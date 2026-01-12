Presentiamo il Rapid AI Security Assessment: proteggi l'innovazione dell'AI con IBM e Palo Alto Networks

Con la rapida adozione dell'AI arrivano nuovi rischi: ruoli di gestione delle identità e degli accessi (IAM) mal configurati, implementazioni di shadow AI e strumenti di sicurezza frammentati possono esporre le organizzazioni a violazioni, lacune di conformità e interruzioni operative. Secondo il report Cost of a Data Breach di IBM, il 97% delle organizzazioni che segnalano violazioni legate all'AI non ha avuto adeguati controlli degli accessi e le implementazioni di shadow AI possono aumentare i costi delle violazioni di 670.000 USD.

Per aiutare le imprese ad affrontare queste sfide, questa valutazione di due settimane offre un approccio strutturato per scoprire, valutare e dare priorità ai rischi di sicurezza dell'AI negli ambienti cloud. Utilizzando la metodologia collaudata di IBM e Prisma AIRS (la piattaforma di sicurezza AI più completa del settore) la valutazione offre: