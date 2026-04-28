Maximo Application Suite ottiene l'autorizzazione FedRAMP

Per le organizzazioni responsabili di strutture complesse, infrastrutture e portfolio di attrezzatura, le piattaforme sicure di gestione degli asset svolgono un ruolo essenziale nel supportare il mantenimento delle strutture e la prontezza alla missione.

1. Ridurre il rischio derivante dalla manutenzione differita

La manutenzione differita continua a crescere nelle strutture federali e nei sistemi operativi. La General Services Administration (GSA) ha segnalato un arretrato di manutenzione differita superiore a 17 miliardi di USD a marzo 2025. L'invecchiamento delle infrastrutture aumenta il rischio di guasti dell'attrezzatura, incidenti di sicurezza e interruzioni del servizio. Maximo Application Suite fornisce visibilità sulle condizioni degli asset e sulle esigenze di manutenzione, aiutando le agenzie a rilevare i problemi in anticipo e a risolverli prima ancora che si verifichino dei guasti.

2. Dimostrare responsabilità per gli investimenti federali

I programmi di finanziamento federale richiedono alle agenzie di dimostrare risultati misurabili e una gestione responsabile delle risorse pubbliche. La gestione degli asset basata sui dati consente alle organizzazioni di monitorare le prestazioni degli asset, dare priorità alle attività di manutenzione e allineare le strategie di mantenimento con i mandati di finanziamento e i requisiti di supervisione.

3. Migliorare l'affidabilità delle operazioni mission-critical

La prontezza operativa dipende da un'infrastruttura affidabile. Dai sistemi sanitari alle attrezzature operative, i guasti possono compromettere l'erogazione delle missioni e i servizi pubblici. Una migliore visibilità sulle prestazioni degli asset e sui calendari di manutenzione consente alle agenzie di aumentare il tempo di attività nelle strutture e nelle attrezzature mission-critical.

4. Riduzione dei costi del ciclo di vita mantenendo la conformità alla sicurezza

Indirizzare la manutenzione differita in anticipo aiuta le agenzie a evitare costi di riparazione crescenti e a ridurre le inefficienze operative. Le piattaforme cloud sicure semplificano inoltre la conformità integrando controlli di sicurezza allineati con i requisiti federali di cybersecurity.