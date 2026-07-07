LinuxONE 5 riunisce AI, sicurezza ed efficienza in un'unica piattaforma, creata per offrire alle organizzazioni un chiaro percorso da seguire, indipendentemente da dove si trovino oggi.
Quando abbiamo introdotto IBM LinuxONE Emperor 5 lo scorso anno, ci siamo messi a fronte a una sfida crescente: le aziende hanno bisogno di infrastrutture in grado di eseguire workload Linux su larga scala, supportare l'AI dove risiedono i dati e di farlo in modo sicuro ed efficiente in un contesto di aumento dei costi energetici e alle pressioni della supply chain. La reazione del mercato ha confermato ciò che già credevamo. La combinazione di sicurezza, funzionalità AI ed efficienza offerta da IBM LinuxONE è rilevante per le organizzazioni che utilizzano Linux su qualsiasi scala.
Per questo motivo, oggi ampliamo la famiglia IBM LinuxONE 5 con due nuovi sistemi progettati per rispondere alle esigenze di questo momento: IBM LinuxONE Rockhopper 5 e IBM LinuxONE 5 Express.
Per anni, le discussioni su IBM LinuxONE sono spesso iniziate con il tema della scalabilità: "Questa soluzione è pensata per le banche più grandi e le compagnie telefoniche più importanti". Ma ogni azienda merita una soluzione ad alte prestazioni, indipendentemente da dimensioni, scala o capacità di produzione. IBM LinuxONE è progettato per eseguire Linux in modo sicuro, efficiente e al giusto costo. Queste caratteristiche sono rilevanti tanto per un'istituzione finanziaria di medie dimensioni che gestisce 200 x86 Server quanto per una banca globale che ne gestisce 2.000.
Tutto ciò che definisce IBM LinuxONE Emperor 5, il processore Telum II con il suo acceleratore AI on-chip, la crittografia quantistica integrata nell'hardware, IBM Secure Execution per il confidential computing e la stessa catena di strumenti aperta che i tuoi team già utilizzano, costituisce la base di entrambi i nuovi modelli. Non abbiamo realizzato una versione ridotta di LinuxONE. Abbiamo creato un punto di accesso su misura per le organizzazioni che si trovano in diverse fasi del percorso con la piattaforma.
IBM LinuxONE 5 Express è un unico sistema rack-mount da 19 pollici che si inserisce nei rack standard dei data center insieme alla tua infrastruttura x86 esistente, senza particolari esigenze di spazio sul pavimento, raffreddamento o alimentazione da pianificare. Questo sistema preconfigurato è progettato per consentire alle organizzazioni di eseguire rapidamente IBM LinuxONE, con una distinta base definita e un costo iniziale prevedibile, sulla stessa architettura da cui dipendono le più grandi aziende del mondo.
È progettato per organizzazioni che vogliono consolidare un modesto patrimonio x86, valutare LinuxONE per la prima volta o distribuire un workload specifico come asset digitali, elaborazione delle transazioni con AI integrata o confidential computing, senza impegnarsi nell'impronta dei modelli più grandi.
Express non scende a compromessi sulla sicurezza, sul livello di conformità o sul percorso di aggiornamento. Supporta l'intero modello di sicurezza IBM LinuxONE 5, utilizza le stesse distribuzioni di RHEL, SLES e Ubuntu, e può crescere all'interno della generazione LinuxONE 5 man mano che aumentano le richieste di workload. Il team di cui disponi, gli strumenti a tua disposizione e le tue competenze sono tutti elementi che si riflettono positivamente in futuro.
IBM LinuxONE Rockhopper 5 è pensato per le organizzazioni che hanno superato la fase di valutazione e sono pronte a consolidare una parte sostanziale della propria infrastruttura x86. Rockhopper 5 è progettato con un'impronta fisica più ridotta e utilizza un modello di licenza software basato sui workload effettivamente eseguiti, piuttosto che sul numero di server fisici distribuiti. È costruito sulla stessa architettura IBM LinuxONE Emperor 5, che può risparmiare fino al 65% del consumo energetico, il 94% sui costi software e il 44% sul costo totale di proprietà in 5 anni, spostando workload cloud-native e containerizzati da una soluzione x86 confrontata che esegue gli stessi prodotti software. 1
Supporta inoltre l'IBM Spyre Accelerator, e ciò significa che l'AI generativa e l'inferenza multi-modello possono funzionare sulla piattaforma insieme a workload transazionali, su dati regolati co-localizzati, all'interno del confine di sicurezza, senza un livello GPU separato. Per le organizzazioni che operano nei settori dei servizi finanziari, della sanità e in altri settori regolamentati, i workload basati sull'AI possono essere eseguiti direttamente su dati sensibili, eliminando la necessità di spostarli al di fuori di un ambiente affidabile. Il risultato? Prestazioni dell'AI ottimizzate ed efficienza IT su larga scala per aziende di tutte le dimensioni.
Quando parliamo con i CIO e i CTO, la conversazione è cambiata in modo significativo negli ultimi due anni. La domanda era: "Come posso modernizzare la mia infrastruttura?" Ora è: "Come faccio a eseguire l'AI sui miei dati più sensibili senza compromettere la sicurezza o creare un altro livello di infrastruttura da gestire?"
E alla base di questa domanda ci sono pressioni ancora più immediate:
Non si tratta di sfide isolate. Stanno convergendo. E la risposta non è un altro aggiornamento della stessa architettura x86. È una piattaforma progettata per affrontarli tutti insieme. Questo è ciò che offre la famiglia IBM LinuxONE 5: tre soluzioni allineate alle tue esigenze attuali e progettate per scalare con te.
IBM LinuxONE 5 Express, IBM LinuxONE Rockhopper 5 e IBM LinuxONE Emperor 5 sono progettati per offrire alle organizzazioni una roadmap chiara e scalabile, dalla valutazione al consolidamento su larga scala, il tutto sulla stessa architettura, sulla stessa toolchain e sullo stesso modello di sicurezza.
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1 Risparmia fino al 65% del consumo energetico, il 94% sui costi software e il 44% sul costo totale di proprietà in 5 anni spostando i workload cloud-native containerizzati da una soluzione x86 comparata a un IBM LinuxONE Emperor 5 che esegue gli stessi prodotti software.
Dichiarazione di non responsabilità: i test interni delle prestazioni di IBM per lo studio di consolidamento del core hanno preso in esame un confronto tra i seguenti server. Il sistema IBM Machine Type 9175 MAX 136 era composto da tre drawer CPC contenenti 136 unità processore configurabili e sei drawer I/O per supportare sia la rete che lo storage esterno. La soluzione x86 utilizzava un server aziendale disponibile in commercio con due processori Intel Xeon Platinum 8592+ di quinta generazione, 64 core per CPU. Entrambe le soluzioni avevano accesso allo stesso storage. I workload erano costituiti da un'applicazione WebSphere Liberty v25 OLTP (Online Transaction Processing) in container, in esecuzione su Red Hat OpenShift Container Platform (OCP) v4.17, e da un EDB Postgres per Kubernetes v1.25 sullo stesso cluster OCP, che simulava le principali funzioni di online banking. Entrambe le soluzioni utilizzavano Red Hat Enterprise Linux v9.5 e KVM. I risultati sono soggetti a variazioni. I risultati della prova sono stati estrapolati per una tipica soluzione IT completa del cliente che include ambienti IT di produzione e non, isolati l'uno dall'altro. Il TCO includeva i costi relativi a software, hardware, energia, rete, spazio occupato nel data center e manodopera. Per IBM z17, la soluzione completa richiede un IBM z17 Type 9175 MAX 136, mentre per x86, la soluzione IT completa richiede 23 server comparati.