Presentazione di IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud

24 giugno 2025

Autori

Satya Krishnaswamy

Director, Hybrid Data Management Development

IBM

Hemant Suri

Program Director

Data & AI

Brajesh Pandey

STSM, Chief Architect, Netezza

IBM

Tushar Vishwakarma

Netezza DWH PM

IBM

IBM Netezza as a Service (Bring Your Own Cloud) è un balzo in avanti radicale nelle soluzioni di analytics cloud.

Questa offerta innovativa è generalmente disponibile e consente alle aziende di implementare Netezza direttamente all'interno del proprio cloud privato (VPC), migliorando così la sicurezza dei dati e offrendo una maggiore flessibilità nella gestione della propria infrastruttura. Il modello di distribuzione BYOC è personalizzato per soddisfare le esigenze specifiche dei nostri clienti, indipendentemente dal settore o dalla regione globale. Offre la flessibilità nella scelta dell'ambiente cloud. Sfruttando la potenza di Netezza e distribuendolo all'interno del proprio ambiente cloud, le aziende possono trasformare la propria strategia di analytics e dati cloud.

Questa soluzione è particolarmente utile per le Organizzazioni che preferiscono mantenere il controllo sulla propria infrastruttura sfruttando al contempo la potenza di Netezza. Il modello di implementazione BYOC, insieme all'offerta SaaS esistente, offre ai nostri clienti la possibilità di scegliere. Che si tratti della sovranità dei dati, della conformità normativa o della preferenza per la gestione del proprio ambiente cloud, il BYOC offre una soluzione convincente.

Questa offerta si allinea perfettamente con l'ambiente cloud esistente del cliente. Offre un solido framework di integrazione che garantisce una transizione fluida e interruzioni minime delle operazioni in corso.

Caratteristiche principali e funzionalità

L'offerta BYOC per Netezza SaaS offre diverse funzionalità e funzionalità interessanti:

  • Conformità migliorata: La soluzione porta la compliance aziendale a nuovi livelli. Implementando all'interno del proprio ambiente, le aziende possono ottenere una maggiore conformità, soddisfacendo anche i requisiti più severi. Ciò garantisce che le esigenze di conformità uniche siano pienamente soddisfatte.
  • Sicurezza, monitoraggio e auditing: Il BYOC offre ai clienti una visibilità e un controllo senza precedenti sul loro ambiente. Il monitoraggio e l'audit granulari dell'intero ambiente, compresi i controlli a livello di rete, consentono loro di tracciare e analizzare le metriche di prestazioni e sicurezza con precisione. Questo livello di dettaglio è fondamentale per mantenere solide posture di sicurezza e garantire la conformità normativa.
  • Connettività perfetta alle fonti di dati: l'offerta BYOC elimina la necessità di configurazioni di rete complesse o configurazioni ingombranti. Le aziende possono connettersi senza problemi alle risorse all'interno dei propri VPC o account cloud, fornendo accesso illimitato alle fonti di dati. Questo non solo riduce i tempi di configurazione e i problemi, ma consente anche alle organizzazioni di stabilire i propri confini personalizzati e definire le autorizzazioni di accesso a livello granulare, assicurando che la loro rete sia completamente isolata e sicura.
  • Efficienza dei costi e dell'infrastruttura: IBM Netezza as a Service BYOC è progettato per ottimizzare i costi. Le aziende pagano solo gli abbonamenti ai servizi software, mentre il provider di cloud gestisce i costi di calcolo e infrastruttura. Questo modello consente alle Organizzazioni di applicare eventuali sconti o crediti esistenti con il proprio provider di cloud, con potenziali risparmi sui costi.

Trasforma la tua Strategia di analytics sul cloud

Nell'ambito dei dati e dell'analisi, la capacità di prendere decisioni informate in modo rapido è fondamentale. IBM Netezza as a Service BYOC supporta questa esigenza fornendo capacità di analytics ad alte prestazioni. Adottando questa soluzione innovativa, le aziende possono migliorare la sicurezza dei dati, migliorare la conformità, ottimizzare i costi e mantenere il controllo sulla propria infrastruttura. Aiuta a utilizzare le funzionalità di analytics avanzate all'interno di un ambiente cloud sicuro e flessibile.

Poiché le aziende continuano a generare e fare affidamento su enormi quantità di dati, IBM Netezza as a Service BYOC svolgerà un ruolo fondamentale nell'aiutarle a superare le complessità della gestione dei dati e dell'analisi.

