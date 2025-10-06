I team di progettazione stanno attraversando una trasformazione digitale di vasta portata nell'ingegneria complessa e nel product lifecycle management e l'AI generativa può aiutare. Tuttavia, nei settori ingegneristici in cui l'accuratezza e la conformità non sono negoziabili e i risultati devono essere corretti, l'applicazione dell'AI generativa non può essere eseguita in modo superficiale.
Anche un solo requisito irregolare può portare a costose rilavorazioni, ritardi nella programmazione e risultati di bassa qualità che possono mettere a rischio la redditività del prodotto e, talvolta, dell'azienda. Ciò è particolarmente importante nei settori regolamentati e in cui la sicurezza è critica, come quello automobilistico, aerospaziale o dei dispositivi medici, dove gli errori possono influire sul successo del prodotto e dell'azienda. Le applicazioni di AI che non raggiungono un livello aziendale o che ignorano misure di sicurezza critiche possono compromettere la promessa di velocità e automazione che vorrebbero offrire.
Un'esecuzione corretta può portare a maggiore velocità e chiarezza, creando fiducia nei team di ingegneria e negli stakeholder.
Un modello promettente dell'AI in campo ingegneristico consiste nell'applicare automazioni di AI a livello di attività, basate su agenti appositamente progettati per svolgere queste attività. Ciò supporta nuovi tipi di automazione, riducendo al contempo alcuni dei rischi di errore derivanti da domande generali ai modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM).
Abbiamo adottato questo approccio nel prodotto IBM Engineering AI Hub v1.0, presto disponibile. È un componente aggiuntivo di IBM Engineering Lifecycle Management che fornirà agenti che appaiono agli utenti come nuove caratteristiche "intelligenti" nei loro strumenti esistenti.
La prima versione, con disponibilità prevista a partire dal 14 ottobre 2025, include agenti progettati per questi casi d'uso:
Gli ingegneri saranno in grado di accedere a questi risultati attraverso un'esperienza utente integrata quando utilizzano l'applicazione di ingegneria dei requisiti DOORS Next e l'applicazione di monitoraggio e pianificazione Workflow Management.
Gli agenti sono promettenti, ma non rappresentano una soluzione per tutto. I nostri principi di progettazione includono il mantenimento degli umani alla guida (l'AI consiglia, l'umano decide), la definizione di aspettative realistiche per gli utenti e la raccolta di prove, attraverso la verifica e la convalida, che le automazioni a livello di attività stiano dimostrando un livello sufficiente di accuratezza, affidabilità e utilità.
Via via che prodotti e sistemi diventano sempre più "definiti dal software" e con l'aumentare della complessità, la necessità di strumenti più intelligenti e automatizzati non è mai stata così grande. IBM Engineering AI Hub è stato creato per essere un passo in questa direzione.
Scopri di più su IBM Engineering AI Hub
Parla con un esperto per scoprire come puoi prepararti a questo rilascio