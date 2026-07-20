Presentazione di IBM webMethods Integration Flow Pilot: navigazione dello sviluppo di integrazione alla velocità dell'AI

IBM webMethods Integration Flow Pilot aiuta i team di integrazione a creare, modernizzare, documentare e testare integrazioni più rapidamente con lo sviluppo basato sull'AI, preservando al contempo governance, coerenza e investimenti in tempi di esecuzione esistenti con l'assistente AI a scelta.
Flow Pilot è una funzionalità di sviluppo dell'integrazione assistita dall'AI che aiuta i team a creare, migliorare, documentare e testare più rapidamente webMethods Flow Services utilizzando assistenti AI approvati dalle aziende.
Flow Pilot integra l'assistenza AI nei workflow degli sviluppatori esistenti, aiutando gli sviluppatori di integrazione a lavorare dall'intento del linguaggio naturale mantenendo gli standard, le revisioni e i modelli di governance richiesti dai team aziendali.
È pensato per i team che vogliono modernizzare il modo in cui costruiscono e mantengono i servizi di flusso webMethods senza sostituire la base del tempo di esecuzione che già supporta il patrimonio di integrazione mission-critical.
Lo sviluppo assistito dall'AI sta rapidamente diventando parte integrante del modo di lavorare dei moderni team di sviluppo software. Gartner prevede che entro il 2028, il 90% degli ingegneri software aziendali utilizzerà gli assistenti di codice AI, rispetto a meno del 14% all'inizio del 2024.
Per i team di integrazione, questo cambiamento crea una nuova opportunità. Gli sviluppatori utilizzano i prompt in linguaggio naturale per generare logica, spiegare codice, creare test e ridurre il lavoro ripetitivo. Tuttavia, l'integrazione aziendale richiede molto più di un semplice supporto AI generico. Gli asset di integrazione collegano applicazioni, API, partner, file, eventi e workflow tra ambienti ibridi, e devono operare in modo affidabile all'interno di modelli di governance e tempo di esecuzione consolidati.
Senza i giusti guardrail, la logica di integrazione generata dall'AI può essere difficile da convalidare, rivedere, mantenere o governare su larga scala. I team di integrazione hanno bisogno di un modo per utilizzare un'AI allineata agli standard aziendali, alle pratiche di sviluppo e agli investimenti in tempo di esecuzione su cui già si basano.
Ai team di integrazione enterprise viene richiesto di fornire di più, e più velocemente. Nuove applicazioni, ecosistemi di partner, API, flussi di dati e iniziative di automazione continuano a far crescere la domanda, mentre i team responsabili della loro fornitura devono far fronte a crescenti arretrati, vincoli di competenze specialistiche, debito di documentazione e standard di sviluppo incoerenti.
Gli strumenti per sviluppatori basati sull'AI offrono un percorso verso una maggiore produttività, ma gli asset di integrazione spesso supportano processi business critical, collegano i sistemi aziendali principali e rimangono in produzione per anni. La velocità è importante, ma lo sono anche la governance, la qualità, la manutenibilità e la continuità del tempo di esecuzione.
Flow Pilot è progettato per colmare questo divario aiutando i team a modernizzare il modo in cui costruiscono e mantengono le integrazioni con l'AI, senza indebolire gli standard, creare nuovi silo di sviluppo o richiedere cambiamenti di tempo di esecuzione dirompenti.
L'adozione dell'AI aziendale non è uguale per tutti. Ogni organizzazione ha predisposto la propria strategia di AI, il proprio livello di sicurezza, gli standard di procurement e le proprie politiche di governance. Flow Pilot è progettato per questa realtà e offre ai team di integrazione la flessibilità necessaria per utilizzare assistenti AI in linea con la scelta dell'azienda di adottare l'AI.
Con il supporto per IBM Bob, Claude e altri assistenti AI approvati dalle aziende, Flow Pilot aiuta i team a integrare l'AI nello sviluppo dell'integrazione senza essere costretti a un'unica esperienza AI nativa del fornitore. I team possono muoversi più velocemente con l'AI, rimanendo allineati ai controlli, agli standard e alle scelte di tecnologia di cui la loro azienda già si fida.
Flow Pilot aiuta gli sviluppatori a muoversi più rapidamente dall'intento di integrazione alla logica del servizio funzionante. Utilizzando l'authoring basato sul linguaggio naturale, i team possono creare e migliorare webMethods Flow Services con l'assistenza dell'AI, mantenendo gli sviluppatori al controllo della recensione, del perfezionamento e della convalida.
Tutto questo aiuta a ridurre lo sforzo di uno sviluppo ripetitivo e offre ai team di integrazione un modo pratico per affrontare l'arretrato in crescita.
Flow Pilot introduce Flow Script, un formato sorgente intuitivo e leggibile dall'uomo e per il controllo delle versioni dei webMethods Flow Services. A differenza degli artefatti tradizionali di Flow, che possono essere difficili da ispezionare e confrontare nel controllo di versione, Flow Script fornisce una rappresentazione testuale chiara della logica di integrazione progettata sia per la collaborazione tra sviluppatori che per l'interazione con l'AI.
Flow Script crea un ponte strutturato tra gli assistenti AI e i servizi di flusso webMethods, permettendo all'AI di comprendere, spiegare, documentare e migliorare la logica di integrazione mantenendo l'allineamento con i servizi di flusso eseguibili.
In questo modo si semplificano la lettura, le recensioni, il confronto e la manutenzione dei Flow Services durante l'intero ciclo di vita dello sviluppo. Gli sviluppatori possono lavorare con la logica di integrazione utilizzando pratiche di controllo del contenuto familiari, mentre architetti e revisori ottengono maggiore visibilità su come i servizi vengono costruiti e modificati nel tempo.
Per i complessi di integrazione che si evolvono nel corso degli anni, una migliore capacità di revisione aiuta a ridurre il rischio di manutenzione, supporta la condivisione delle conoscenze tra i team e facilita l'applicazione di standard di sviluppo coerenti nei centri di eccellenza dell'integrazione.
In molte organizzazioni, gli standard di integrazione risiedono nella documentazione, nelle recensioni o nell'esperienza di specialisti senior. Flow Pilot aiuta a avvicinare questi standard al processo di sviluppo.
Le linee guida a livello di repository possono aiutare a catturare le convenzioni per la denominazione, la registrazione, la gestione degli errori e i pattern riutilizzabili, aiutando l'output assistito dall'AI ad allinearsi alle pratiche di integrazione aziendale prima ancora dell'inizio della recensione manuale.
La documentazione e i test subiscono spesso dei ritardi perché i team sono sotto pressione per rispettare le scadenze. Col tempo, ciò può aumentare il debito tecnico e rendere più difficile comprendere, modificare e gestire le integrazioni.
Flow Pilot aiuta a generare documentazione, descrizioni dei parametri, diagrammi di flusso e scenari di test unitari dalla logica di integrazione stessa. Questo aiuta i team a ridurre lo sforzo di documentazione manuale e a mantenere gli asset di supporto più vicini al comportamento effettivo del servizio.
Per i clienti webMethods esistenti, la modernizzazione deve essere pratica. Gli ambienti di integrazione aziendali supportano processi critici e non possono essere interrotti semplicemente per adottare un nuovo modello di sviluppo.
Flow Pilot è progettato per modernizzare l'esperienza di sviluppo, preservando al contempo la compatibilità con gli investimenti esistenti nel tempo di esecuzione di IBM webMethods Integration. I team possono integrare lo sviluppo assistito dall'AI nel modo in cui creano e mantengono i Flow Services senza forzare una modifica dirompente del tempo di esecuzione.
Questo aspetto rende Flow Pilot particolarmente rilevante per le organizzazioni con installazioni webMethods consolidate, team di integrazione esistenti e priorità di modernizzazione ben definite.
Flow Pilot è progettato per i team che devono aumentare la velocità di consegna mantenendo il controllo. È particolarmente rilevante quando:
L'integrazione aziendale sta entrando in una nuova fase. Le organizzazioni devono costruire più velocemente, ma devono anche governare in modo più coerente, ridurre il debito tecnico e proteggere i sistemi che mantengono operativo il loro business.
Flow Pilot riflette la visione più ampia di IBM per l'integrazione ibrida nell'era dell'AI: aiutare le aziende ad accelerare l'innovazione mantenendo il controllo. Combinando lo sviluppo assistito dall'AI, la flessibilità dell'AI aziendale, gli standard governati, la documentazione e i test generati e la continuità del tempo di esecuzione, Flow Pilot offre ai team di integrazione un modo pratico per modernizzare il modo in cui creano e mantengono le integrazioni aziendali critiche.
Flow Pilot offre ai team di integrazione un modo pratico per ridurre lo sforzo di sviluppo, indirizzare i crescenti arretrati e migliorare la coerenza della consegna delle integrazioni senza compromettere la governance o gli investimenti in tempo di esecuzione esistenti.
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Per le organizzazioni che affrontano backlog di integrazione crescenti, vincoli di competenze e una crescente pressione per adottare l'AI in modo responsabile, Flow Pilot offre una strada pratica da seguire: costruire più velocemente, governare meglio e preservare gli investimenti esistenti in termini di integrazione.
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