I certificati sono fondamentali per la sicurezza dei sistemi e per garantire la fiducia; senza un processo di rinnovo affidabile, le organizzazioni affrontano un rischio maggiore di interruzioni del servizio e un crescente carico operativo dovuto alla gestione manuale dei certificati.

In tutto l’ambiente enterprise, le organizzazioni stanno adottando piattaforme centralizzate di gestione dei segreti per amministrare credenziali, chiavi e certificati. Le piattaforme enterprise di gestione dei segreti, come IBM Vault Self-Managed for Z e LinuxONE, offrono un sistema centralizzato di riferimento per i segreti, consentendo l’emissione sicura, lo storage e il controllo del ciclo di vita di credenziali e certificati tra applicazioni e ambienti diversi.

Tuttavia, in molti ambienti IBM z/OS, la gestione del ciclo di vita dei certificati si basa ancora su processi manuali e specifici per ciascuna applicazione:

I certificati sono monitorati in modo indipendente tra sistemi e team

I workflow di rinnovo richiedono il coordinamento tra i responsabili delle applicazioni e le autorità di certificazione

Le credenziali e i segreti sono spesso duplicati in tutti gli ambienti, aumentando il rischio e la complessità

Allo stesso tempo, la durata dei certificati si sta rapidamente riducendo, aumentando la frequenza degli eventi di rinnovo.

Questo crea una lacuna: mentre le organizzazioni stanno modernizzando la gestione dei segreti a livello centrale, l'esecuzione del ciclo di vita dei certificati non ha tenuto il passo.