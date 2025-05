Presentazione di IBM Enterprise Application Runtimes

La fine del supporto comunitario per Java 8 segna un cambiamento significativo nel landscape delle applicazioni aziendali, spingendo le organizzazioni a modernizzare le proprie applicazioni dipendenti da Java 8 o ad affrontare crescenti rischi operativi e di sicurezza.

Le applicazioni in esecuzione su versioni precedenti di Java accumulano un notevole debito tecnico, con conseguente aumento dei requisiti di manutenzione che distolgono preziose risorse di sviluppo da progetti strategici e innovativi. In un mercato in cui l'agilità, la scalabilità e la sicurezza sono essenziali per il successo, è fondamentale che le aziende diano priorità alla riduzione del debito tecnico per rimanere competitive. In questo modo, possono migliorare la produttività degli sviluppatori e sbloccare l'agilità necessaria per innovare senza essere frenati da sistemi obsoleti. Il debito tecnico rappresenta un ostacolo sostanziale all'adozione di nuove pratiche e al raggiungimento degli obiettivi aziendali, ostacolando la capacità di un'organizzazione di innovare, adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato e migliorare l'efficienza complessiva.

Per risolvere questo problema, stiamo introducendo IBM Enterprise Application Runtimes (EAR), una soluzione software progettata per semplificare lo sviluppo e la distribuzione di applicazioni Java, fornendo al contempo solidi strumenti di modernizzazione e flessibilità di tempo di esecuzione. Sfruttando il nuovo IBM Modernized Runtime Extension for Java e IBM Application Modernization Accelerator, IBM Enterprise Application Runtimes è una soluzione completa che risolve le complessità dello sviluppo, della distribuzione/implementazione e della modernizzazione delle applicazioni Java.