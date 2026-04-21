Annunciato ufficialmente il 21 aprile 2026 e generalmente disponibile dal 16 giugno 2026 (19 giugno 2026 per MQ for z/OS), IBM® MQ 10.0 Long Term Support (LTS) rappresenta una grande evoluzione della piattaforma di messaggistica più affidabile del settore.
IBM MQ 10.0 è progettato per aiutare le organizzazioni a modernizzare le architetture di integrazione senza compromettere l'affidabilità da cui dipende il loro business. Combina decenni di prestazioni di messaggistica comprovate con nuove funzionalità che supportano l'hybrid cloud, i sistemi basati sugli eventi e le distribuzioni cloud-native. Non si tratta di un semplice aggiornamento incrementale, bensì di un cambiamento epocale nella messaggistica aziendale.
Con l'accelerazione della transizione delle organizzazioni verso l'hybrid cloud, le architetture basate sugli eventi e il processo decisionale in tempo reale, le aspettative riposte nei sistemi di messaggistica sono cambiate radicalmente. Ciò che un tempo era considerato "sufficientemente affidabile" ora deve essere sempre attivo, sicuro fin dalla progettazione e perfettamente integrato tra i vari ecosistemi.
Le aspettative di sicurezza stanno evolvendo rapidamente e la tolleranza ai tempi di inattività è quasi zero. Questo cambiamento solleva una domanda cruciale per i leader aziendali: la vostra piattaforma di messaggistica è pronta per il futuro? Gli errori di messaggistica possono portare a incongruenze transazionali, tempi di inattività e rischi di conformità, soprattutto nei settori regolamentati.
IBM MQ 10.0 affronta queste sfide attraverso innovazioni che si articolano in quattro pilastri strategici:
Le funzionalità native di alta disponibilità e di replica interregionale aiutano a garantire la continuità aziendale negli ambienti distribuiti. I sistemi rimangono operativi, anche durante i guasti, supportando le aspettative sempre attive delle aziende moderne.
Con il supporto per la crittografia post-quantistica e modelli di autenticazione moderni, IBM MQ 10.0 aiuta le organizzazioni a rimanere al passo con le minacce emergenti proteggendo al contempo i dati sensibili in movimento.
Una maggiore osservabilità e operazioni assistite da AI migliorano il modo in cui i team monitorano, gestiscono e risolvono gli ambienti di messaggistica, riducendo la complessità operativa e accelerando la risoluzione dei problemi.
Dall'integrazione Kafka alle implementazioni native di Kubernetes, IBM MQ 10.0 consente una comunicazione fluida tra architetture ibride, collegando i sistemi tradizionali alle applicazioni moderne.
IBM MQ 10.0 è più di una nuova versione: è un cambiamento strategico nel modo in cui la messaggistica supporta le architetture ibride moderne.
Il ruolo della messaggistica si sta evolvendo. Non si tratta più solo di collegare i sistemi; si tratta di abilitare un flusso di dati continuo, in tempo reale e affidabile in tutta l'azienda. IBM MQ 10.0 rispecchia questo cambiamento. Offre l'affidabilità di cui le aziende si fidano, unita alla flessibilità necessaria per un'integrazione moderna, garantendo che le organizzazioni non debbano scegliere tra stabilità e innovazione. Perché nel contesto odierno, servono entrambe le cose.
IBM MQ 10.0 LTS è generalmente disponibile dal 16 giugno (19 giugno per MQ for z/OS) 2026 e fornisce una solida base per la messaggistica moderna e l'integrazione ibrida. Esplora come IBM MQ può aiutarti a costruire piattaforme di integrazione resilienti, sicure e pronte per il futuro.