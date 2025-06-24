Presentazione di IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud

IBM Netezza as a Service (Bring Your Own Cloud) è un balzo in avanti radicale nelle soluzioni di analytics cloud.

Questa offerta innovativa è generalmente disponibile e consente alle aziende di implementare Netezza direttamente all'interno del proprio cloud privato (VPC), migliorando così la sicurezza dei dati e offrendo una maggiore flessibilità nella gestione della propria infrastruttura. Il modello di distribuzione BYOC è personalizzato per soddisfare le esigenze specifiche dei nostri clienti, indipendentemente dal settore o dalla regione globale. Offre la flessibilità nella scelta dell'ambiente cloud. Sfruttando la potenza di Netezza e distribuendolo all'interno del proprio ambiente cloud, le aziende possono trasformare la propria strategia di analytics e dati cloud.

Questa soluzione è particolarmente utile per le Organizzazioni che preferiscono mantenere il controllo sulla propria infrastruttura sfruttando al contempo la potenza di Netezza. Il modello di implementazione BYOC, insieme all'offerta SaaS esistente, offre ai nostri clienti la possibilità di scegliere. Che si tratti della sovranità dei dati, della conformità normativa o della preferenza per la gestione del proprio ambiente cloud, il BYOC offre una soluzione convincente.

Questa offerta si allinea perfettamente con l'ambiente cloud esistente del cliente. Offre un solido framework di integrazione che garantisce una transizione fluida e interruzioni minime delle operazioni in corso.