Presentazione di IBM Software Hub e Software Hub Premium

11 giugno 2025
IBM Software Hub è una piattaforma cloud-native che semplifica l'installazione, la gestione e il monitoraggio di un set personalizzato di prodotti software IBM su Red Hat OpenShift, il tutto tramite un'interfaccia unificata. Progettata per supportare un'ampia varietà di prodotti IBM Data e AI, IBM Software Hub offre un'esperienza centralizzata e coerente su diversi workload.
IBM Software Hub è la piattaforma disaccoppiata che si è evoluta dall'architettura IBM Cloud Pak for Data. Sebbene ora operi in modo indipendente, rimane strettamente allineata con IBM Cloud Pak for Data ed estende il supporto a una gamma più ampia di prodotti software di IBM, incluso watsonx, consentendo una maggiore flessibilità nel portfolio. Scelta dalle aziende in oltre 4.000 distribuzioni, gestisce tutto, dalla configurazione iniziale alla gestione quotidiana, occupandosi del lavoro pesante in modo che gli utenti possano concentrarsi sulla creazione, l'innovazione e la fornitura di valore.
Utilizzando il catalogo dei servizi all'interno di IBM Software Hub, gli utenti possono esplorare una serie di funzionalità software IBM su misura per le esigenze di governance dei dati, analytics e AI.
Sebbene IBM Software Hub fornisca le funzionalità principali del secondo giorno, ci sono componenti aggiuntivi che offrono miglioramenti aggiuntivi per gestire e amministrare le distribuzioni. Questi miglioramenti fanno parte di IBM Software Hub Premium. Si basa sul core aiutando i team a gestire più facilmente ambienti complessi, su larga scala e distribuiti attraverso l'orchestrazione avanzata e il supporto per la distribuzione ibrida.
Software Hub Premium include Deployment Suite e Intelligence Suite. In Deployment Suite abbiamo due funzionalità. Innanzitutto, il Control Center con supporto multi-cluster e per più istanze che consente ai clienti di gestire facilmente le proprie distribuzioni in un'unica console centrale. La seconda caratteristica include le funzionalità Remote Data Plane, che vanno oltre il tradizionale cluster OpenShift per estendere più cluster fisici sia on-premise che nel cloud come un'unica istanza per un'esperienza ibrida. Questa capacità di estendersi su più ambienti offre un valore significativo consentendo il controllo centralizzato, migliorando la scalabilità, la resilienza e riducendo la complessità operativa. Viene acquistato tramite Unità di Risorse (RU), offrendo un consumo flessibile e scalabile in base alle esigenze del cliente.
Man mano che gli ambienti di dati diventano più dinamici, rimanere al passo con le operazioni della piattaforma può essere una vera sfida. È qui che IBM Software Hub AI Assistant fa davvero la differenza. È molto più di un semplice strumento di supporto, che aiuta gli amministratori a rimanere all'avanguardia con insight in tempo reale e consigli smart e attuabili.
L'assistente AI offre un aiuto intelligente e personalizzato per le attività quotidiane, rendendo più facile mantenere le cose senza intoppi. Si occupa delle faccende di routine in modo che il tuo team possa concentrarsi su lavori più grandi e strategici. Che si tratti di gestire l'ambiente o di cercare di migliorare le prestazioni, l'assistente è a disposizione per aiutare a mantenere la piattaforma sicura ed efficiente.
Con l'ultima versione di IBM Software Hub e le potenti caratteristiche di Software Hub Premium, la gestione delle tue operazioni è diventata molto più semplice. Puoi aumentare la produttività e accelerare l'innovazione con l'automazione intelligente, l'amministrazione assistita dall'AI e una gestione fluida di più cluster, tutto in una piattaforma facile da usare.