IBM OpenPages è una piattaforma integrata di governance, rischio e conformità (GRC) progettata per assistere le organizzazioni nella gestione dei rischi e nell'affrontare le sfide normative in tutta l'impresa. Fornisce una serie completa di servizi e componenti funzionali che abbracciano diversi domini di rischio e conformità, tra cui rischio operativo, gestione delle policy, gestione dei controlli finanziari, governance IT, audit interno, governance del rischio dei modelli, gestione della conformità normativa, del rischio di terze parti, della continuità aziendale, della privacy dei dati e del rischio ESG.