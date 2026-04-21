Imprenditori che discutono di un nuovo progetto aziendale in un ufficio moderno
Intelligenza artificiale Automazione IT

Presentazione di IBM MQ 10.0: messaggistica enterprise per quando il guasto non è un'opzione

Annunciato ufficialmente il 21 aprile 2026 e generalmente disponibile dal 16 giugno 2026 (19 giugno 2026 per MQ for z/OS), IBM® MQ 10.0 Long Term Support (LTS) rappresenta una grande evoluzione della piattaforma di messaggistica più affidabile del settore.

Pubblicato il 21 aprile 2026

IBM MQ 10.0 è progettato per aiutare le organizzazioni a modernizzare le architetture di integrazione senza compromettere l'affidabilità da cui dipende il loro business. Combina decenni di prestazioni di messaggistica comprovate con nuove funzionalità che supportano l'hybrid cloud, i sistemi basati sugli eventi e le distribuzioni cloud-native. Non si tratta di un semplice aggiornamento incrementale, bensì di un cambiamento epocale nella messaggistica aziendale.

IBM MQ 10.0: creato per le aziende moderne che non possono mai perdere un messaggio

Con l'accelerazione della transizione delle organizzazioni verso l'hybrid cloud, le architetture basate sugli eventi e il processo decisionale in tempo reale, le aspettative riposte nei sistemi di messaggistica sono cambiate radicalmente. Ciò che un tempo era considerato "sufficientemente affidabile" ora deve essere sempre attivo, sicuro fin dalla progettazione e perfettamente integrato tra i vari ecosistemi.

Le aspettative di sicurezza stanno evolvendo rapidamente e la tolleranza ai tempi di inattività è quasi zero. Questo cambiamento solleva una domanda cruciale per i leader aziendali: la vostra piattaforma di messaggistica è pronta per il futuro? Gli errori di messaggistica possono portare a incongruenze transazionali, tempi di inattività e rischi di conformità, soprattutto nei settori regolamentati.

IBM MQ 10.0 affronta queste sfide attraverso innovazioni che si articolano in quattro pilastri strategici:

1. Resilienza per un mondo senza tempi di inattività

Le funzionalità native di alta disponibilità e di replica interregionale aiutano a garantire la continuità aziendale negli ambienti distribuiti. I sistemi rimangono operativi, anche durante i guasti, supportando le aspettative sempre attive delle aziende moderne.

2. Una sicurezza che anticipa il futuro

Con il supporto per la crittografia post-quantistica e modelli di autenticazione moderni, IBM MQ 10.0 aiuta le organizzazioni a rimanere al passo con le minacce emergenti proteggendo al contempo i dati sensibili in movimento.

3. Operazioni più intelligenti con AI e osservabilità

Una maggiore osservabilità e operazioni assistite da AI migliorano il modo in cui i team monitorano, gestiscono e risolvono gli ambienti di messaggistica, riducendo la complessità operativa e accelerando la risoluzione dei problemi.

4. Connettività senza compromessi

Dall'integrazione Kafka alle implementazioni native di Kubernetes, IBM MQ 10.0 consente una comunicazione fluida tra architetture ibride, collegando i sistemi tradizionali alle applicazioni moderne.

Perché dovresti aggiornare ora

IBM MQ 10.0 è più di una nuova versione: è un cambiamento strategico nel modo in cui la messaggistica supporta le architetture ibride moderne.

  • Adotta architetture a tempo di inattività zero con HA e CRR nativi, garantendo operazioni continue e perdite di dati quasi nulle
  • Rafforza la postura di sicurezza con crittografia post-quantistica (GSKit 9) e autenticazione basata su JWT, aiutando a soddisfare l'evoluzione della conformità e delle normative
  • Riduci il sovraccarico operativo con agenti MQ basati su AI, osservabilità basata su OpenTelemetry e una moderna console MQ
  • Modernizza senza interruzioni utilizzando la connettività MQ–Kafka, le implementazioni cloud-native (operatore su EKS/RHOS) e le opzioni multi cloud SaaS, integrando i sistemi cloud-native

Dalla messaggistica a una piattaforma innovativa

Il ruolo della messaggistica si sta evolvendo. Non si tratta più solo di collegare i sistemi; si tratta di abilitare un flusso di dati continuo, in tempo reale e affidabile in tutta l'azienda. IBM MQ 10.0 rispecchia questo cambiamento. Offre l'affidabilità di cui le aziende si fidano, unita alla flessibilità necessaria per un'integrazione moderna, garantendo che le organizzazioni non debbano scegliere tra stabilità e innovazione. Perché nel contesto odierno, servono entrambe le cose.

Inizia con IBM MQ 10.0 LTS

IBM MQ 10.0 LTS è generalmente disponibile dal 16 giugno (19 giugno per MQ for z/OS) 2026 e fornisce una solida base per la messaggistica moderna e l'integrazione ibrida. Esplora come IBM MQ può aiutarti a costruire piattaforme di integrazione resilienti, sicure e pronte per il futuro.

Maggiori informazioni su IBM MQ

Jaidita Seth

Product Marketing Manager

IBM MQ

Jacob Uzzell

Senior Product Manager, MQ for z/OS, automation

IBM Software

Témi Ogunyemi

Product Manager, Go-To-Market, IBM MQ