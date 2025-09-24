Presentiamo IBM Envizi Emissions API: semplificare il calcolo delle emissioni

Incorpora senza problemi i calcoli delle emissioni nei tuoi strumenti esistenti, con il supporto di fattori di emissione globali e regionali.
IBM è lieta di presentare in anteprima IBM Envizi Emissions API, una nuova aggiunta alla suite Envizi ESG, che porta i calcoli dei gas a effetto serra (GHG) direttamente negli strumenti che le organizzazioni già utilizzano.
Progettata come un motore leggero basato su API, IBM Envizi Emissions API rende il calcolo delle emissioni più veloce, trasparente e facile da integrare. L'API supporta gli utenti nella creazione dei propri calcolatori delle emissioni.
Interessante sia per le aziende che desiderano continuare a utilizzare i fogli di calcolo per i calcoli delle emissioni, sia per i fornitori di software che creano le proprie soluzioni, l'API offre un percorso semplice e veloce per il calcolo delle emissioni e una libreria di fattori gestita e allineata agli standard che è possibile incorporare senza problemi nei propri workflow.
Aziende e fornitori di software si trovano oggi ad affrontare sfide significative:
È qui che entra in scena Envizi Emissions API, che rimuove le barriere per le aziende che necessitano di un percorso più semplice e veloce per la rendicontazione delle emissioni utilizzando Excel, fornendo al contempo ai fornitori di software un motore pronto all'uso e allineato agli standard che possono incorporare senza problemi nelle loro piattaforme.
Supportata da una libreria di oltre 140.000 set di dati sulle emissioni riconosciuti a livello globale, l'API garantisce che gli insiemi di fattori siano aggiornati e trasparenti.
Per le aziende, ciò significa eliminare gli errori umani e i processi che richiedono molti consulenti, sostituendoli con calcoli istantanei dei valori Scope 1, 2 e 3 basati su Excel. Per i fornitori di software, questo crea le basi per applicazioni differenziate sensibili alle emissioni di carbonio che forniscono insight operativi in tempo reale e supportano iniziative di decarbonizzazione su larga scala.
Envizi Emissions API è progettata per un'esperienza di onboarding ottimale. Con una guida introduttiva dettagliata, modelli Excel precostituiti ed endpoint API modulari, le organizzazioni possono iniziare a fare calcoli rapidamente.
Gli utenti hanno anche la flessibilità di selezionare set di dati sulle emissioni da un'ampia gamma di fonti globali e regionali, supportando calcoli trasparenti e allineati ai protocolli. Questo time-to-value più rapido aiuta i team a rimanere concentrati sugli obiettivi di sostenibilità anziché gestire le complessità tecniche.
Envizi Emissions API di IBM consente alle organizzazioni di rendere la sostenibilità parte del processo decisionale quotidiano. Non si tratta solo di conformità, bensì di sbloccare l'efficienza, promuovere la trasparenza e accelerare i progressi verso un futuro con basse emissioni di carbonio.
Scopri e inizia a utilizzare IBM Envizi Emissions API per migliorare la tua strategia di sostenibilità. Iscriviti oggi stesso alla lista d'attesa per l'anteprima e fai il primo passo verso calcoli delle emissioni ottimali e scalabili.