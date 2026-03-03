Oggi, IBM e Cobalt Iron sono entusiasti di annunciare il lancio globale di Secure Automated Backup with Compass per i clienti IBM Cloud: una grande espansione del nostro impegno congiunto a offrire una protezione dei dati moderna, automatizzata e altamente sicura in ambienti ibridi e multi-cloud.

Basandosi sulla solida adozione di Secure Automated Backup with Compass per IBM Power Virtual Server, questa nuova offerta offre la stessa protezione comprovata di livello aziendale a un insieme ancora più ampio di workload in esecuzione su IBM Cloud e on-premise. Con questo lancio, i clienti ottengono un'esperienza di Backup-as-a-Service senza interruzioni e completamente gestita che semplifica notevolmente le operazioni di backup e accelera l'adozione del cloud.