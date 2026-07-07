Per anni, le discussioni su IBM LinuxONE sono spesso iniziate con il tema della scalabilità: "Questa soluzione è pensata per le banche più grandi e le compagnie telefoniche più importanti". Ma ogni azienda merita una soluzione ad alte prestazioni, indipendentemente da dimensioni, scala o capacità di produzione. IBM LinuxONE è progettato per eseguire Linux in modo sicuro, efficiente e al giusto costo. Queste caratteristiche sono rilevanti tanto per un'istituzione finanziaria di medie dimensioni che gestisce 200 x86 Server quanto per una banca globale che ne gestisce 2.000.

Tutto ciò che definisce IBM LinuxONE Emperor 5, il processore Telum II con il suo acceleratore AI on-chip, la crittografia quantistica integrata nell'hardware, IBM Secure Execution per il confidential computing e la stessa catena di strumenti aperta che i tuoi team già utilizzano, costituisce la base di entrambi i nuovi modelli. Non abbiamo realizzato una versione ridotta di LinuxONE. Abbiamo creato un punto di accesso su misura per le organizzazioni che si trovano in diverse fasi del percorso con la piattaforma.