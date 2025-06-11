Presentazione di IBM Software Hub e Software Hub Premium

Sebbene IBM Software Hub fornisca le funzionalità principali del secondo giorno, ci sono componenti aggiuntivi che offrono miglioramenti aggiuntivi per gestire e amministrare le distribuzioni. Questi miglioramenti fanno parte di IBM Software Hub Premium. Si basa sul core aiutando i team a gestire più facilmente ambienti complessi, su larga scala e distribuiti attraverso l'orchestrazione avanzata e il supporto per la distribuzione ibrida.

Software Hub Premium include Deployment Suite e Intelligence Suite. In Deployment Suite abbiamo due funzionalità. Innanzitutto, il Control Center con supporto multi-cluster e per più istanze che consente ai clienti di gestire facilmente le proprie distribuzioni in un'unica console centrale. La seconda caratteristica include le funzionalità Remote Data Plane, che vanno oltre il tradizionale cluster OpenShift per estendere più cluster fisici sia on-premise che nel cloud come un'unica istanza per un'esperienza ibrida. Questa capacità di estendersi su più ambienti offre un valore significativo consentendo il controllo centralizzato, migliorando la scalabilità, la resilienza e riducendo la complessità operativa. Viene acquistato tramite Unità di Risorse (RU), offrendo un consumo flessibile e scalabile in base alle esigenze del cliente.