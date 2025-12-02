Mistral Large 3 è ora disponibile su IBM watsonx
Combinare innovazione costruita da IBM con collaborazioni strategiche che accelerano i risultati dei clienti e migliorano la differenziazione dei prodotti.
Oggi siamo entusiasti di annunciare che Mistral Large 3, il più recente foundation model di Mistral AI, è ora disponibile su IBM watsonx.ai. In qualità di partner di lancio, IBM mette a disposizione dei clienti questo modello open-weight di nuova generazione non appena viene rilasciato, proseguendo il nostro impegno nell'espandere l'AI sicura, aperta e pronta per le aziende nell'intero ecosistema.
Mistral Large 3 è un modello generico con licenza Apache 2.0, caratterizzato da un'architettura granulare Mixture of Experts con 41B parametri attivi e 675B parametri totali. Offre prestazioni a lungo contesto a livello frontier fino a 256.000 token, affidabile seguito delle istruzioni, ragionamento multimodale su testo e immagini, e comportamenti cross-domain coerenti adatti a carichi di workload aziendali impegnativi.
Grazie alla sua scalabilità, efficienza e alla solida comprensione del contesto a lungo termine, Mistral Large 3 consente un'ampia gamma di applicazioni di alto valore, tra cui:
Per i clienti che operano all'edge o che richiedono distribuzioni locali leggere, IBM offrirà anche la serie Ministral 3 (modelli 3B, 8B e 14B) tra varianti base, istruttori e ragionamento, tutte multimodali e con licenza Apache 2.0.
Mistral-Large-2512 (Mistral Large 3) sarà attivo in configurazione multi-tenant nel nostro data center di Dallas, con distribuzioni on-demand disponibili nei siti globali di IBM a Dallas, Francoforte, Sydney e Toronto.
IBM, recentemente nominata Leader nel Gartner Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platforms, ha dimostrato costantemente la sua forza nell'offrire un'AI flessibile e pronta per le imprese. Attraverso watsonx.ai, costruito su Red Hat OpenShift, le organizzazioni ottengono una raccolta unificata di framework open source e proprietari, modelli, tooling e opzioni di distribuzione, permettendo ai team di lavorare dove si trovano i loro dati, senza blocco da fornitore.
Questo approccio aperto e modulare offre alle imprese la libertà e la scalabilità necessarie per scegliere il modello che ottimizza meglio costi e prestazioni per soddisfare le esigenze aziendali, spostare senza soluzione di continuità dalla sperimentazione alla produzione e accelerare i risultati reali dell'AI.
Questo annuncio si basa sulla crescente collaborazione tra IBM e Mistral e sottolinea la nostra convinzione condivisa che i modelli aperti accelerino l'innovazione aziendale. IBM sta ulteriormente estendendo la sua strategia aperta e multi-modello con Mistral, permettendo ai clienti di tutto il mondo (e soprattutto in Europa) di trarre vantaggio dai punti di forza combinati di IBM, Mistral AI e della piattaforma watsonx di costruire, implementare e scalare l'AI generativa in modo efficiente, flessibile e responsabile.
La nostra partnership con Mistral, e la disponibilità dei loro modelli di alto livello all'interno del portfolio watsonx, rafforza la nostra strategia di modelli combinando l'innovazione IBM con collaborazioni strategiche che accelerano i risultati per i clienti e migliorano la differenziazione dei prodotti. Questo approccio fa sì che IBM sia all'avanguardia nell'AI, sfruttando il meglio dell'innovazione e dell'open source mentre dando ai clienti la flessibilità di scegliere da un ampio catalogo di foundation model per massimizzare la produttività.
