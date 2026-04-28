Ti presentiamo IBM® Envizi Emissions API: integra calcoli affidabili delle emissioni nei sistemi che già utilizzi

IBM annuncia la disponibilità generale di IBM Envizi Emissions API, che consente alle organizzazioni, agli sviluppatori e ai fornitori di software di integrare i calcoli delle emissioni direttamente nei sistemi, nei prodotti e nei workflow già utilizzati.
Con la richiesta sempre maggiore di insight sulle emissioni scalabili in tempo reale, le organizzazioni non cercano più semplici strumenti autonomi, ma soluzioni modulari e scalabili da integrare nei propri ecosistemi digitali.
Emissions API è progettata per soddisfare questa esigenza, fornendo accesso alla solida base di Envizi di competenze sulle emissioni, ai dati dei fattori gestiti e alle metodologie allineate al Protocollo GHG. Come parte integrante del più ampio portfolio Envizi, estende queste funzionalità di calcolo ad applicazioni, prodotti e workflow, insieme a Envizi Emissions Accounting per workflow aziendali completamente gestiti, verificabilità e reporting, e Envizi Emissions Calculations in Excel per un approccio pratico e self-service. Insieme, queste offerte sono progettate per offrire alle organizzazioni flessibilità nell'applicazione dei calcoli delle emissioni, con la possibilità di adattarsi man mano che i requisiti si evolvono e si scalano nel tempo.
Spesso i calcoli delle emissioni sembrano più semplici di quanto non siano in realtà. In pratica, dipendono dall'accesso a fattori di emissione credibili, dalla capacità di applicare la metodologia corretta per il tipo di attività e la geografia e dalla trasparenza sufficiente per supportare la revisione, la segnalazione e la fiducia degli stakeholder. Molte organizzazioni stanno ancora cercando di gestire questo problema attraverso fonti di dati disconnesse, calcoli manuali e metodi incoerenti.
Se hai già valutato di integrare la logica delle emissioni nel tuo prodotto, ti sarai probabilmente imbattuto in alcune sfide:
Costruire questo processo internamente significa gestire set di dati, metodologie di versioning e garantire la coerenza tra casi d'uso e regioni.
L'API Envizi Emissions estrae questa complessità in un insieme di endpoint REST. L'API è strutturata per rispondere a:
In questo esempio, l'API viene utilizzata per calcolare le emissioni associate al consumo di 1 kWh di elettricità dalla rete di New York. La richiesta invia i dati di attività (consumo di elettricità), la posizione e il periodo di tempo all'API, che restituisce le emissioni calcolate insieme ai dettagli sui fattori di emissione utilizzati.
Questo ti permette di concentrarti sulla logica dell'applicazione, mentre Envizi si occupa della selezione e degli aggiornamenti dei fattori, dell'allineamento delle metodologie e della coerenza dei calcoli.
L'API è costruita per integrarsi nei sistemi e nei workflow esistenti, non per sostituirli. Supporta i casi d'uso di Scope 1, 2 e 3 applicando metodologie standardizzate e dati gestiti sui fattori di emissione, contribuendo a garantire la coerenza dei calcoli tra i diversi sistemi e casi d'uso. Questo permette ai team di integrare la logica delle emissioni senza introdurre ulteriore complessità nella loro infrastruttura.
I dati di attività che richiedono calcoli sulle emissioni sono spesso distribuiti tra sistemi ERP, procurement e logistica, rendendo i calcoli di Scope 3 dipendenti da un'integrazione efficace e dall'elaborazione dei dati. L'API integra i calcoli delle emissioni nel sistema di registrazione per supportare risultati affidabili e tracciabili nelle categorie come beni acquistati, trasporto e fasi del ciclo di vita del prodotto per ottenere risultati.
Un esempio è IBM Maximo HSE, in cui le funzionalità di calcolo delle emissioni Envizi sono utilizzate per supportare la gestione delle emissioni fuggitive e stazionarie relative ai ticket degli incidenti.
Utilizzando l'API, eviti quanto segue:
L'API Envizi Emissions è particolarmente utile se stai:
Poiché il calcolo delle emissioni è sempre più integrato in sistemi, prodotti e workflow, le organizzazioni hanno bisogno di un modo per scalare senza aggiungere complessità non necessaria. IBM Envizi Emissions API è progettata per aiutare i team a portare calcoli tracciabili negli ambienti già utilizzati, recependo allo stesso tempo lo sforzo di costruire e mantenere la logica delle emissioni.
Iscriviti per una prova di 30 giorni