IBM presenta IBM zSecure Detection, una nuova soluzione avanzata di gestione delle minacce progettata per aiutare le organizzazioni a identificare, analizzare e rispondere alle attività sospette su IBM z/OS.
IBM zSecure Detection è progettato per aiutare i team responsabili della sicurezza a rilevare le minacce in anticipo, accelerare le indagini, ridurre il carico operativo nella risposta a potenziali minacce e intraprendere azioni analizzando il comportamento del sistema, l’escalation dei privilegi sui set di dati e le attività crittografiche inattese.
IBM zSecure Detection riunisce il monitoraggio delle minacce, gli insight sulla rete, il rilevamento delle anomalie di accesso basato sull’AI e le funzionalità di risposta automatizzata per fornire una maggiore visibilità sulle attività nell’ambiente z/OS.
Le organizzazioni hanno dedicato decenni al rafforzamento dei controlli di sicurezza preventivi nei loro ambienti IT ibridi. La gestione delle identità, i controlli degli accessi, la crittografia e i programmi di conformità rimangono componenti essenziali di una solida strategia di sicurezza. Tuttavia, oggi lo scenario è cambiato.
Le minacce informatiche si stanno evolvendo a una velocità che supera i modelli di sicurezza tradizionali. I criminali informatici non si affidano più esclusivamente alla ricerca manuale o agli attacchi isolati. Gli strumenti basati sull’AI possono ora analizzare gli ambienti, identificare configurazioni errate e individuare vulnerabilità alla velocità delle macchine, riducendo drasticamente il tempo tra l’esposizione e l’attacco.
Allo stesso tempo, il malware infostealer ha cambiato il rischio legato all’accesso iniziale. Anziché “irrompere”, molti attacchi oggi iniziano con l’accesso tramite credenziali valide sottratte da endpoint, browser o strumenti di sviluppo. Questo confonde il confine tra attività legittime degli utenti e comportamenti malevoli, rendendo insufficienti le difese basate sul perimetro e sulle firme.
La sfida non consiste semplicemente nel prevenire gli accessi; consiste nel comprendere quando un accesso legittimo inizia ad assumere caratteristiche sospette.
I team addetti alla sicurezza devono avere visibilità su come gli utenti interagiscono con i dati sensibili e su come si comportano i workload nel tempo. Ad esempio, quando vengono utilizzate operazioni crittografiche accelerate, quando i privilegi dell’utente vengono elevati per eseguire operazioni critiche o quando vengono aggiornati programmi e configurazioni essenziali. Devono avere la capacità di distinguere il comportamento previsto dalle attività che potrebbero indicare un potenziale attacco informatico. Inoltre, per risultare efficace, questa sfida di threat intelligence deve essere altamente personalizzata in base al sistema operativo specifico e allo stack di soluzioni software.
È qui che entra in scena IBM zSecure Detection.
IBM zSecure Detection è progettato per aiutare le organizzazioni a superare gli approcci di monitoraggio tradizionali, fornendo insight più ampi delle attività che si verificano nei loro ambienti IBM Z.
La soluzione analizza continuamente le attività del sistema per identificare comportamenti associati all’escalation dei privilegi, all’esecuzione di comandi sospetti, a modelli di accesso ai set di dati insoliti e a operazioni crittografiche anomale. Integrato con il rilevamento delle anomalie di accesso ai dati basato sull’AI, IBM zSecure Detection aiuta i team di sicurezza a concentrarsi sulle attività a rischio più elevato, a dare priorità alle indagini e a ottenere insight fruibili invece di limitarsi a elaborare un numero maggiore di notifiche.
Allo stesso tempo, IBM zSecure Detection fornisce notifiche quasi in tempo reale e informazioni di sicurezza avanzate all’interno di programmi di sicurezza aziendale più ampi, utilizzando gli adattatori per l’integrazione con Security Information and Event Management (SIEM), che possono essere integrati nei workflow delle operazioni di sicurezza esistenti, aiutando le organizzazioni a incorporare gli insight sulla sicurezza di IBM Z nei programmi di sicurezza aziendale più estesi.
L’attività delle minacce avviene raramente in modo isolato. Comprendere come applicazioni, utenti e sistemi comunicano tra loro è spesso importante tanto quanto comprendere ciò che accade su un singolo sistema. IBM zSecure Detection estende la visibilità oltre le attività dell’host, fornendo insight sulle comunicazioni di rete e sui modelli di connettività negli ambienti z/OS.
La soluzione introduce inoltre funzionalità di micro-segmentazione di rete automatizzata che generano policy di segmentazione personalizzate sulla base dei comportamenti di comunicazione osservati. Questo aiuta le organizzazioni a ridurre la connettività non necessaria, così come a limitare le opportunità di movimento laterale e a rafforzare i controlli di sicurezza negli ambienti d’importanza critica.
Combinando il rilevamento delle minacce, gli insight sulla rete e le funzionalità di risposta in un’unica soluzione, le organizzazioni possono:
I team responsabili della sicurezza possono identificare comportamenti anomali degli utenti, accessi sospetti ai set di dati o attività privilegiate inattese che potrebbero indicare un account compromesso o una minaccia interna prima che si verifichino danni significativi.
Monitorando le attività del sistema z/OS per rilevare accessi ai dati anomali, escalation dei privilegi impreviste, crittografia accelerata e altri fattori, le organizzazioni dispongono di più indicatori di attività potenzialmente dannose e della capacità di rispondere a esse.
Quando vengono rilevati accessi insoliti ai set di dati, attività privilegiate inattese o indicatori associati a credenziali compromesse, i team di sicurezza possono analizzare l’attività, comprenderne il potenziale impatto e intraprendere azioni di contenimento mirate. Combinando la visibilità su utenti, workload, dati e reti, IBM zSecure Detection aiuta i team a passare più rapidamente dal rilevamento all’analisi e alla risposta.
IBM zSecure Detection rappresenta la prossima evoluzione nella gestione delle minacce di IBM z/OS, aiutando le organizzazioni a ridurre il tempo di permanenza delle minacce, accelerare le indagini, rafforzare la cyber resilience e migliorare la visibilità negli ambienti critici. Combinando il rilevamento delle anomalie di accesso basato sull’AI, gli insight sulla rete e le funzionalità di risposta in un’unica soluzione, le organizzazioni possono andare oltre il monitoraggio reattivo e adottare un approccio più proattivo alla gestione del rischio informatico.
IBM zSecure Detection è ora disponibile al pubblico.