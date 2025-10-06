I team di progettazione stanno attraversando una trasformazione digitale di vasta portata nell'ingegneria complessa e nel product lifecycle management e l'AI generativa può aiutare. Tuttavia, nei settori ingegneristici in cui l'accuratezza e la conformità non sono negoziabili e i risultati devono essere corretti, l'applicazione dell'AI generativa non può essere eseguita in modo superficiale.

Anche un solo requisito irregolare può portare a costose rilavorazioni, ritardi nella programmazione e risultati di bassa qualità che possono mettere a rischio la redditività del prodotto e, talvolta, dell'azienda. Ciò è particolarmente importante nei settori regolamentati e in cui la sicurezza è critica, come quello automobilistico, aerospaziale o dei dispositivi medici, dove gli errori possono influire sul successo del prodotto e dell'azienda. Le applicazioni di AI che non raggiungono un livello aziendale o che ignorano misure di sicurezza critiche possono compromettere la promessa di velocità e automazione che vorrebbero offrire.

Un'esecuzione corretta può portare a maggiore velocità e chiarezza, creando fiducia nei team di ingegneria e negli stakeholder.