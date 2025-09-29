Presentiamo IBM MaaS360 Fast Start: gestione semplice dei dispositivi per le piccole e medie imprese

La gestione dei telefoni cellulari, dei tablet e dei laptop dei dipendenti non deve aumentare il tuo workload. Ecco perché abbiamo creato IBM MaaS360 Fast Start, una soluzione di mobile device management (MDM) appositamente progettata per le PMI che necessitano di una protezione di livello aziendale con semplicità di livello consumer.
Fast Start ti aiuta a proteggere i dati aziendali sensibili sui dispositivi dei dipendenti (in particolare con il BYOD e il lavoro da remoto) e previene la perdita di dati a causa di dispositivi smarriti/rubati.
Via via che l'azienda cresce, la gestione dei dispositivi diventa più difficile. Forse hai sperimentato il rischio per i dati sensibili causato dalla perdita dei telefoni o dai telefoni personali, così come piccoli team IT che si sforzano di mantenere tutto aggiornato, dipendenti che hanno difficoltà con l'accesso non uniforme su diversi dispositivi o l'assunzione di nuovo personale che richiede più tempo del dovuto.
Fast Start ti aiuta a colmare queste lacune, così come a proteggere i tuoi dati e a mantenere il tuo team produttivo senza aggiungere complessità. Inoltre, puoi seguire una configurazione guidata passo dopo passo e una console facile da usare per gestire i dispositivi in pochi minuti, non giorni.
Le PMI affrontano gli stessi rischi di sicurezza delle organizzazioni più grandi, ma senza un grande team IT che li gestisca. MaaS360 Fast Start ti aiuta a:
Con Fast Start puoi:
Fast Start è progettato per offrire sicurezza di livello aziendale a un prezzo conveniente per le aziende in crescita.
Che tu sia una società di consulenza di 20 persone o un retailer in rapida crescita, MaaS360 Fast Start elimina la complessità della gestione dei dispositivi affinché tu possa concentrarti su ciò che conta di più, ovvero la gestione della tua attività.