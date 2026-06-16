Introduzione del monitoraggio dei sistemi di agentic AI in IBM Guardium per colmare il divario di visibilità

La nuova funzionalità di Guardium inizia inserendo l'attività di Claude nella visualizzazione del monitoraggio tramite l'API Claude Compliance. Quell'attività può mostrare quale utente era coinvolto, in quale progetto o spazio di lavoro lavorava, quali file o conversazioni facevano parte dell'interazione e quali modifiche amministrative o di configurazione sono avvenute. Questo stabilisce il front-end del workflow AI prima che un agente raggiunga strumenti o dati.

Guardium può quindi collegare tale attività di Claude al livello di esecuzione. I tempi di esecuzione degli agenti, i server MCP, i gateway API e gli audit trail degli strumenti aiutano a mostrare quale strumento ha chiamato l'agente, quale sistema ha cercato di raggiungere, se è stata attivata una fase di approvazione e se l'azione è stata completata con successo.

Guardium collega inoltre il workflow al monitoraggio delle attività sui dati. È qui che i team possono vedere il database, la tabella, la colonna, la query o l'evento di accesso coinvolti, insieme alla classificazione dei dati sensibili, all'esito delle politiche e al contesto degli avvisi. In altre parole, mostra quali dati il flusso di lavoro agentico ha effettivamente toccato.

Guardium unisce questi livelli abbinando i dettagli che li collegano, come identità utente, timestamp, progetto, run o sessione, nome dello strumento, oggetto dati target, classificazione e risultato delle policy. Questa correlazione trasforma registri separati in un'unica sequenza temporale che mostra cosa ha chiesto l'utente, come ha agito l'agente, a quali dati è stato effettuato l'accesso e quali controlli sono stati applicati. Per mandati come l'EU AI Act, quella tempistica diventa la traccia di prove necessaria ai team per dimostrare la supervisione dell'uso dei dati guidati dall'AI.