Introduzione del monitoraggio dei sistemi di agentic AI in IBM Guardium per colmare il divario di visibilità

Le nuove funzionalità di IBM® Guardium, attualmente in Anteprima Privata, introducono il monitoraggio per i sistemi di agentic AI, come Claude tramite la Claude Compliance API.
Le aziende si trovano ad affrontare un crescente divario di visibilità dei dati AI, in cui i sistemi AI possono agire sui dati sensibili più velocemente di quanto i team di sicurezza e conformità possano tracciare.
Per colmare questa lacuna, nuove funzionalità di IBM Guardium, attualmente in Anteprima Privata, introducono il monitoraggio per sistemi di agentic AI, come Claude tramite la Claude Compliance API. Questa funzionalità acquisisce la telemetria dettagliata delle attività AI su prompt, utenti, progetti, file, azioni degli agenti, MCP e attività degli strumenti e accesso ai dati a valle.
Man mano che l'agentic AI viene integrata nei workflow, le organizzazioni devono avere una visione di come gli agenti interagiscono con i loro dati per assicurarsi che siano allineati alle loro politiche di sicurezza e governance organizzative. Una mancanza di visibilità dei dati può portare a possibili esposizioni dei dati o violazioni della conformità.
La maggior parte dei workflow di gen AI inizia semplicemente con una persona che fa una domanda o dà un'istruzione. Il prompt, le istruzioni di sistema e qualsiasi contesto fornito vengono passati al modello, e il modello restituisce una risposta basata su tali input. L'agentic AI si basa su questo schema: invece di fermarsi a una risposta, il modello può lavorare con un orchestratore o l'esecuzione di un agente che pianifica un compito, sceglie il passo successivo, chiama uno strumento, verifica il risultato e poi decide cosa fare dopo.
Per svolgere questo lavoro, tuttavia, l'agente ha bisogno di accedere al contesto aziendale e ai sistemi aziendali. La RAG è in grado di recuperare informazioni rilevanti da documenti, database vettoriali, e-mail, ticket o altre fonti interne, in modo che il modello disponga delle informazioni di base necessarie prima di agire. I server MCP e altri connettori di strumenti offrono all'agente un modo controllato per accedere a file, applicazioni SaaS, API, database e workflow.
È qui che il sistema AI passa dal rispondere a una domanda all'agire nell'ambiente aziendale. Alcuni sistemi di AI sono anche perfezionati o addestrati su dati specializzati. Ciò può migliorare la coerenza per un dominio specifico, ma aggiunge anche requisiti di governance relativi ai dati di addestramento, alle versioni del modello, alla deriva, alla valutazione e al rollback.
Per scopi di monitoraggio, tre parti del workflow agentico sono particolarmente importanti da monitorare:
Il loop agentico collega queste parti. Il sistema osserva lo stato attuale, pianifica il passo successivo, agisce tramite uno strumento o un workflow, rivede il risultato e continua fino al completamento del compito o fino a quando non è richiesta un'approvazione umana. Ecco perché il monitoraggio dell'agentic AI richiede più di una semplice registrazione a livello di modello. I team di sicurezza hanno bisogno di visibilità sul prompt, sul contesto utilizzato, sugli strumenti selezionati, sulle approvazioni applicate e sull'accesso ai dati o generati lungo il percorso.
A causa della complessità dei sistemi e dei workflow di agentic AI, possono emergere lacune di sicurezza in più punti. Queste lacune possono bloccare la produzione perché le squadre non possono provare cosa è successo, chi l'ha autorizzato o se l'azione sia rimasta conforme alle regole. Ad esempio:
Senza risposte alle domande sopra, i team di sicurezza si ritrovano ad approvare l'agentic AI senza una chiara registrazione di dove si sia spostato il rischio tra prompt, strumenti, applicazioni e archivi dati.
Il problema è che le prove di solito vivono in posti diversi. Se questi record non possono essere collegati, i team devono ricostruire manualmente la storia dopo un incidente o una richiesta di audit. Per rispettare le normative di conformità, come l'AI EU Act, è fondamentale raccogliere e unire tutte queste interazioni e prove per mostrare l'intera linea di attività dall'inizio alla fine.
La nuova funzionalità di Guardium inizia inserendo l'attività di Claude nella visualizzazione del monitoraggio tramite l'API Claude Compliance. Quell'attività può mostrare quale utente era coinvolto, in quale progetto o spazio di lavoro lavorava, quali file o conversazioni facevano parte dell'interazione e quali modifiche amministrative o di configurazione sono avvenute. Questo stabilisce il front-end del workflow AI prima che un agente raggiunga strumenti o dati.
Guardium può quindi collegare tale attività di Claude al livello di esecuzione. I tempi di esecuzione degli agenti, i server MCP, i gateway API e gli audit trail degli strumenti aiutano a mostrare quale strumento ha chiamato l'agente, quale sistema ha cercato di raggiungere, se è stata attivata una fase di approvazione e se l'azione è stata completata con successo.
Guardium collega inoltre il workflow al monitoraggio delle attività sui dati. È qui che i team possono vedere il database, la tabella, la colonna, la query o l'evento di accesso coinvolti, insieme alla classificazione dei dati sensibili, all'esito delle politiche e al contesto degli avvisi. In altre parole, mostra quali dati il flusso di lavoro agentico ha effettivamente toccato.
Guardium unisce questi livelli abbinando i dettagli che li collegano, come identità utente, timestamp, progetto, run o sessione, nome dello strumento, oggetto dati target, classificazione e risultato delle policy. Questa correlazione trasforma registri separati in un'unica sequenza temporale che mostra cosa ha chiesto l'utente, come ha agito l'agente, a quali dati è stato effettuato l'accesso e quali controlli sono stati applicati. Per mandati come l'EU AI Act, quella tempistica diventa la traccia di prove necessaria ai team per dimostrare la supervisione dell'uso dei dati guidati dall'AI.
Unendo l'attività di Claude, l'esecuzione di agenti e strumenti e il monitoraggio dei dati Guardium in un'unica visione, le organizzazioni possono andare oltre i registri dispersi verso un modello di controllo aziendale per l'agentic AI.
Con Claude come prima fonte di attività AI e Guardium come livello generale di visibilità e conformità, i team possono dimostrare la supervisione delle attività di AI autonoma oltre i confini, le politiche, i workflow di audit e la reportistica normativa. Le organizzazioni possono anche supportare meglio i nuovi obblighi di conformità come l'EU AI Act, tracciando come i dati vengono ottenuti, utilizzati e generati dai sistemi di agentic AI.
Il risultato è una catena di prove auditabile che collega i prompt alle azioni dell'AI, l'accesso ai dati e i risultati di conformità, aiutando le aziende ad adottare l'agentic AI con maggiore fiducia, trasparenza e controllo.