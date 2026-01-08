Log a lungo termine, impatto a breve termine: novità di IBM Guardium Data Protection 12.2.1

Per molto tempo, la retention dei dati è stata solo un problema da affrontare. Conserva i log, soddisfa i requisiti e memorizza tutto per anni. Tuttavia, comportava costi elevati, strumenti complessi e un valore quotidiano molto limitato. I team che si occupano di sicurezza e conformità oggi sono sottoposti a pressioni da ogni direzione. Le normative sono più severe, gli audit sono più dettagliati e gli incidenti richiedono risposte più rapide.

La maggior parte dei team sa già che i propri dati sono disseminati, gli audit stanno diventando più severi e rispondere a una richiesta di accesso vecchia di tre anni potrebbe richiedere ore, forse giorni. È qui che entrano in gioco queste nuove caratteristiche per semplificare il lavoro e darti un controllo reale senza aggiungere complessità o costi.