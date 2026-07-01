Agevolare l'integrazione e la gestione delle analisi dei dati basate sull'AI con IBM SQL Data Insights Pro

All'inizio di quest'anno, a marzo 2026, abbiamo lanciato IBM SQL Data Insights Pro, che porta l'AI direttamente nei propri dati, consentendo alle organizzazioni di analizzare le informazioni mission-critical sul posto, attraverso l'utilizzo di interfacce SQL familiari. Il risultato sono insights più rapidi, complessità ridotta e la possibilità di rendere operativa l'AI nei sistemi che già gestiscono la propria attività.

In tutti i settori, le organizzazioni dispongono di enormi volumi di dati di alto valore che spesso sono bloccati all'interno di sistemi centrali come Db2 for z/OS, IMS e VSAM. Questi dati alimentano operazioni aziendali critiche, dalle transazioni finanziarie e dalle supply chain ai dati dei clienti e alla rendicontazione normativa. Tuttavia, gli approcci di analytics tradizionali richiedono il trasferimento di questi dati su nuove piattaforme, con conseguenti aumenti di latenza, costi, rischi e sfide di governance.

SQL Data Insight Pro cambia questo modello.

Incorporando analisi di similarità basate su AI, ricerca semantica e rilevamento di modelli direttamente dove risiedono i dati, le organizzazioni possono:

Identificare i modelli di comportamento dei clienti per migliorare la personalizzazione

Individuare le inefficienze operative nelle supply chain e nella logistica

Accelerare l'analisi normativa e di conformità

Promuovere un processo decisionale più intelligente utilizzando dati affidabili e in tempo reale

Questa soluzione utilizza l'AI non come un esperimento, ma come parte integrante delle operazioni aziendali quotidiane. Sebbene SQL Data Insights Pro sia stato adottato per l'analisi dei dati di Db2 for z/OS, le aziende richiedono sempre più spesso una visione più ampia di tutte le loro fonti di dati principali per agevolare l'integrazione nei workflow aziendali e semplificare l'amministrazione e la risoluzione dei problemi per i team negli ambienti di produzione.

Operando in combinazione con IBM Data Virtualization Manager (DVM), SQL Data Insights Pro estende l'analisi basata sull'AI a una gamma più ampia di fonti di dati aziendali, quali IMS e VSAM. Insieme, queste soluzioni consentono ora alle organizzazioni di utilizzare l'AI per analizzare in modo trasparente e integrato diverse fonti di dati, abbattere i silos tra dati strutturati e semi-strutturati e ottenere insight più ricchi e completi sulle operazioni aziendali.

Ciò apre nuove possibilità per l'analisi trasversale ai domini, aiutando i team a scoprire relazioni che prima erano nascoste tra i vari sistemi.