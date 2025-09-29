Presentiamo IBM MaaS360 Fast Start: gestione semplice dei dispositivi per le piccole e medie imprese

La gestione dei telefoni cellulari, dei tablet e dei laptop dei dipendenti non deve aumentare il tuo workload. Ecco perché abbiamo creato IBM MaaS360 Fast Start, una soluzione di mobile device management (MDM) appositamente progettata per le PMI che necessitano di una protezione di livello aziendale con semplicità di livello consumer.

Fast Start ti aiuta a proteggere i dati aziendali sensibili sui dispositivi dei dipendenti (in particolare con il BYOD e il lavoro da remoto) e previene la perdita di dati a causa di dispositivi smarriti/rubati.