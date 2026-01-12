Presentiamo il Rapid AI Security Assessment: proteggi l'innovazione dell'AI con IBM e Palo Alto Networks

Questa valutazione di due settimane offre un approccio strutturato per scoprire, valutare e dare priorità ai rischi di sicurezza AI negli ambienti cloud.
IBM Consulting Cybersecurity Services, in collaborazione con Palo Alto Networks Prisma AIRS, presenta il Rapid AI Security Assessment: un'attività mirata e guidata da esperti, progettata per scoprire i rischi di sicurezza dell'AI in sole due settimane.
Con la rapida adozione dell'AI arrivano nuovi rischi: ruoli di gestione delle identità e degli accessi (IAM) mal configurati, implementazioni di shadow AI e strumenti di sicurezza frammentati possono esporre le organizzazioni a violazioni, lacune di conformità e interruzioni operative. Secondo il report Cost of a Data Breach di IBM, il 97% delle organizzazioni che segnalano violazioni legate all'AI non ha avuto adeguati controlli degli accessi e le implementazioni di shadow AI possono aumentare i costi delle violazioni di 670.000 USD.
Per aiutare le imprese ad affrontare queste sfide, questa valutazione di due settimane offre un approccio strutturato per scoprire, valutare e dare priorità ai rischi di sicurezza dell'AI negli ambienti cloud. Utilizzando la metodologia collaudata di IBM e Prisma AIRS (la piattaforma di sicurezza AI più completa del settore) la valutazione offre:
Dopo avere completato la valutazione, riceverai:
Il Rapid AI Security Assessment aiuta le organizzazioni a:
Il nostro Rapid AI Security Assessment congiunto combina la metodologia di delivery di IBM con Prisma AIRS in un'unica attività, semplificando onboarding, accesso e reportistica affinché i clienti ottengano insight più rapidi e chiari senza dover unire più strumenti o team.
La rete di distribuzione mondiale di IBM è composta da professionisti con certificazioni di Palo Alto Networks, che garantiscono qualità e competenza costanti in ogni regione, adattando al contempo le raccomandazioni alle normative locali e alle pratiche aziendali.
Le avanzate funzionalità di sicurezza AI di Palo Alto Networks, unite alla portata operativa e alla logistica di IBM, aiutano i clienti a ottenere una protezione più forte, maggiore disponibilità delle soluzioni e prestazioni affidabili negli ambienti multi-cloud.
IBM e Palo Alto Networks eseguiranno il Rapid AI Security Assessment in 2 settimane per aiutarti a proteggere le implementazioni di AI, costruendo una solida base per l'innovazione.