Log a lungo termine, impatto a breve termine: novità di IBM Guardium Data Protection 12.2.1

Se l'edge gateway migliora il modo in cui raccoglie i dati, la retention dei log a lungo termine cambia il modo in cui li utilizza. Invece di archiviare anni di log in sistemi difficili da accedere, Guardium Data Protection ora consente di conservarli in un object storage a basso costo, che può comunque essere consultato e su cui è possibile creare report quando necessario.
Ecco 3 vantaggi chiave della retention dei log a lungo termine:
- Storage più economico che supporta comunque periodi di retention della conformità come 7 o 10 anni
- Rapporti integrati e ricerca semplice tramite SQL o modelli, senza dover ripristinare i dati
- Risposta più rapida durante audit, indagini o revisioni interne
Per gli utenti, questo significa la possibilità di trovare rapidamente ciò che serve, anche se è successo anni fa. Non servono strumenti speciali o lunghe procedure. Per la leadership, dimostra che il tuo team può rispondere rapidamente e senza stress ai regolatori.