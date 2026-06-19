Le organizzazioni hanno dedicato decenni al rafforzamento dei controlli di sicurezza preventivi nei loro ambienti IT ibridi. La gestione delle identità, i controlli degli accessi, la crittografia e i programmi di conformità rimangono componenti essenziali di una solida strategia di sicurezza. Tuttavia, oggi lo scenario è cambiato.

Le minacce informatiche si stanno evolvendo a una velocità che supera i modelli di sicurezza tradizionali. I criminali informatici non si affidano più esclusivamente alla ricerca manuale o agli attacchi isolati. Gli strumenti basati sull’AI possono ora analizzare gli ambienti, identificare configurazioni errate e individuare vulnerabilità alla velocità delle macchine, riducendo drasticamente il tempo tra l’esposizione e l’attacco.



Allo stesso tempo, il malware infostealer ha cambiato il rischio legato all’accesso iniziale. Anziché “irrompere”, molti attacchi oggi iniziano con l’accesso tramite credenziali valide sottratte da endpoint, browser o strumenti di sviluppo. Questo confonde il confine tra attività legittime degli utenti e comportamenti malevoli, rendendo insufficienti le difese basate sul perimetro e sulle firme.

La sfida non consiste semplicemente nel prevenire gli accessi; consiste nel comprendere quando un accesso legittimo inizia ad assumere caratteristiche sospette.

I team addetti alla sicurezza devono avere visibilità su come gli utenti interagiscono con i dati sensibili e su come si comportano i workload nel tempo. Ad esempio, quando vengono utilizzate operazioni crittografiche accelerate, quando i privilegi dell’utente vengono elevati per eseguire operazioni critiche o quando vengono aggiornati programmi e configurazioni essenziali. Devono avere la capacità di distinguere il comportamento previsto dalle attività che potrebbero indicare un potenziale attacco informatico. Inoltre, per risultare efficace, questa sfida di threat intelligence deve essere altamente personalizzata in base al sistema operativo specifico e allo stack di soluzioni software.

È qui che entra in scena IBM zSecure Detection.