Ottimizza IBM Power11 con IBM Technology Lifecycle Services

I modelli Standard break-fix spesso non riescono ad affrontare la complessità degli ambienti ad alte prestazioni che contengono IBM Power11. Con miliardi di workflow elaborati quotidianamente, un funzionamento regolare e un'Integrazione efficiente con uno stack tecnologico moderno e multivendor sono fondamentali per un'ottimizzazione efficiente, una solida cybersecurity e miglioramenti continui.

È qui che eccelle il moderno portafoglio Expert Care di TLS di offerte AI-enabled per IBM Power11, che fornisce un'assistenza accelerata, proattiva e multiforme, estesa ben oltre le garanzie standard. Il nuovo portafoglio di servizi IBM Power11 Expert Care TLS offre supporto software e di sistema in pacchetti per:

Massimizza la disponibilità del sistema con Expert Care Premium:

IBM TLS Expert Care Premium, il più alto livello di servizio di IBM progettato per carichi di lavoro mission-critical, consente una risposta accelerata con un'esperienza di supporto personalizzata attraverso l'integrazione di analytics predittiva, consigli proattivi e attuabili, risposta prioritaria al servizio e accesso a ingegneri IBM altamente qualificati, tra cui un Technical Account Manager (TAM), tutti impegnati a mantenere l'infrastruttura Power disponibile e ottimizzata per le prestazioni.

Semplifica le operazioni dell'infrastruttura con i servizi TLS:

Attraverso le tappe del ciclo di vita di IBM Power11, TLS fornisce servizi a valore aggiunto per semplificare le operazioni, come l'assistenza in loco di un esperto per l'installazione, la configurazione e gli aggiornamenti di IBM Power, una maggiore protezione dei dati per salvaguardare gli asset critici e impegni di tempo di riparazione garantiti per garantire operazioni di business ininterrotte

Integra l'AI in IBM Power11 con fiducia:

IBM TLS consentirà servizi di configurazione e ottimizzazione per le sue funzionalità di intelligenza artificiale integrate, come IBM Spyre ™ Accelerator per IBM Power. IBM Spyre™ Accelerator dovrebbe essere disponibile nel quarto trimestre del 2025.

Risposta e risoluzione degli errori accelerate e autonome:

IBM consiglia vivamente ai clienti di abilitare IBM Call Home, poiché il 90% delle richieste tramite Call Home sono state risolte con l'automazione nel2024 1. Call Home è una caratteristica integrata in IBM Power che avvisa automaticamente TLS quando vengono rilevati errori, consentendo a IBM TLS di aprire in modo proattivo i casi di supporto, ricevere registri tecnici e iniziare la risoluzione dei problemi, spesso prima ancora che i clienti segnalino un problema. Inoltre, il supporto IBM Power11 è stato migliorato con un'interfaccia unificata che combina la creazione di casi di supporto con la raccolta automatica dei log, la trasmissione senza interruzioni dei log tramite Call Home e l'analisi della causa principale e la correzione accelerate tramite il supporto AI.