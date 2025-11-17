Presentazione della gestione delle identità delle macchine per rafforzare l'IAM per le identità non umane
Questo nuovo approccio garantisce che ogni entità digitale, umana o di macchina, sia autenticata, autorizzata e continuamente validata.
La gestione delle identità delle macchine (MIM) è un'evoluzione essenziale della gestione delle identità e degli accessi (IAM) tradizionale, progettata per proteggere e governare entità non umane come API, container, IoT, workload e servizi automatizzati.
Mentre la gestione delle identità e degli accessi (IAM) si sia tradizionalmente concentrata sugli utenti umani, l'MIM estende la governance delle identità al numero di interazioni macchina-macchina in rapida crescita negli ambienti multi-cloud e ibridi.
Oggi le organizzazioni stanno vivendo una crescita esponenziale delle identità non umane, come dispositivi, API e servizi, che ora superano in numero le identità umane di oltre 40 a 1.
Senza una governance corretta, queste credenziali non gestite possono rapidamente diventare vulnerabilità nascoste, esponendo l'organizzazione a potenziali minacce alla sicurezza. L'implementazione del'MIM offre una soluzione completa per affrontare questa sfida. Migliora la copertura della sicurezza proteggendo certificati, chiavi e token utilizzati nei sistemi digitali, riducendo significativamente il rischio di compromissione o uso improprio delle credenziali.
L'MIM favorisce inoltre l'efficienza operativa attraverso l'automazione, semplificando la scoperta, l'emissione, il rinnovo e la revoca delle credenziali delle macchine per minimizzare gli errori manuali e l'onere amministrativo. Con una visibilità centralizzata su tutte le identità delle macchine, le organizzazioni possono garantire conformità e prontezza agli audit con framework come Zero Trust, NIST e ISO 27001.
Prevenendo problemi legati a certificati scaduti o mal gestiti, l'MIM aiuta a ridurre le interruzioni e i tempi di inattività, garantendo operazioni più fluide. Infine, l'MIM rafforza il livello di sicurezza Zero Trust di un'organizzazione estendendo i suoi principi alle comunicazioni automatiche, applicando il principio del privilegio minimo, la convalida continua e l'uso di credenziali di breve durata per mantenere un ambiente robusto e sicuro.
L'MIM si concentra sulla protezione delle credenziali digitali utilizzate da entità non umane per autenticarsi e comunicare in modo sicuro.
Il ciclo di vita dell'identità della macchina comprende diverse fasi chiave progettate per garantire visibilità, controllo e sicurezza totali di tutte le credenziali non umane nell'ecosistema digitale di un'organizzazione.
I principi chiave che orientano una gestione efficace dell'identità delle macchine sono radicati nel privilegio minimo, nello Zero Trust e nell'automazione.
L'implementazione di una soluzione di gestione delle identità delle macchine (MIM) efficace aiuta le organizzazioni a superare diverse sfide critiche che spesso passano inosservate nei tradizionali framework di identità.
Un problema importante è la presenza di identità di macchine orfane o con troppi privilegi, che possono accumularsi nel tempo e rappresentare rischi significativi per la sicurezza, se non gestite correttamente. L'MIM si occupa anche delle credenziali "shadow" nascoste, ovvero identità di macchine che esistono al di fuori dei sistemi di gestione delle identità e degli accessi (IAM) formali e che pertanto sfuggono ai controlli di visibilità e governance. Un'altra sfida comune è la diffusione dei segreti, dove chiavi API codificate in modo fisso o token statici sono sparsi tra applicazioni e ambienti, il che aumenta il rischio di accessi non autorizzati o fughe di credenziali.
L'MIM colma le lacune nella gestione del ciclo di vita delle entità non umane, garantendo che l'identità di ogni macchina sia scoperta, tracciata e governata correttamente dalla creazione allo smantellamento.
L'MIM svolge un ruolo critico in una vasta gamma di casi d'uso reali, rafforzando la sicurezza e la coerenza operativa in ambienti digitali complessi.
Proteggendo e gestendo le identità delle macchine attraverso un approccio strutturato, automatizzato e in linea con gli standard Zero Trust, le organizzazioni possono rafforzare la propria strategia complessiva di cybersecurity, ridurre i rischi operativi e garantire una fiducia costante in tutte le interazioni digitali.
Scopri di più su come proteggere le identità delle macchine e far avanzare la tua strategia di gestione delle identità e degli accessi (IAM) con IBM® Security Verify , una piattaforma unificata che ti aiuta a mettere in pratica la sicurezza Zero Trust, automatizzare la governance delle identità e proteggere sia l'accesso umano che non umano nel tuo ambiente hybrid cloud.