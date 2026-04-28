Ti presentiamo IBM® Envizi Emissions API: integra calcoli affidabili delle emissioni nei sistemi che già utilizzi

L'API è costruita per integrarsi nei sistemi e nei workflow esistenti, non per sostituirli. Supporta i casi d'uso di Scope 1, 2 e 3 applicando metodologie standardizzate e dati gestiti sui fattori di emissione, contribuendo a garantire la coerenza dei calcoli tra i diversi sistemi e casi d'uso. Questo permette ai team di integrare la logica delle emissioni senza introdurre ulteriore complessità nella loro infrastruttura.

I dati di attività che richiedono calcoli sulle emissioni sono spesso distribuiti tra sistemi ERP, procurement e logistica, rendendo i calcoli di Scope 3 dipendenti da un'integrazione efficace e dall'elaborazione dei dati. L'API integra i calcoli delle emissioni nel sistema di registrazione per supportare risultati affidabili e tracciabili nelle categorie come beni acquistati, trasporto e fasi del ciclo di vita del prodotto per ottenere risultati.

Un esempio è IBM Maximo HSE, in cui le funzionalità di calcolo delle emissioni Envizi sono utilizzate per supportare la gestione delle emissioni fuggitive e stazionarie relative ai ticket degli incidenti.

Utilizzando l'API, eviti quanto segue:

Manutenzione delle librerie dei fattori di emissione

Revisione delle metodologie di calcolo delle emissioni GHG

Aggiornamento della logica man mano che gli standard evolvono

Riconciliazione di calcoli incoerenti tra sistemi

L'API Envizi Emissions è particolarmente utile se stai: