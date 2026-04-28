Maximo Application Suite ottiene l'autorizzazione FedRAMP

IBM continua ad ampliare le funzionalità di gestione del ciclo di vita degli asset per le agenzie federali e a garantire una soluzione di gestione del ciclo di vita degli asset sicura per il mercato federale.
IBM Maximo Application Suite as a Service per il governo ha ottenuto l'Autorizzazione FedRAMP Moderate, consentendo alle agenzie federali di gestire in modo sicuro asset mission-critical e strutture nel cloud.
Questo traguardo amplia il portfolio di soluzioni di governo affidabili di IBM e estende le funzionalità cloud sicure all'interno della Maximo Application Suite.
Le agenzie federali sono responsabili della gestione di complessi portfolio di strutture, sistemi infrastrutturali e attrezzature operative. Allo stesso tempo, molte organizzazioni stanno affrontando i crescenti backlog di manutenzione differita, garantendo al contempo la conformità ai rigorosi requisiti di cybersecurity.
Mentre le agenzie lavorano per mantenere questi asset, gli investimenti federali recenti sottolineano sia l'urgenza della sfida sia la portata dell'opportunità. Il Military Construction, Veterans Affairs (VA) e Related Agencies Appropriations Act per l'esercizio 2026 include più di 133 miliardi di dollari in finanziamenti discrezionali a sostegno della costruzione, del sostegno alle strutture e ai programmi di manutenzione.
Ulteriori dettagli sugli investimenti includono:
Mentre le agenzie affrontano una convergenza di pressioni, gli asset continuano a invecchiare, gli arretrati di manutenzione crescono e le aspettative di cybersecurity aumentano. Affrontare queste sfide richiede non solo finanziamenti adeguati, ma anche tecnologie sicure in grado di aiutare le agenzie a gestire gli asset in modo più efficace.
IBM continua ad ampliare le funzionalità di gestione del ciclo di vita degli asset per le agenzie federali. Questi investimenti si basano sulle offerte esistenti abilitate da FedRAMP, tra cui Maximo EAM e TRIRIGA (ora Maximo Real Estate and Facilities).
Questa autorizzazione moderata FedRAMP fornisce una base solida per l'adozione federale. Le agenzie possono iniziare a utilizzare immediatamente le funzionalità approvate di Maximo e aggiungere altre applicazioni man mano che l'autorizzazione procede. Parallelamente, continuiamo a perseguire livelli di autorizzazione FedRAMP più elevati nel tempo.
La Maximo Application Suite as a Service for Government offre un'esperienza migliorata per agevolare l'usabilità tra i team di operazioni e di manutenzione e consente una gestione più proattiva degli asset e della gestione delle strutture.
La soluzione include:
Conformità federale: FIPS, FISMA, FedRAMP. Sono in corso i progetti di preparazione alla conformità federale (FIPS, FISMA, FedRAMP) per i moduli Monitor, Health, Predict, Visual Inspection e altri componenti aggiuntivi all'interno della Maximo Application Suite.
Man mano che le agenzie si affidano sempre più alle tecnologie cloud per migliorare la visibilità operativa e il processo decisionale, la garanzia della sicurezza diventa essenziale. FedRAMP fornisce un framework standardizzato per valutare e autorizzare i cloud service utilizzati dalle agenzie federali.
Stabilendo requisiti di sicurezza coerenti in tutto il governo, FedRAMP riduce la duplicazione nelle valutazioni di sicurezza assicurando al contempo che le soluzioni cloud rispettino gli standard federali di cybersecurity.
Le principali funzionalità di sicurezza includono:
Per le organizzazioni responsabili di strutture complesse, infrastrutture e portfolio di attrezzatura, le piattaforme sicure di gestione degli asset svolgono un ruolo essenziale nel supportare il mantenimento delle strutture e la prontezza alla missione.
1. Ridurre il rischio derivante dalla manutenzione differita
La manutenzione differita continua a crescere nelle strutture federali e nei sistemi operativi. La General Services Administration (GSA) ha segnalato un arretrato di manutenzione differita superiore a 17 miliardi di USD a marzo 2025. L'invecchiamento delle infrastrutture aumenta il rischio di guasti dell'attrezzatura, incidenti di sicurezza e interruzioni del servizio. Maximo Application Suite fornisce visibilità sulle condizioni degli asset e sulle esigenze di manutenzione, aiutando le agenzie a rilevare i problemi in anticipo e a risolverli prima ancora che si verifichino dei guasti.
2. Dimostrare responsabilità per gli investimenti federali
I programmi di finanziamento federale richiedono alle agenzie di dimostrare risultati misurabili e una gestione responsabile delle risorse pubbliche. La gestione degli asset basata sui dati consente alle organizzazioni di monitorare le prestazioni degli asset, dare priorità alle attività di manutenzione e allineare le strategie di mantenimento con i mandati di finanziamento e i requisiti di supervisione.
3. Migliorare l'affidabilità delle operazioni mission-critical
La prontezza operativa dipende da un'infrastruttura affidabile. Dai sistemi sanitari alle attrezzature operative, i guasti possono compromettere l'erogazione delle missioni e i servizi pubblici. Una migliore visibilità sulle prestazioni degli asset e sui calendari di manutenzione consente alle agenzie di aumentare il tempo di attività nelle strutture e nelle attrezzature mission-critical.
4. Riduzione dei costi del ciclo di vita mantenendo la conformità alla sicurezza
Indirizzare la manutenzione differita in anticipo aiuta le agenzie a evitare costi di riparazione crescenti e a ridurre le inefficienze operative. Le piattaforme cloud sicure semplificano inoltre la conformità integrando controlli di sicurezza allineati con i requisiti federali di cybersecurity.
Grazie all'autorizzazione FedRAMP Moderate, le agenzie possono utilizzare Maximo Application Suite SaaS affidandosi a un fornitore di servizi federale accreditato. La soluzione consente alle organizzazioni di spostare oltre la tradizionale gestione degli asset, combinando la gestione del ciclo di vita degli asset, l'analytics predittiva e gli insight operativi. Integrando i dati provenienti dalle strutture, dalle attrezzature e dagli ambienti IT, le agenzie ottengono una visione unificata delle prestazioni degli asset.
L'analytics avanzata aiuta i team a prevedere i guasti in anticipo, a dare priorità agli investimenti nella manutenzione e a migliorare l'affidabilità degli asset mission-critical.
Le agenzie federali stanno entrando in una nuova fase di gestione delle strutture, del sostentamento e del ciclo di vita degli asset: una fase che combina l'intelligence operativa, le piattaforme cloud e il processo decisionale basato sui dati. Man mano che le agenzie continuano ad affrontare la manutenzione, il mantenimento delle strutture e il rafforzamento della resilienza operativa, le piattaforme affidabili giocheranno un ruolo essenziale nell'aiutarle a gestire asset mission-critical e fornire servizi affidabili al pubblico.
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