Presentazione di Maximo Assistant: una risorsa AI per i team

Il futuro della gestione degli asset è assistenziale, integrato e in continua evoluzione. L'assistente AI di nuova generazione di Maximo è stato progettato per integrarsi naturalmente nel tuo workflow, comprendendo le operazioni, anticipando le esigenze e migliorando il processo decisionale senza richiedere domande complesse o interfacce confuse.

È più di uno strumento; è una risorsa affidabile. Rilevando autonomamente i problemi ricorrenti e avviando azioni correttive, consente al tuo team di concentrarsi su ciò che conta di più: un lavoro strategico e ad alto impatto. Con interazioni conversazionali e insight immediati e attuabili, l'AI di Maximo chiarisce la complessità e fornisce risultati reali, proprio dove ne hai bisogno.

Scopri IBM® Maximo Application Suite

Guarda Maximo in azione

Questo blog è un adattamento della discussione di Christine Nishimoto nell'episodio 15 del podcast "Novità di IBM". Christine Nishimoto è Director, Asset Management Products presso IBM.