Presentazione della gestione delle identità delle macchine per rafforzare l'IAM per le identità non umane

La gestione delle identità delle macchine (MIM) è un'evoluzione essenziale della gestione delle identità e degli accessi (IAM) tradizionale, progettata per proteggere e governare entità non umane come API, container, IoT, workload e servizi automatizzati.

Mentre la gestione delle identità e degli accessi (IAM) si sia tradizionalmente concentrata sugli utenti umani, l'MIM estende la governance delle identità al numero di interazioni macchina-macchina in rapida crescita negli ambienti multi-cloud e ibridi. Questo nuovo approccio garantisce che ogni entità digitale, umana o di macchina, sia autenticata, autorizzata e continuamente validata.