Presentazione di IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud

24 giugno 2025
IBM Netezza as a Service (Bring Your Own Cloud) è un balzo in avanti radicale nelle soluzioni di analytics cloud.
Questa offerta innovativa è generalmente disponibile e consente alle aziende di implementare Netezza direttamente all'interno del proprio cloud privato (VPC), migliorando così la sicurezza dei dati e offrendo una maggiore flessibilità nella gestione della propria infrastruttura. Il modello di distribuzione BYOC è personalizzato per soddisfare le esigenze specifiche dei nostri clienti, indipendentemente dal settore o dalla regione globale. Offre la flessibilità nella scelta dell'ambiente cloud. Sfruttando la potenza di Netezza e distribuendolo all'interno del proprio ambiente cloud, le aziende possono trasformare la propria strategia di analytics e dati cloud.
Questa soluzione è particolarmente utile per le Organizzazioni che preferiscono mantenere il controllo sulla propria infrastruttura sfruttando al contempo la potenza di Netezza. Il modello di implementazione BYOC, insieme all'offerta SaaS esistente, offre ai nostri clienti la possibilità di scegliere. Che si tratti della sovranità dei dati, della conformità normativa o della preferenza per la gestione del proprio ambiente cloud, il BYOC offre una soluzione convincente.
Questa offerta si allinea perfettamente con l'ambiente cloud esistente del cliente. Offre un solido framework di integrazione che garantisce una transizione fluida e interruzioni minime delle operazioni in corso.
L'offerta BYOC per Netezza SaaS offre diverse funzionalità e funzionalità interessanti:
Nell'ambito dei dati e dell'analisi, la capacità di prendere decisioni informate in modo rapido è fondamentale. IBM Netezza as a Service BYOC supporta questa esigenza fornendo capacità di analytics ad alte prestazioni. Adottando questa soluzione innovativa, le aziende possono migliorare la sicurezza dei dati, migliorare la conformità, ottimizzare i costi e mantenere il controllo sulla propria infrastruttura. Aiuta a utilizzare le funzionalità di analytics avanzate all'interno di un ambiente cloud sicuro e flessibile.
Poiché le aziende continuano a generare e fare affidamento su enormi quantità di dati, IBM Netezza as a Service BYOC svolgerà un ruolo fondamentale nell'aiutarle a superare le complessità della gestione dei dati e dell'analisi.
Fasi successive per trasformare la tua Strategia di analytics e dati cloud oggi stesso!