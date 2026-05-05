IBM presenta IBM zSecure Secret Manager, una nuova funzionalità progettata per semplificare la gestione del ciclo di vita dei certificati su IBM Z, con integrazione nelle piattaforme enterprise di gestione dei segreti come IBM Vault Self-Managed for Z e LinuxONE.
Disponibile dal 19 giugno 2026, IBM zSecure Secret Manager consente alle organizzazioni di passare da processi manuali e frammentati di gestione dei certificati a un’automazione basata su policy per il rinnovo dei certificati, riducendo così il carico operativo.
I certificati sono fondamentali per la sicurezza dei sistemi e per garantire la fiducia; senza un processo di rinnovo affidabile, le organizzazioni affrontano un rischio maggiore di interruzioni del servizio e un crescente carico operativo dovuto alla gestione manuale dei certificati.
In tutto l’ambiente enterprise, le organizzazioni stanno adottando piattaforme centralizzate di gestione dei segreti per amministrare credenziali, chiavi e certificati. Le piattaforme enterprise di gestione dei segreti, come IBM Vault Self-Managed for Z e LinuxONE, offrono un sistema centralizzato di riferimento per i segreti, consentendo l’emissione sicura, lo storage e il controllo del ciclo di vita di credenziali e certificati tra applicazioni e ambienti diversi.
Tuttavia, in molti ambienti IBM z/OS, la gestione del ciclo di vita dei certificati si basa ancora su processi manuali e specifici per ciascuna applicazione:
Allo stesso tempo, la durata dei certificati si sta rapidamente riducendo, aumentando la frequenza degli eventi di rinnovo.
Questo crea una lacuna: mentre le organizzazioni stanno modernizzando la gestione dei segreti a livello centrale, l'esecuzione del ciclo di vita dei certificati non ha tenuto il passo.
IBM zSecure Secret Manager cerca di colmare questa lacuna estendendo le strategie di gestione dei certificati direttamente agli ambienti IBM z/OS.
Lavorando con IBM Vault Self-Managed for Z e LinuxONE, la soluzione supporta:
IBM Vault Self Managed for Z e LinuxONE funge da autorità centrale per la gestione di certificati e segreti, mentre IBM zSecure Secret Manager garantisce che i certificati vengano automaticamente rinnovati e applicati all'interno di IBM z/OS, eliminando così la necessità di interventi manuali.
Combinando la gestione dei certificati basata su IBM Vault Self-Managed for Z e LinuxONE con l’esecuzione automatizzata del ciclo di vita su IBM Z, le organizzazioni possono:
I piani futuri includono la progettazione e l’introduzione di diverse funzionalità aggiuntive per IBM zSecure Secret Manager, tra cui:
Queste funzionalità sono pensate per semplificare ulteriormente la gestione complessiva dei segreti su z/OS, inclusa l’imminente transizione del settore verso il rinnovo dei certificati Transport Layer Security (TLS) ogni 47 giorni.1
IBM zSecure Secret Manager integra IBM z/OS nell'architettura moderna di gestione dei segreti, collegandolo a IBM Vault Self-Managed for Z e LinuxONE e abilitando il rinnovo automatico dei certificati.
IBM zSecure Secret Manager sarà generalmente disponibile a partire dal 19 giugno 2026.
Con l’evoluzione delle organizzazioni verso strategie centralizzate di gestione dei segreti e cicli di vita dei certificati più brevi, questa integrazione consente agli ambienti z/OS di partecipare a una maggiore efficienza operativa.
1 CA/Browser Forum. (2026). Requisiti di base per l'emissione e la gestione di certificati riconosciuti pubblicamente.
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