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Intelligenza artificiale Automazione IT

Presentiamo lo Sterling OMS Agentic AI Activation Package di IBM Expert Labs

Attivando gli agenti AI all'interno di Sterling OMS, le organizzazioni creano una base per un'automazione più ampia in tutta l'azienda.

Pubblicato il 15 aprile 2026

IBM Expert Labs presenta lo Sterling Order Management System (OMS) Agentic AI Activation Package, un servizio con implementazione rapida che integra agenti AI pronti all’uso direttamente in Sterling OMS. Questi agenti possono rispondere alle richieste, eseguire operazioni comuni sugli ordini e automatizzare attività di routine, aiutando le organizzazioni a ridurre il lavoro manuale, migliorare l’accuratezza delle promesse e offrire esperienze migliori ai clienti.

L'Agentic AI sta ridefinendo le operazioni aziendali

Le organizzazioni retail e B2B oggi devono gestire ambienti omnicanale sempre più complessi, aspettative crescenti dei clienti e una maggiore pressione per operare in modo efficiente. Per rimanere competitive, le imprese necessitano di sistemi che non si limitino a fornire insight, ma che agiscano.

Una ricerca dell’IBM Institute for Business Value mostra che le organizzazioni stanno adottando un modello operativo di agentic AI, in cui agenti software autonomi supportano le persone nel processo decisionale, nell’esecuzione e nell’ottimizzazione continua. I dirigenti si aspettano che questi agenti AI inizino a eseguire workflow transazionali e a migliorare la velocità operativa nel breve termine. Con questo pacchetto di attivazione, Sterling OMS è ora in grado di trarre il massimo vantaggio da questa trasformazione.

Accelera il valore con agenti AI OMS pronti all'uso

L'OMS Agentic AI Toolkit fornisce un insieme di agenti predefiniti integrati con Sterling OMS e servizi di supporto come Sterling Intelligent Promising. Questi agenti possono:

  • Rispondere a domande operative su ordini, inventario e gestione delle consegne
  • Eseguire attività OMS frequenti
  • Interagire tramite Model Context Protocol (MCP)
  • Partecipare a workflow aziendali più ampi tramite watsonx Orchestrate
  • Offrire un supporto uniforme ai team in prima linea e di back-office

Le organizzazioni possono ridurre rapidamente il carico di lavoro manuale, migliorando al contempo le prestazioni rivolte al cliente e l’affidabilità della gestione degli ordini.

Alcuni di questi risultati includono:

  • 20-50% riduzione del volume di chiamate gestite
  • 20-35% riduzione dell'escalation legata agli ordini
  • 30-45% aumento della velocità nella risoluzione delle eccezioni
  • 15-25% miglioramento nella risoluzione al primo contatto
  • 10-20% miglioramento della soddisfazione del cliente

Implementa rapidamente gli agenti AI OMS

Il pacchetto di attivazione consente la distribuzione di agenti IA, configurati e connessi all'interno dell'ecosistema OMS e SIP del cliente. IBM Expert Labs garantisce che gli agenti siano integrati correttamente e allineati alle esigenze operative, aumentando l'affidabilità dell'esecuzione e la velocità del ROI.

Una base per l'agentic AI a livello enterprise

Attivando gli agenti AI all'interno di Sterling OMS, le organizzazioni creano una base per un'automazione più ampia in tutta l'azienda. Attraverso l'Agentic AI Toolkit e watsonx Orchestrate, OMS diventa un partecipante attivo nei workflow multi-sistema che migliorano il servizio clienti, la supply chain e l'efficienza operativa.

Questi servizi garantiscono risultati più rapidi e prevedibili, basati sulle best practice, unendo una profonda competenza in Sterling OMS e AI a una base scalabile per la crescita futura. Le organizzazioni ottengono un valore immediato, acquisendo al contempo le conoscenze e la fiducia necessarie per scalare l'agentic AI nel tempo.

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Jaydev Hari

Product Manager

Axel Dudler

Worldwide Practice Leader OMS Expert Labs