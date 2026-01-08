Intelligenza artificiale Automazione IT

Log a lungo termine, impatto a breve termine: novità di IBM Guardium Data Protection 12.2.1

Il nuovo edge gateway e la retention dei log a lungo termine sono soluzioni reali alle sfide quotidiane, come la complessità del sistema, l'aumento dei costi e il ritardo delle indagini.

Pubblicato il 8 gennaio 2026
Uomo che tiene il laptop aperto con la mano sulla tastiera in un corridoio di storage buio

Con la versione IBM Guardium Data Protection 12.2.1, due caratteristiche principali, l'edge gateway e la retention a lungo termine dei log, stanno aiutando entrambi i team della sicurezza a lavorare in modo più intelligente, a ridurre lo sforzo e a ottenere un migliore controllo sui dati critici.

Perché è importante

Per molto tempo, la retention dei dati è stata solo un problema da affrontare. Conserva i log, soddisfa i requisiti e memorizza tutto per anni. Tuttavia, comportava costi elevati, strumenti complessi e un valore quotidiano molto limitato. I team che si occupano di sicurezza e conformità oggi sono sottoposti a pressioni da ogni direzione. Le normative sono più severe, gli audit sono più dettagliati e gli incidenti richiedono risposte più rapide.

La maggior parte dei team sa già che i propri dati sono disseminati, gli audit stanno diventando più severi e rispondere a una richiesta di accesso vecchia di tre anni potrebbe richiedere ore, forse giorni. È qui che entrano in gioco queste nuove caratteristiche per semplificare il lavoro e darti un controllo reale senza aggiungere complessità o costi.

Edge gateway: operazioni più semplici con insight più rapidi

L'edge gateway ti aiuta ad avere visibilità in tempo reale dell'attività dei dati, proprio dove accade. Progettato per essere eseguito in ambienti Kubernetes, può essere implementato accanto alle fonti di dati con meno infrastruttura e meno messa a punto manuale.

Ecco 3 vantaggi fondamentali dell'edge gateway:

  • Migliori prestazioni monitorando i dati localmente invece di inviarli tra reti.
  • Meno sovraccarico, grazie allo scaling automatico e a una configurazione leggera.
  • Gestione semplificata con controllo centralizzato che funziona su più ambienti.

Per gli analisti, questo significa che avvisi e log sono più attuali e accurati. Per gli architetti, significa una distribuzione e una manutenzione più semplici. E per la leadership, supporta operazioni più efficienti e un costo totale di proprietà inferiore.

Retention dei log a lungo termine: dati accessibili, anche anni dopo

Se l'edge gateway migliora il modo in cui raccoglie i dati, la retention dei log a lungo termine cambia il modo in cui li utilizza. Invece di archiviare anni di log in sistemi difficili da accedere, Guardium Data Protection ora consente di conservarli in un object storage a basso costo, che può comunque essere consultato e su cui è possibile creare report quando necessario.

Ecco 3 vantaggi chiave della retention dei log a lungo termine:

  • Storage più economico che supporta comunque periodi di retention della conformità come 7 o 10 anni
  • Rapporti integrati e ricerca semplice tramite SQL o modelli, senza dover ripristinare i dati
  • Risposta più rapida durante audit, indagini o revisioni interne

Per gli utenti, questo significa la possibilità di trovare rapidamente ciò che serve, anche se è successo anni fa. Non servono strumenti speciali o lunghe procedure. Per la leadership, dimostra che il tuo team può rispondere rapidamente e senza stress ai regolatori.

Proteggi i tuoi database fin dal primo giorno

Per i team che gestiscono centinaia o migliaia di storage dei dati, mettere in sicurezza manualmente ciascuno di essi può rallentare la consegna e aumentare il rischio.

Con l'automazione Terraform di Guardium, gli audit, la scansione delle vulnerabilità e l'onboarding delle sorgenti dati sono integrati direttamente nel processo di provisioning. Questo significa che ogni database, sia cloud che on-premise, è monitorato e protetto fin dall'inizio, consentendo di risparmiare tempo, ridurre gli errori e aumentare la sicurezza senza rallentare il lavoro dei team.

Soluzioni reali alle sfide quotidiane

Questo aggiornamento non riguarda solo miglioramenti al backend. Ora Guardium include anche una dashboard aggiornata che fornisce insight in tempo reale sulle prestazioni del sistema, sulla situazione della conformità e su quanto tempo l'automazione sta facendo risparmiare al personale. Che tu gestisca il programma o utilizzi gli strumenti, questa visibilità supporta decisioni più intelligenti e riduce le sorprese.

Creato per il lavoro che svolgi effettivamente, il nuovo gateway edge e la retention dei log a lungo termine non sono solo nuove caratteristiche. Sono soluzioni reali a sfide quotidiane come la complessità dei sistemi, l'aumento dei costi e i ritardi delle indagini.

Aiutano i team a concentrarsi sulla protezione dei dati, non sulla gestione degli strumenti. E supportano sia le persone che svolgono il lavoro sia i leader che ne rispondono.

Esplora Guardium Data Protection

Mihai Iorga

Global Product Marketing Manager

IBM Guardium