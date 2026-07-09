Annuncio del pacchetto IBM Bob Premium Package for i: accelerazione dello sviluppo e della modernizzazione delle applicazioni IBM i

IBM Bob Premium Package for i è progettato per lavorare direttamente con ambienti IBM i reali, sorgenti e contesto applicativo. Gli sviluppatori possono leggere, scrivere e compilare codice nel workflow, riducendo la necessità di copiare il codice sorgente in strumenti scollegati o di passare da esperienze di sviluppo frammentate. Poiché Bob si collega nativamente a IBM i, l'assistenza AI si basa sulla struttura reale dell'applicazione e sul contesto della piattaforma. In questo modo gli sviluppatori ricevono spiegazioni più accurate, output più puliti e indicazioni per la modernizzazione in linea con le pratiche di sviluppo di IBM i. Integrando direttamente l'AI nel workflow di IBM i, i team possono spostarsi più velocemente mantenendo il controllo, l'affidabilità e la fiducia necessari per le applicazioni mission-critical.

Questo contesto diretto può tradursi in un significativo risparmio di tempo quando gli sviluppatori devono indagare e documentare il comportamento delle applicazioni. Jasmine Kaczmarek, Vice President of Technology del distributore di convenience store M.R. Williams, ha condiviso: "Con soli 20 minuti e con l'aiuto dello strumento, sono riuscita a indagare su un rapporto, tracciare la logica del campo, comprendere il calcolo e documentare il problema. Quello che il giorno prima aveva richiesto sei ore a uno sviluppatore senior, io sono riuscita a farlo 18 volte più velocemente."