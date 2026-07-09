Annuncio del pacchetto IBM Bob Premium Package for i: accelerazione dello sviluppo e della modernizzazione delle applicazioni IBM i

Oggi, IBM annuncia la disponibilità generale di IBM Bob Premium Package for i, portando le funzionalità di sviluppo e modernizzazione basate su AI direttamente ai team IBM i.
Modernizzare le applicazioni IBM i richiede molto più della semplice codifica assistita dall'AI. Richiede un'AI che comprenda decenni di logica aziendale, linguaggi specializzati e i workflow a cui i team aziendali si affidano per modernizzare i sistemi mission-critical con sicurezza.
Oggi, IBM annuncia la disponibilità generale di IBM Bob Premium Package for i, portando le funzionalità di sviluppo e modernizzazione basate su AI direttamente ai team IBM i. IBM Bob è un partner di sviluppo AI-first per sviluppatori enterprise che aiuta a pianificare, eseguire, convalidare e governare compiti di modernizzazione lungo tutto il ciclo di vita dello sviluppo software. Con il Premium Package for i, IBM Bob estende quell'esperienza con funzionalità specifiche IBM i progettate per applicazioni mission-critical IBM i, tra cui RPG, COBOL, CL, Db2 for i e workflow nativi di IBM i che supportano le esigenze di modernizzazione dei team aziendali.
Progettato per il modo in cui lavorano effettivamente gli sviluppatori IBM i, Premium Package for i aiuta i team a comprendere codice complesso, generare e rifattorizzare le applicazioni, creare documentazione, supportare i test e modernizzarsi con maggiore velocità e sicurezza, preservando la logica aziendale da cui le organizzazioni dipendono ogni giorno.
IBM Bob Premium Package for i è progettato per lavorare direttamente con ambienti IBM i reali, sorgenti e contesto applicativo. Gli sviluppatori possono leggere, scrivere e compilare codice nel workflow, riducendo la necessità di copiare il codice sorgente in strumenti scollegati o di passare da esperienze di sviluppo frammentate. Poiché Bob si collega nativamente a IBM i, l'assistenza AI si basa sulla struttura reale dell'applicazione e sul contesto della piattaforma. In questo modo gli sviluppatori ricevono spiegazioni più accurate, output più puliti e indicazioni per la modernizzazione in linea con le pratiche di sviluppo di IBM i. Integrando direttamente l'AI nel workflow di IBM i, i team possono spostarsi più velocemente mantenendo il controllo, l'affidabilità e la fiducia necessari per le applicazioni mission-critical.
Questo contesto diretto può tradursi in un significativo risparmio di tempo quando gli sviluppatori devono indagare e documentare il comportamento delle applicazioni. Jasmine Kaczmarek, Vice President of Technology del distributore di convenience store M.R. Williams, ha condiviso: "Con soli 20 minuti e con l'aiuto dello strumento, sono riuscita a indagare su un rapporto, tracciare la logica del campo, comprendere il calcolo e documentare il problema. Quello che il giorno prima aveva richiesto sei ore a uno sviluppatore senior, io sono riuscita a farlo 18 volte più velocemente."
Premium Package for i introduce competenze accurate e workflow agentico, ottimizzati per le attività comuni di sviluppo e modernizzazione di IBM i. Queste funzionalità aiutano gli sviluppatori a spiegare programmi RPG e COBOL complessi, convertire RPG in formato fisso in moderni RPG in formato libero, rifattorizzare applicazioni monolitiche in strutture modulari, generare codice RPG, CL, COBOL e DDS, creare documentazione tecnica e produrre test unitari per supportare la convalida.
Invece di affidarsi a prompt generici e risultati incoerenti, i team IBM i possono utilizzare competenze sviluppate da esperti che offrono risultati più prevedibili, ripetibili e di qualità superiore. I workflow agentici aiutano a guidare i compiti di sviluppo a più fasi dalla comprensione e pianificazione all'implementazione e validazione, permettendo agli sviluppatori di modernizzare in modo incrementale senza perdere il controllo.
La modalità database consente a Bob, tramite competenze e workflow agentico, di permettere al team di sviluppo IBM i di analizzare, ottimizzare e risolvere i problemi delle query, oltre a fornire una conoscenza approfondita di SQL e DDS legacy. Questa modalità colmerà la lacuna di competenze di un ingegnere di database esperto, di cui i team di sviluppo IBM i attualmente non dispongono.
I team stanno inoltre riscontrando un maggiore supporto alla pianificazione da parte della soluzione. Bob Richardson, ERP Support Analyst di Wynne Systems, ha dichiarato: "Quello che ho notato quasi immediatamente di IBM Bob è stato il livello di dettaglio fornito rispetto ad altre AI. Mi piace utilizzare l'AI per elaborare ed eseguire dei piani per progetti specifici. Dato lo stesso identico prompt, la pianificazione di Bob era sempre 10 volte più dettagliata rispetto ad altre AI. Ha fornito più specifiche, più dettagli e una migliore comprensione delle fasi del progetto dall'inizio alla fine."
Inoltre, IBM Bob può contribuire a preservare le conoscenze racchiuse in basi di codice di grandi dimensioni e non documentate. Marina Schwenk, Senior Programmer di Innovative Software Solutions, ha dichiarato: "Quando abbiamo avuto accesso a Bob, abbiamo iniziato immediatamente a documentare oltre 90.000 righe di programmi. Bob era in grado di elencare e etichettare tutti gli input/output e le strutture dei file, così come i loro usi e la logica importante. Soprattutto, Bob ha creato la documentazione che siamo stati in grado di fornire ai nuovi sviluppatori che hanno appena iniziato il percorso con IBM i."
Insieme, connettività nativa IBM i, competenze curate e workflow agentico rendono l'IBM Bob Premium Package for i molto più di un assistente di codifica. Invece di introdurre funzionalità autonome, il pacchetto premium estende IBM Bob con i decenni di esperienza di IBM in IBM i attraverso workflow appositamente progettati, competenze specializzate e un contesto di piattaforma approfondito, aiutando i team a modernizzarsi con maggiore sicurezza pur continuando a fornire applicazioni affidabili.
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