Agevolare l'integrazione e la gestione delle analisi dei dati basate sull'AI con IBM SQL Data Insights Pro

Con l'ultimo aggiornamento di IBM SQL Data Insights Pro, le organizzazioni possono individuare modelli, somiglianze e relazioni nascoste nei dati aziendali utilizzando l'AI direttamente su IBM Z.
All'inizio di quest'anno, a marzo 2026, abbiamo lanciato IBM SQL Data Insights Pro, che porta l'AI direttamente nei propri dati, consentendo alle organizzazioni di analizzare le informazioni mission-critical sul posto, attraverso l'utilizzo di interfacce SQL familiari. Il risultato sono insights più rapidi, complessità ridotta e la possibilità di rendere operativa l'AI nei sistemi che già gestiscono la propria attività.
In tutti i settori, le organizzazioni dispongono di enormi volumi di dati di alto valore che spesso sono bloccati all'interno di sistemi centrali come Db2 for z/OS, IMS e VSAM. Questi dati alimentano operazioni aziendali critiche, dalle transazioni finanziarie e dalle supply chain ai dati dei clienti e alla rendicontazione normativa. Tuttavia, gli approcci di analytics tradizionali richiedono il trasferimento di questi dati su nuove piattaforme, con conseguenti aumenti di latenza, costi, rischi e sfide di governance.
SQL Data Insight Pro cambia questo modello.
Incorporando analisi di similarità basate su AI, ricerca semantica e rilevamento di modelli direttamente dove risiedono i dati, le organizzazioni possono:
Questa soluzione utilizza l'AI non come un esperimento, ma come parte integrante delle operazioni aziendali quotidiane. Sebbene SQL Data Insights Pro sia stato adottato per l'analisi dei dati di Db2 for z/OS, le aziende richiedono sempre più spesso una visione più ampia di tutte le loro fonti di dati principali per agevolare l'integrazione nei workflow aziendali e semplificare l'amministrazione e la risoluzione dei problemi per i team negli ambienti di produzione.
Operando in combinazione con IBM Data Virtualization Manager (DVM), SQL Data Insights Pro estende l'analisi basata sull'AI a una gamma più ampia di fonti di dati aziendali, quali IMS e VSAM. Insieme, queste soluzioni consentono ora alle organizzazioni di utilizzare l'AI per analizzare in modo trasparente e integrato diverse fonti di dati, abbattere i silos tra dati strutturati e semi-strutturati e ottenere insight più ricchi e completi sulle operazioni aziendali.
Ciò apre nuove possibilità per l'analisi trasversale ai domini, aiutando i team a scoprire relazioni che prima erano nascoste tra i vari sistemi.
SQL Data Insights Pro ora va oltre Db2 for z/OS per analizzare i dati aziendali accessibili tramite Data Virtualization Manager, inclusi IMS e VSAM. In questo modo, le organizzazioni possono applicare il rilevamento di modelli e l'analisi di similarità basati sull'AI a un insieme più ampio di dati mission-critical, senza spostarli né trasformarli.
Ciò può fornire insight più completi, ridurre i silos di dati e aumentare il valore derivante dagli investimenti esistenti nei dati.
SQL Data Insights Pro ora supporta API REST estese e operazioni basate sull'interfaccia a riga di comando (CLI), per consentire alle imprese di integrare insight basati sull'AI nelle applicazioni aziendali, nei processi di business e nei framework di automazione.
Ciò contribuisce ad accelerare l'adozione di SQL Data Insights Pro, facilitando l'automazione delle operazioni amministrative, semplificando l'integrazione con le app e i workflow e fornendo maggiore flessibilità ai team di ingegneri.
La gestione delle soluzioni di AI in ambienti di produzione richiede un accesso efficiente alle informazioni diagnostiche e allo stato operativo. SQL Data Insights Pro introduce un nuovo visualizzatore di log integrato che fornisce accesso diretto ai registri operativi e di addestramento dei modelli tramite l'interfaccia utente.
Ciò semplifica il monitoraggio e la risoluzione dei problemi, attraverso una diagnosi più rapida delle criticità e, di conseguenza, una risoluzione più veloce, garantendo trasparenza operativa e una migliore esperienza utente per amministratori e team di ingegneri.
Con questo aggiornamento, SQL Data Insights Pro rafforza il proprio ruolo di strumento di analisi basato sull'AI per ambienti mission-critical su IBM Z. Combinando l'elaborazione AI in loco con una maggiore integrazione e visibilità operativa, le organizzazioni possono implementare e gestire SQL Data Insights Pro più facilmente e in modo più efficiente, avvicinando al contempo le informazioni basate sull'AI alle applicazioni aziendali e ai processi di business che da esse dipendono. Queste caratteristiche saranno disponibili dal 26 giugno 2026.
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