Presentiamo IBM Envizi Emissions API: semplificare il calcolo delle emissioni

IBM è lieta di presentare in anteprima IBM Envizi Emissions API, una nuova aggiunta alla suite Envizi ESG, che porta i calcoli dei gas a effetto serra (GHG) direttamente negli strumenti che le organizzazioni già utilizzano.

Progettata come un motore leggero basato su API, IBM Envizi Emissions API rende il calcolo delle emissioni più veloce, trasparente e facile da integrare. L'API supporta gli utenti nella creazione dei propri calcolatori delle emissioni.

Interessante sia per le aziende che desiderano continuare a utilizzare i fogli di calcolo per i calcoli delle emissioni, sia per i fornitori di software che creano le proprie soluzioni, l'API offre un percorso semplice e veloce per il calcolo delle emissioni e una libreria di fattori gestita e allineata agli standard che è possibile incorporare senza problemi nei propri workflow.