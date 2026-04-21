Con l'accelerazione della transizione delle organizzazioni verso l'hybrid cloud, le architetture basate sugli eventi e il processo decisionale in tempo reale, le aspettative riposte nei sistemi di messaggistica sono cambiate radicalmente. Ciò che un tempo era considerato "sufficientemente affidabile" ora deve essere sempre attivo, sicuro fin dalla progettazione e perfettamente integrato tra i vari ecosistemi.

Le aspettative di sicurezza stanno evolvendo rapidamente e la tolleranza ai tempi di inattività è quasi zero. Questo cambiamento solleva una domanda cruciale per i leader aziendali: la vostra piattaforma di messaggistica è pronta per il futuro? Gli errori di messaggistica possono portare a incongruenze transazionali, tempi di inattività e rischi di conformità, soprattutto nei settori regolamentati.

IBM MQ 10.0 affronta queste sfide attraverso innovazioni che si articolano in quattro pilastri strategici: