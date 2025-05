Ti presentiamo IBM watsonx Code Assistant for i, presto in arrivo

Le organizzazioni globali si affidano a IBM i per eseguire applicazioni aziendali critiche grazie alla sua affidabilità, alle sue prestazioni e al suo basso costo di esercizio. Negli ultimi anni, la modernizzazione delle app IBM i è diventata essenziale perché le aziende possano rimanere competitive, rafforzare la sicurezza e migliorare l'efficienza operativa per accelerare il percorso di trasformazione digitale.

Tuttavia, gli sforzi di modernizzazione si scontrano con sfide quali il debito tecnico, la complessità del codice esistente e il rischio di interrompere operazioni aziendali critiche. RPG è il linguaggio di programmazione più comunemente usato su IBM i, e trovare sviluppatori RPG qualificati è diventato sempre più difficile. Il superamento di queste sfide richiede una strategia olistica che combini l'uso efficace degli strumenti assistiti dalla Gen AI con una pianificazione meticolosa. Un approccio di questo tipo è essenziale per superare con successo gli ostacoli e raggiungere gli obiettivi di modernizzazione.

IBM è lieta di presentare IBM watsonx Code Assistant for i, presto in arrivo. Si tratta di un assistente di codifica creato appositamente per accelerare la modernizzazione delle applicazioni IBM i. Si prevede che consentirà agli sviluppatori di accelerare le attività di modernizzazione RPG con funzionalità basate sull'AI rese disponibili direttamente nell'ambiente di sviluppo integrato (IDE).

Attualmente in anteprima privata, è in grado di fornire spiegazioni contestualizzate del codice RPG. Si prevede che i miglioramenti successivi includeranno la generazione di codice, la creazione di casi di test unitari e le funzionalità di trasformazione.

IBM watsonx Code Assistant for i combina la potenza della Gen AI e l'automazione avanzata per semplificare la codifica e accelerare la produttività, consentendo agli sviluppatori di tutti i livelli di esperienza di fornire codici di alta qualità in modo efficiente.

IBM watsonx Code for Assistant for i è basato su un modello di codice IBM Granite di punta ottimizzato per RPG e IBM i. Questo può aiutare a fornire spiegazioni di codice contestuali di qualità superiore e a garantire un'elevata qualità del codice.

IBM watsonx Code for Assistant for i offrirà opzioni di distribuzione flessibili di implementazioni ibride, sia su cloud che on-premise. È progettato per ridurre la curva di apprendimento e aumentare la produttività sia per i programmatori alle prime armi che per quelli esperti, il che lo rende una scelta intelligente per la modernizzazione di IBM i.

Vuoi sperimentare la potenza dell'assistente di codifica Gen AI per IBM i? Prova IBM watsonx Code Assistant per i prima degli altri.

Iscriviti subito alla lista d'attesa

Dichiarazione di non responsabilità: le dichiarazioni relative ai piani, alle indicazioni e alle intenzioni di IBM sono soggette a modifiche o a ritiro senza preavviso, a esclusiva discrezione di IBM. Le informazioni relative a potenziali prodotti futuri sono da intendersi quale descrizione della generica direzione del prodotto da parte nostra. Su di esse non va fatto affidamento ai fini della decisione di acquisto. Le informazioni citate in merito a potenziali prodotti futuri non rappresentano un impegno, una promessa o un obbligo legale a fornire qualsiasi materiale, codice o funzionalità. Le informazioni su potenziali prodotti futuri non possono essere incorporate in alcun contratto. Lo sviluppo, il lancio e le tempistiche di qualsiasi futuro servizio o funzionalità descritti per i prodotti IBM sono a esclusiva discrezione di IBM.