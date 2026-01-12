Intelligenza artificiale Automazione IT

Presentiamo il Rapid AI Security Assessment: proteggi l'innovazione dell'AI con IBM e Palo Alto Networks

Questa valutazione di due settimane offre un approccio strutturato per scoprire, valutare e dare priorità ai rischi di sicurezza AI negli ambienti cloud.

Pubblicato il 12 gennaio 2026
Illustrazione digitale con punti colorati sulla metà sinistra della pagina con il simbolo del lucchetto al centro e punti bianchi e neri sulla destra

IBM Consulting Cybersecurity Services, in collaborazione con Palo Alto Networks Prisma AIRS, presenta il Rapid AI Security Assessment: un'attività mirata e guidata da esperti, progettata per scoprire i rischi di sicurezza dell'AI in sole due settimane.

Cos'è Rapid AI Security Assessment?

Con la rapida adozione dell'AI arrivano nuovi rischi: ruoli di gestione delle identità e degli accessi (IAM) mal configurati, implementazioni di shadow AI e strumenti di sicurezza frammentati possono esporre le organizzazioni a violazioni, lacune di conformità e interruzioni operative. Secondo il report Cost of a Data Breach di IBM, il 97% delle organizzazioni che segnalano violazioni legate all'AI non ha avuto adeguati controlli degli accessi e le implementazioni di shadow AI possono aumentare i costi delle violazioni di 670.000 USD.

Per aiutare le imprese ad affrontare queste sfide, questa valutazione di due settimane offre un approccio strutturato per scoprire, valutare e dare priorità ai rischi di sicurezza dell'AI negli ambienti cloud. Utilizzando la metodologia collaudata di IBM e Prisma AIRS (la piattaforma di sicurezza AI più completa del settore) la valutazione offre:

  • Discovery e inventario dell'infrastruttura AI (AI-BOM): scoperta completa di modelli AI, agenti, applicazioni e componenti dell'ecosistema negli ambienti target.
  • Rilevamento della shadow AI: identifica rapidamente le distribuzioni non autorizzate e le violazioni delle policy.
  • Valutazione del livello di sicurezza: valuta configurazioni errate, vulnerabilità e lacune di conformità tra i workload di AI.
  • Roadmap attuabile: ricevi raccomandazioni prioritarie allineate a framework come NIST AI RMF, EU AI Act e ISO/IEC 42001.

Principali esiti del completamento della valutazione

Dopo avere completato la valutazione, riceverai:

  • Report di inventario degli asset AI (AI-BOM): un inventario strutturato di modelli, agenti e applicazioni AI.
  • Report dettagliato sui rischi: identificazione di configurazioni errate, vulnerabilità e lacune di conformità.
  • Sommario esecutivo: raccomandazioni prioritarie e attuabili per ridurre i rischi e rafforzare la governance.

Perché il Rapid AI Security Assessment è importante

Il Rapid AI Security Assessment aiuta le organizzazioni a:

  • Ottenere visibilità sugli asset AI esposti e sulle implementazioni di shadow AI.
  • Comprendere i principali rischi di sicurezza e le lacune di conformità.
  • Prendere misure immediate per ridurre i rischi e migliorare la governance senza rallentare l'innovazione.

Perché IBM e Palo Alto Networks?

Il nostro Rapid AI Security Assessment congiunto combina la metodologia di delivery di IBM con Prisma AIRS in un'unica attività, semplificando onboarding, accesso e reportistica affinché i clienti ottengano insight più rapidi e chiari senza dover unire più strumenti o team.

La rete di distribuzione mondiale di IBM è composta da professionisti con certificazioni di Palo Alto Networks, che garantiscono qualità e competenza costanti in ogni regione, adattando al contempo le raccomandazioni alle normative locali e alle pratiche aziendali.

Le avanzate funzionalità di sicurezza AI di Palo Alto Networks, unite alla portata operativa e alla logistica di IBM, aiutano i clienti a ottenere una protezione più forte, maggiore disponibilità delle soluzioni e prestazioni affidabili negli ambienti multi-cloud.

Inizia oggi stesso

IBM e Palo Alto Networks eseguiranno il Rapid AI Security Assessment in 2 settimane per aiutarti a proteggere le implementazioni di AI, costruendo una solida base per l'innovazione.

Pianifica la tua valutazione

Pratheek Karnati

CTO, Data & Security for AI

Cloud Security Services

Dinesh Nagarajan

Global Partner - Cybersecurity

IBM Consulting

Tim van Den Heede

Vice President Global Security Services Sales

IBM

Shlomi Kramer

Partner, Global Business Executive for Palo Alto

IBM