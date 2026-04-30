Presentazione dei calcoli delle emissioni di IBM Envizi in Excel: il primo passo verso una contabilità delle emissioni scalabile

Siamo lieti di annunciare IBM Envizi Emissions Calculations in Excel, progettato per i team e le organizzazioni di sostenibilità che si affidano a fogli di calcolo per calcolare le emissioni di gas serra (GHG), sia che stiano iniziando con la rendicontazione delle emissioni sia che stiano gestendo dati Scope 3 complessi.
Excel è spesso il primo luogo in cui i team di sostenibilità calcolano queste emissioni, perché è flessibile, familiare e accessibile. Ma con l'aumento dei requisiti, i fogli di calcolo possono diventare difficili da standardizzare, scalare e controllare.
La soluzione è progettata per soddisfare i team nel punto in cui si trovano oggi, aiutandoli a passare verso un approccio più strutturato e verificabile alla contabilità delle emissioni. Introduce calcoli standardizzati nei workflow di Excel come primo passo e fornisce un percorso chiaro verso una gestione delle emissioni di livello aziendale nel tempo.
La gestione del carbonio sta diventando una priorità aziendale oltre ai team di sostenibilità. Sempre più organizzazioni misurano le emissioni per soddisfare i requisiti dei fornitori, prepararsi agli obblighi di rendicontazione, supportare le esigenze di finanziamento e individuare opportunità di efficienza. In tutte le supply chain, ci si aspetta sempre più che i fornitori presentino i dati di carbonio a supporto della reportistica Scope 3 e delle esigenze normative in evoluzione.
Per molte organizzazioni, specialmente quelle che lavorano con le emissioni di fornitori e della catena del valore, Excel rimane una parte importante di questo processo. Spesso è lo strumento principale, che richiede ai team di costruire calcoli da zero, interpretare le metodologie e i fattori di emissione delle fonti manualmente, cosa che può richiedere molto tempo ed essere difficile da standardizzare senza un supporto aggiuntivo.
I fogli di calcolo sono familiari e flessibili, motivo per cui molti team si affidano ancora a loro per il lavoro sulle emissioni. Tuttavia, quella che inizia come una soluzione pratica può diventare difficile da standardizzare e mantenere nel tempo.
Gli approcci basati su foglio di calcolo possono essere un modo pratico per iniziare con le emissioni, offrendo flessibilità e familiarità ai team. Tuttavia, con l'aumento dei volumi di dati e l'affidamento di più stakeholder sugli output, questi approcci possono diventare più difficili da gestire nella pratica. I team si trovano spesso a dover gestire metodologie incoerenti tra i diversi file, la selezione manuale dei fattori di emissione e calcoli scollegati e difficili da conciliare. Il consolidamento dei risultati per la rendicontazione richiede molto tempo e la verificabilità limitata rende difficile convalidare o spiegare come sono stati derivati i dati.
IBM Envizi Emissions Calculations in Excel aiuta a recepire queste sfide sostituendo la configurazione manuale con una logica di calcolo predefinita e allineata agli standard e fattori di emissione integrati direttamente in Excel. Questa soluzione permette ai team di lavorare con maggiore uniformità, abbatte il carico di lavoro manuale e traccia una roadmap pratica verso una gestione delle emissioni scalabile e conforme ai nuovi standard.
Sebbene Excel rimanga utile per i calcoli in fase iniziale, non è progettato per supportare il livello di controllo, coerenza e tracciabilità necessari man mano che la contabilità delle emissioni diventa più critico per l'azienda. Con la maturazione dei programmi di emissioni, gli approcci basati su fogli di calcolo possono diventare sempre più difficili da gestire. I team possono riscontrare metodologie incoerenti tra file e utenti, affidarsi alla selezione e alla manutenzione manuali dei fattori di emissione e affrontare difficoltà nel consolidamento dei risultati per la rendicontazione o l'analisi, con verificabilità e tracciabilità limitate.
Queste difficoltà possono aumentare il lavoro manuale e rendere più difficile mantenere la coerenza, rispondere ai requisiti di rendicontazione e comunicare con sicurezza i dati sulle emissioni. Anche se Excel rimane utile, non è stato progettato per fungere da sistema di registrazione a lungo termine per la contabilità delle emissioni.
IBM Envizi Emissions Calculations in Excel aiuta i team a compiere il primo passo verso una contabilità delle emissioni più strutturata, introducendo una logica di calcolo conforme agli standard direttamente nei fogli di calcolo già utilizzati. La soluzione consente agli utenti di calcolare le emissioni di carbonio utilizzando fattori di emissione globali e regionali allineati agli standard riconosciuti, senza dover gestire manualmente le librerie di fattori o le metodologie di calcolo.
Include:
Disponibile tramite Microsoft App Marketplace come complemento per Excel, la soluzione apporta calcoli standardizzati delle emissioni, fattori di emissione incorporati e modelli guidati direttamente in Excel, aiutando i team ad applicare metodologie coerenti nei fogli di calcolo già utilizzati. Consente di passare da calcoli manuali e incoerenti a un approccio più coerente e ripetibile senza interrompere i workflow esistenti.
Con il tempo, molte organizzazioni iniziano a superare i processi basati sui fogli di calcolo. La crescente complessità e le aspettative sempre più elevate in materia di reporting e verificabilità richiedono un approccio più strutturato. Envizi supporta questa progressione oltre Excel.
Le organizzazioni possono estendere i calcoli delle emissioni a workflow e processi operativi più ampi con l'API Envizi Emissions, oppure adottare Envizi Emissions Accounting per supportare processi robusti di reportistica, governance e audit aziendali, consolidando al contempo i dati sulle emissioni in un unico sistema di registrazione. Questo approccio abilita la transizione da processi manuali frammentati a una funzione di contabilità delle emissioni strutturata, scalabile e trasparente.
IBM Envizi fornisce una chiara progressione per le organizzazioni in diverse fasi di maturità:
Excel può essere un utile punto di partenza per il calcolo delle emissioni, ma non è progettato per funzionare come sistema di registrazione o per supportare l'aggregazione, la rendicontazione e l'analisi richieste man mano che i dati sulle emissioni diventano più complessi. Excel può essere un utile punto di partenza per i calcoli delle emissioni, ma non è progettato per supportare le crescenti esigenze di rendicontazione, coerenza e verificabilità. Con l'aumento di questi requisiti, le organizzazioni hanno spesso bisogno di un approccio più strutturato e centralizzato.
IBM Envizi contribuisce a colmare questo divario introducendo struttura e standardizzazione nei workflow basati su foglio di calcolo, consentendo una transizione graduale verso la contabilità delle emissioni aziendali.
Il risultato è una riduzione del tempo dedicato alla gestione dei fogli di calcolo e una maggiore concentrazione sulla comprensione e sull'azione dei dati sulle emissioni.
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