innovazione della roadmap e nell'integrazione dell'ecosistema ibrido riflettono l'attenzione di IBM nel fornire un motore di analytics potente e pronto per il futuro.
Netezza offre semplicità, velocità e affidabilità in tutti i modelli di distribuzione, dal cloud completamente gestito al BYOC, alle appliance on-premise e solo software, in modo che le organizzazioni possano eseguire analytics dove ha più senso per il loro business. Negli ultimi anni, questo impegno ha guidato uno dei cicli di innovazione più significativi nella storia di Netezza.
Guardando al 2026, il nostro investimento nel prodotto non solo continua, ma sta accelerando nei workload cloud, on-premise, ibridi, di governance, di sicurezza e basati sull'AI.
Gli ultimi anni hanno segnato una svolta nel modo in cui i clienti distribuiscono e utilizzano Netezza.
All'inizio del 2024 è stata segnata l'espansione delle nostre offerte NPSaaS completamente gestite su AWS e Azure, con scalabilità elastica, supporto gestione delle identità e degli accessi (IAM)/SAML/OIDC, una maggiore observability e prezzi pay-as-you-go che hanno aperto la porta a un time to value più rapido e un carico operativo significativamente inferiore.
Abbiamo continuato ad ampliare la scelta di implementazione con le opzioni BYOC (Bring Your Own Cloud), prima su AWS, poi su Azure, che consentono ai clienti di eseguire Netezza direttamente all'interno dei propri VPC utilizzando la spesa cloud impegnata, mantenendo al contempo i limiti di sicurezza e di rete preferiti.
Allo stesso tempo, abbiamo ampliato l'impronta di Netezza ben oltre il SaaS. L'appliance on-premise Barracuda di nuova generazione ha raggiunto la disponibilità generale nel 2025, offrendo prestazioni più elevate, percorsi di migrazione senza interruzioni da Hammerhead e la capacità di modernizzarsi al ritmo del cliente. E con il lancio della nostra opzione solo software, le organizzazioni possono ora eseguire Netezza sul proprio hardware x86 o su ambienti OpenShift, supportando anche implementazioni completamente separate quando necessario.
Insieme, questi progressi offrono ai clienti la completa libertà di scegliere il modello di implementazione che meglio si adatta alla loro architettura e alle loro esigenze normative.
Al di là della scelta di implementazione, abbiamo continuato a migliorare il motore centrale di Netezza.
Abbiamo introdotto funzionalità native del cloud object storage che separano calcolo e storage per le impronte cloud, sbloccando nuovi livelli di efficienza di storage su larga scala. Abbiamo approfondito l'integrazione con i formati open table grazie al supporto Apache Iceberg, aggiunto Time Travel per il versioning storico e fornito una gestione unificata dei metadati che semplifica le architetture ibride di lakehouse. I miglioramenti apportati alle nostre integrazioni watsonx.data hanno ulteriormente ampliato la connettività dell'ecosistema, tra cui il supporto Hadoop/Hive con Kerberos e ottimizzazioni delle prestazioni più avanzate.
Abbiamo anche introdotto innovazioni che rendono le operazioni più semplici e intelligenti, come Netezza Database Assistant basato sull'AI. Abilitando la risoluzione dei problemi in linguaggio naturale, il recupero delle metriche e gli insight di configurazione, i DBA possono risolvere i problemi più velocemente senza cercare nei log o nella documentazione.
I miglioramenti apportati al monitoraggio, agli avvisi e alla replica, insieme a importanti pietre miliari della sicurezza come le certificazioni HIPAA-Ready e SOC 2 Type 2, sottolineano la nostra attenzione all'affidabilità e alla fiducia.
I nostri piani per il 2026 si basano sull'inerzia degli ultimi anni con investimenti focalizzati su cloud, distribuzione on-premise e ibride. Stiamo pianificando di espandere la copertura multi-cloud di Netezza con il supporto BYOC per la piattaforma cloud di Google, offrendo ai clienti un'altra opzione per eseguire Netezza all'interno dei propri ambienti cloud.
On-premise, l'appliance Barracuda ottiene l'object storage nativo con storage a livelli per una conservazione a basso costo, insieme ad aggiornamenti modulari e all'espansione dei nodi in loco per semplificare la scalabilità e la manutenzione. Nel cloud, NPSaaS e BYOC su AWS sono previsti per evolversi verso un'architettura puramente oggetti di archiviazione, progettata per migliorare il TCO e supportare l'analytics su larga scala. Si prevede che questi aggiornamenti saranno integrati da un disaster recovery migliorato, da una maggiore disponibilità e da una maggiore scalabilità.
Abbiamo inoltre in programma di ampliare l'interoperabilità di Netezza attraverso integrazioni come il catalogo Iceberg REST su Azure, il catalogo Unity e la connettività con AWS Glue e Azure Purview, rendendo la governance ibrida e la gestione dei metadati più unificate. Sono previsti ulteriori aggiornamenti dell'estensibilità per supportare l'elaborazione del testo non strutturato e i modelli ML personalizzati all'interno del motore.
Attraverso i modelli di distribuzione, prevediamo anche di portare la piattaforma a RHEL 9 ed estendere la copertura SOC 2 Type 2, rafforzando il nostro impegno per la sicurezza e l'eccellenza operativa.
L'evoluzione di Netezza riflette le esigenze dei nostri clienti: architetture ibride, flessibilità multi-cloud, formati aperti, collaborazione governata, automazione più intelligente e workload AI-ready. Gli investimenti che abbiamo fatto, e continuiamo a fare, sono progettati per garantire che Netezza rimanga un motore di semplicità, prestazioni e affidabilità per gli anni a venire.
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