Presentazione di Maximo Assistant: una risorsa AI per i team

25 giugno 2025
In IBM, stiamo incorporando l'AI nella Maximo Application Suite attraverso potenti funzionalità AI che automatizzano le attività, semplificano i workflow e migliorano il processo decisionale. Non solo un assistente intelligente che fornisce insight critici, ma un approccio più intelligente ed efficiente alla gestione degli asset.
L'AI integrata di Maximo non è solo praticità; si tratta di cambiare radicalmente il modo in cui i tuoi team interagiscono con i dati, gli asset e tra loro, aiutandoli a prendere decisioni più intelligenti, ridurre i tempi di inattività e ottenere risultati aziendali misurabili.
IBM® Maximo sta trasformando la gestione degli asset:
1. Manutenzione basata sulle condizioni: più intelligente ed efficiente
In futuro, dì addio ai programmi di manutenzione generici basati sul calendario. L'AI fornirà insight in tempo reale sulle condizioni degli asset, consentendo ai team di servire l'attrezzatura con precisione quando necessario. Cosa ci guadagni? Maggiore durata degli asset, riduzione della manutenzione non necessaria e tecnici più concentrati e produttivi.
2. Gestione intelligente degli ordini di lavoro: dati più puliti e approfonditi
La tecnologia Work Order Intelligence basata su AI di Maximo suggerisce automaticamente codici di problema accurati in base alle descrizioni, semplificando l'individuazione delle tendenze e l'adozione di misure consapevoli. Stiamo ampliando questa funzionalità per far emergere modelli tra asset, manutenzione e altro ancora, senza che gli utenti debbano essere esperti.
3. Analisi accelerata delle modalità di guasto
Non dovrai più dedicare settimane all'affidabilità degli asset e all'analisi dei guasti. L'AI di Maximo accede a un ampio archivio di dati storici e operativi per generare rapidamente informazioni fruibili, consentendo strategie di manutenzione proattiva che riducono al minimo i tempi di inattività e il rischio operativo.
4. Ispezioni visive migliorate dall'AI
Con il Visual Prompting di Maximo, il tuo team può facilmente evidenziare componenti specifici dell'immagine, come un componente in una linea di produzione, e l'AI imparerà a isolarlo e analizzarlo. Il risultato? Rilevamento rapido e accurato dei difetti senza etichettatura complessa dei dati o formazione approfondita sull'AI.
Consideriamo questo scenario: un supervisore di una piattaforma petrolifera offshore riceve un avviso riguardante un trasformatore ad alto rischio. L'assistente AI di Maximo fornisce istantaneamente un riepilogo conciso della cronologia di lavoro pertinente, dei modelli di guasto e delle riparazioni suggerite. Con un semplice clic, il supervisore conferma i prossimi passi.
Quando il tecnico ispettore nota un danno fisico, aggiorna rapidamente l'assistente AI, che convalida il problema, assegna i codici corretti e inizia le azioni successive. Questa interazione fluida risulta in risposte più rapide, meno errori e un sistema più intelligente che impara e migliora costantemente.
La gestione degli asset non deve essere necessariamente reattiva. Con l'assistente AI di Maximo, il tuo team può anticipare i problemi, rispondere in modo proattivo ed elevare il proprio processo decisionale strategico, il tutto senza interrompere le normali dinamiche.
Non è semplicemente un altro strumento. È una risorsa autentica, che offre chiarezza in mezzo alla complessità e ha un impatto dove conta.
Il futuro della gestione degli asset è assistenziale, integrato e in continua evoluzione. L'assistente AI di nuova generazione di Maximo è stato progettato per integrarsi naturalmente nel tuo workflow, comprendendo le operazioni, anticipando le esigenze e migliorando il processo decisionale senza richiedere domande complesse o interfacce confuse.
È più di uno strumento; è una risorsa affidabile. Rilevando autonomamente i problemi ricorrenti e avviando azioni correttive, consente al tuo team di concentrarsi su ciò che conta di più: un lavoro strategico e ad alto impatto. Con interazioni conversazionali e insight immediati e attuabili, l'AI di Maximo chiarisce la complessità e fornisce risultati reali, proprio dove ne hai bisogno.
Scopri IBM® Maximo Application Suite
Questo blog è un adattamento della discussione di Christine Nishimoto nell'episodio 15 del podcast "Novità di IBM". Christine Nishimoto è Director, Asset Management Products presso IBM.