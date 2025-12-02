Mistral Large 3 è ora disponibile su IBM watsonx

Questo annuncio si basa sulla crescente collaborazione tra IBM e Mistral e sottolinea la nostra convinzione condivisa che i modelli aperti accelerino l'innovazione aziendale. IBM sta ulteriormente estendendo la sua strategia aperta e multi-modello con Mistral, permettendo ai clienti di tutto il mondo (e soprattutto in Europa) di trarre vantaggio dai punti di forza combinati di IBM, Mistral AI e della piattaforma watsonx di costruire, implementare e scalare l'AI generativa in modo efficiente, flessibile e responsabile.

La nostra partnership con Mistral, e la disponibilità dei loro modelli di alto livello all'interno del portfolio watsonx, rafforza la nostra strategia di modelli combinando l'innovazione IBM con collaborazioni strategiche che accelerano i risultati per i clienti e migliorano la differenziazione dei prodotti. Questo approccio fa sì che IBM sia all'avanguardia nell'AI, sfruttando il meglio dell'innovazione e dell'open source mentre dando ai clienti la flessibilità di scegliere da un ampio catalogo di foundation model per massimizzare la produttività.



Costruisci la tua prossima applicazione di AI con Mistral Large 3