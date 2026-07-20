Presentazione di IBM webMethods Integration Flow Pilot: navigazione dello sviluppo di integrazione alla velocità dell'AI

Ai team di integrazione enterprise viene richiesto di fornire di più, e più velocemente. Nuove applicazioni, ecosistemi di partner, API, flussi di dati e iniziative di automazione continuano a far crescere la domanda, mentre i team responsabili della loro fornitura devono far fronte a crescenti arretrati, vincoli di competenze specialistiche, debito di documentazione e standard di sviluppo incoerenti.

Gli strumenti per sviluppatori basati sull'AI offrono un percorso verso una maggiore produttività, ma gli asset di integrazione spesso supportano processi business critical, collegano i sistemi aziendali principali e rimangono in produzione per anni. La velocità è importante, ma lo sono anche la governance, la qualità, la manutenibilità e la continuità del tempo di esecuzione.

Flow Pilot è progettato per colmare questo divario aiutando i team a modernizzare il modo in cui costruiscono e mantengono le integrazioni con l'AI, senza indebolire gli standard, creare nuovi silo di sviluppo o richiedere cambiamenti di tempo di esecuzione dirompenti.