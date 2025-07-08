Ottimizza IBM Power11 con IBM Technology Lifecycle Services

8 luglio 2025
L'introduzione di IBM Power11 segna un significativo balzo in avanti nella produttività e nell'agilità aziendale per accelerare l'innovazione nell'era dell'AI. Annunciata oggi da IBM, la prossima generazione di IBM Power è stata riprogettata con innovazioni nel suo stack di processori, architettura hardware e software di virtualizzazione, offrendo la disponibilità, la resilienza, le prestazioni e la scalabilità richieste dalle aziende, con una distribuzione ibrida senza interruzioni on-premise o in IBM Cloud.
IBM Power11 può raggiungere la massima disponibilità e prestazioni se supportato e assistito da IBM Technology Lifecycle Services (TLS), il fornitore globale di supporto all'infrastruttura di IBM, noto per la sua profonda esperienza in materia in IBM Power. IBM TLS si impegna ad aiutare i clienti offrendo una suite completa di servizi che copre il ciclo di vita dei sistemi IBM Power, dalla distribuzione iniziale fino al supporto premium 24 ore su 24, integrata con AI e automazione per ottenere insight e una maggiore resilienza.
I modelli Standard break-fix spesso non riescono ad affrontare la complessità degli ambienti ad alte prestazioni che contengono IBM Power11. Con miliardi di workflow elaborati quotidianamente, un funzionamento regolare e un'Integrazione efficiente con uno stack tecnologico moderno e multivendor sono fondamentali per un'ottimizzazione efficiente, una solida cybersecurity e miglioramenti continui.
È qui che eccelle il moderno portafoglio Expert Care di TLS di offerte AI-enabled per IBM Power11, che fornisce un'assistenza accelerata, proattiva e multiforme, estesa ben oltre le garanzie standard. Il nuovo portafoglio di servizi IBM Power11 Expert Care TLS offre supporto software e di sistema in pacchetti per:
Massimizza la disponibilità del sistema con Expert Care Premium:
IBM TLS Expert Care Premium, il più alto livello di servizio di IBM progettato per carichi di lavoro mission-critical, consente una risposta accelerata con un'esperienza di supporto personalizzata attraverso l'integrazione di analytics predittiva, consigli proattivi e attuabili, risposta prioritaria al servizio e accesso a ingegneri IBM altamente qualificati, tra cui un Technical Account Manager (TAM), tutti impegnati a mantenere l'infrastruttura Power disponibile e ottimizzata per le prestazioni.
Semplifica le operazioni dell'infrastruttura con i servizi TLS:
Attraverso le tappe del ciclo di vita di IBM Power11, TLS fornisce servizi a valore aggiunto per semplificare le operazioni, come l'assistenza in loco di un esperto per l'installazione, la configurazione e gli aggiornamenti di IBM Power, una maggiore protezione dei dati per salvaguardare gli asset critici e impegni di tempo di riparazione garantiti per garantire operazioni di business ininterrotte
Integra l'AI in IBM Power11 con fiducia:
IBM TLS consentirà servizi di configurazione e ottimizzazione per le sue funzionalità di intelligenza artificiale integrate, come IBM Spyre ™ Accelerator per IBM Power. IBM Spyre™ Accelerator dovrebbe essere disponibile nel quarto trimestre del 2025.
Risposta e risoluzione degli errori accelerate e autonome:
IBM consiglia vivamente ai clienti di abilitare IBM Call Home, poiché il 90% delle richieste tramite Call Home sono state risolte con l'automazione nel2024 1. Call Home è una caratteristica integrata in IBM Power che avvisa automaticamente TLS quando vengono rilevati errori, consentendo a IBM TLS di aprire in modo proattivo i casi di supporto, ricevere registri tecnici e iniziare la risoluzione dei problemi, spesso prima ancora che i clienti segnalino un problema. Inoltre, il supporto IBM Power11 è stato migliorato con un'interfaccia unificata che combina la creazione di casi di supporto con la raccolta automatica dei log, la trasmissione senza interruzioni dei log tramite Call Home e l'analisi della causa principale e la correzione accelerate tramite il supporto AI.
IBM Technology Lifecycle Services si impegna per il successo di ogni cliente. Investire nei servizi di supporto premium di IBM può ridurre significativamente i tempi di inattività non pianificati, aumentare la produttività del personale interno e migliorare la disponibilità del sistema. Nel mondo frenetico di oggi, incentrato sui dati e basato su AI, questi servizi sono più essenziali che mai. Sostenuto dalla sua consolidata esperienza di assistenza tecnica, dalla portata globale e dalle funzionalità basate su AI, IBM TLS è in grado di fornire una guida efficiente e una rapida risoluzione dei problemi, mantenendo al contempo il buon funzionamento dei sistemi mission-critical e aiutando i clienti ad accelerare il loro percorso di AI con IBM Power11.
Massimizza IBM Power11 con IBM TLS (PDF)
1 Sulla base della valutazione interna di IBM nel 2024 dei dati Call Home dei sistemi.