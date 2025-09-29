Business automation Operazioni di business

Presentiamo IBM MaaS360 Fast Start: gestione semplice dei dispositivi per le piccole e medie imprese

Steve Davis

Senior Product Marketing Manager - MaaS360 & Trusteer

La gestione dei telefoni cellulari, dei tablet e dei laptop dei dipendenti non deve aumentare il tuo workload. Ecco perché abbiamo creato IBM MaaS360 Fast Start, una soluzione di mobile device management (MDM) appositamente progettata per le PMI che necessitano di una protezione di livello aziendale con semplicità di livello consumer.

Fast Start ti aiuta a proteggere i dati aziendali sensibili sui dispositivi dei dipendenti (in particolare con il BYOD e il lavoro da remoto) e previene la perdita di dati a causa di dispositivi smarriti/rubati.

Inizia più velocemente con Fast Start

Via via che l'azienda cresce, la gestione dei dispositivi diventa più difficile. Forse hai sperimentato il rischio per i dati sensibili causato dalla perdita dei telefoni o dai telefoni personali, così come piccoli team IT che si sforzano di mantenere tutto aggiornato, dipendenti che hanno difficoltà con l'accesso non uniforme su diversi dispositivi o l'assunzione di nuovo personale che richiede più tempo del dovuto.

Fast Start ti aiuta a colmare queste lacune, così come a proteggere i tuoi dati e a mantenere il tuo team produttivo senza aggiungere complessità. Inoltre, puoi seguire una configurazione guidata passo dopo passo e una console facile da usare per gestire i dispositivi in pochi minuti, non giorni.

Benefici chiave di IBM maas360 Fast Start

Le PMI affrontano gli stessi rischi di sicurezza delle organizzazioni più grandi, ma senza un grande team IT che li gestisca. MaaS360 Fast Start ti aiuta a:

  • Registrare automaticamente i dispositivi: aggiungi dispositivi iOS e Android in pochi clic.
  • Applicare policy di sicurezza integrate: le best practice preconfigurate proteggono i tuoi dati dalle comuni minacce informatiche.
  • Distribuire le app con facilità: offri al tuo team gli strumenti necessari, in modo rapido e sicuro.
  • Navigare in tutta sicurezza: non è richiesta alcuna formazione o competenza tecnica specifica.

Con Fast Start puoi:

  • Risparmiare tempo e risorse: evita il sovraccarico di configurazioni IT complesse.
  • Aumentare la produttività: il tuo team può accedere in modo sicuro a strumenti e app da qualsiasi luogo.
  • Proteggere la tua azienda: rimani al sicuro senza necessitare di un reparto dedicato per l'IT o la sicurezza.
  • Concentrarsi sulla crescita: dedica meno tempo alla gestione dei dispositivi e più tempo alla crescita del tuo business.

Fast Start è progettato per offrire sicurezza di livello aziendale a un prezzo conveniente per le aziende in crescita.

Inizia oggi stesso con Fast Start

Che tu sia una società di consulenza di 20 persone o un retailer in rapida crescita, MaaS360 Fast Start elimina la complessità della gestione dei dispositivi affinché tu possa concentrarti su ciò che conta di più, ovvero la gestione della tua attività.

Esplora MaaS360 Fast Start

Esplora MaaS360 Fast Start