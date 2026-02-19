Introduzione di un nuovo agente AI in IBM Engineering AI Hub 1.2: elementi di lavoro di qualità superiore, esecuzione più rapida

Con bozze ben formate disponibili fin dall'inizio, i team possono entrare nei cicli di pianificazione con maggiore fiducia ed efficienza. L'agente di composizione Work Item fornisce elementi di lavoro che catturano già il contesto e gli intenti essenziali, portando a sessioni di preparazione più rapide, stime più accurate e una pianificazione più fluida di sprint e release. Poiché gli elementi di lavoro iniziano con dettagli più completi, le rilavorazioni a valle causate da informazioni poco chiare o mancanti vengono notevolmente ridotte, aiutando i team a evitare ritardi, ridurre i tempi di attesa e fornire valore ai clienti più velocemente.

Questo nuovo agente AI si trova al centro della prossima versione di IBM Engineering AI Hub V1.2, ampliando la suite in crescita di agenti AI e progettata per aiutare i team a creare rapidamente funzioni di alta qualità, storie utente e attività, direttamente all'interno dell'Engineering Workflow Management di ELM. È progettato per migliorare l'agilità, accelerare la pianificazione e aumentare l'allineamento, la coerenza e la chiarezza tra team, progetti, programmi e linee di prodotto.

L'innovazione ingegneristica supportata da questa nuova automazione basata sull'AI è quindi incorporata dove avviene la pianificazione, consentendo un'iterazione più rapida e riducendo l'overhead evitabile del processo.