Protezione dei dati di livello enterprise, ora ancora più accessibile.
Oggi, IBM e Cobalt Iron sono entusiasti di annunciare il lancio globale di Secure Automated Backup with Compass per i clienti IBM Cloud: una grande espansione del nostro impegno congiunto a offrire una protezione dei dati moderna, automatizzata e altamente sicura in ambienti ibridi e multi-cloud.
Basandosi sulla solida adozione di Secure Automated Backup with Compass per IBM Power Virtual Server, questa nuova offerta offre la stessa protezione comprovata di livello aziendale a un insieme ancora più ampio di workload in esecuzione su IBM Cloud e on-premise. Con questo lancio, i clienti ottengono un'esperienza di Backup-as-a-Service senza interruzioni e completamente gestita che semplifica notevolmente le operazioni di backup e accelera l'adozione del cloud.
Secure Automated Backup with Compass elimina la complessità tradizionalmente associata all'infrastruttura di backup. Attraverso il catalogo IBM Cloud, i clienti ora possono:
Senza hardware da gestire e senza necessità di configurazione manuale, le organizzazioni possono iniziare a proteggere il workload rapidamente e scalare senza problemi man mano che il loro ambiente cresce.
Questa nuova offerta IBM Cloud BaaS offre un'esperienza unificata di protezione dei dati su una vasta gamma di piattaforme, tra cui:
Poiché Compass è progettato per ambienti ibridi e multi-cloud, i clienti possono proteggere i dati non solo all'interno di IBM Cloud, ma anche all'interno dell'infrastruttura on-premise e dei principali cloud pubblici, inclusi Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform e Alibaba Cloud, tutti gestiti senza soluzione di continuità tramite un'unica interfaccia di gestione.
La sicurezza è al centro di questa nuova offerta. Secure Automated Backup with Compass combina le funzionalità avanzate di Cobalt Iron con la resilienza leader del settore di IBM Cloud Object Storage (COS), sfruttando:
Il risultato è un ambiente completamente protetto progettato per proteggere workload critici da ransomware, manomissioni ed errori operativi.
Man mano che le architetture ibride e multi-cloud diventano lo standard, le organizzazioni cercano strategie di continuità unificate e automatizzate che funzionino su ogni piattaforma e cloud. Secure Automated Backup with Compass risponde direttamente a questa esigenza fornendo:
Non si tratta solo di un backup da cloud a cloud, ma di una piattaforma di protezione dei dati unica e unificata per l'intera azienda.
Come spiega Greg Tevis, VP of Strategy di Cobalt Iron: "Con questo lancio, i clienti possono ora proteggere i workload su IBM Cloud, altri cloud pubblici e data center on-premise in tutto il mondo, tutto attraverso un'unica esperienza semplificata."
Secure Automated Backup with Compass è ora istantaneamente disponibile su tutti gli IBM Cloud Data Center nel mondo, con regioni come Dallas, Washington DC, Toronto, Montreal, São Paulo, Francoforte, Londra, Madrid, Sydney, Tokyo, Osaka, Chennai e molte altre. Ovunque risiedano i tuoi workload, puoi contare su un accesso a bassa latenza e su una protezione di livello aziendale coerente a livello globale.
Con oltre 400 soluzioni aziendali nel marketplace di IBM Cloud, utilizzate dal 95% dei Fortune 500 e da oltre 600.000 utenti attivi mensili, questa nuova offerta amplia la scelta dei clienti, semplifica il procurement e rafforza IBM Cloud come destinazione leader per il SaaS di livello aziendale.
Secure Automated Backup with Compass è ora disponibile direttamente tramite il catalogo IBM Cloud. Inizia a proteggere i tuoi workload con un backup moderno, automatizzato e di livello enterprise, progettato per il mondo ibrido e multi-cloud.
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