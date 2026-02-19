Introduzione di un nuovo agente AI in IBM Engineering AI Hub 1.2: elementi di lavoro di qualità superiore, esecuzione più rapida

IBM® Engineering Lifecycle Management (ELM) amplierà presto le sue capacità di automazione per garantire qualità e coerenza nell'Engineering Workflow Management.
IBM Engineering AI Hub 1.2 si sta preparando a lanciare un nuovo agente di composizione Work Item, progettato per creare bozze di alta qualità e ben strutturate per attività complesse, funzionalità e storie utente, direttamente all'interno dell'interfaccia di IBM Engineering Workflow Management.
Aiuta a ridurre la scrittura manuale e a migliorare la qualità di base della creazione degli elementi di lavoro, permettendo agli ingegneri di dedicare meno tempo a chiarire l'intento e più tempo a ottenere i risultati desiderati e il valore per il cliente.
Con la disponibilità generale prevista per il 26 marzo 2026, il prossimo lancio rafforza l'impegno di IBM a fornire soluzioni moderne e facili da utilizzare in grado di aiutare le organizzazioni a massimizzare il valore dei dati ingegneristici e a migliorare la produttività durante tutto il ciclo di vita dello sviluppo.
Il nuovo agente di composizione Work Item riduce al minimo lo sforzo manuale e ripetitivo necessario nella stesura di attività complesse, funzionalità e storie utente assistendoti nel processo di creazione di punti di partenza strutturati e di alta qualità. In questo modo si riduce il tempo dedicato alle attività di authoring ripetitive, garantendo che ogni elemento di lavoro inizi con una base chiara e coerente.
Applicando una struttura e un linguaggio uniformi, l'agente migliora la chiarezza tra i team, aiutando gli stakeholder di prodotto, ingegneria e qualità a rimanere allineati fin dall'inizio e riducendo le incomprensioni che di solito rallentano i team.
Con bozze ben formate disponibili fin dall'inizio, i team possono entrare nei cicli di pianificazione con maggiore fiducia ed efficienza. L'agente di composizione Work Item fornisce elementi di lavoro che catturano già il contesto e gli intenti essenziali, portando a sessioni di preparazione più rapide, stime più accurate e una pianificazione più fluida di sprint e release. Poiché gli elementi di lavoro iniziano con dettagli più completi, le rilavorazioni a valle causate da informazioni poco chiare o mancanti vengono notevolmente ridotte, aiutando i team a evitare ritardi, ridurre i tempi di attesa e fornire valore ai clienti più velocemente.
Questo nuovo agente AI si trova al centro della prossima versione di IBM Engineering AI Hub V1.2, ampliando la suite in crescita di agenti AI e progettata per aiutare i team a creare rapidamente funzioni di alta qualità, storie utente e attività, direttamente all'interno dell'Engineering Workflow Management di ELM. È progettato per migliorare l'agilità, accelerare la pianificazione e aumentare l'allineamento, la coerenza e la chiarezza tra team, progetti, programmi e linee di prodotto.
L'innovazione ingegneristica supportata da questa nuova automazione basata sull'AI è quindi incorporata dove avviene la pianificazione, consentendo un'iterazione più rapida e riducendo l'overhead evitabile del processo.
Oltre all'agente di composizione Work Item, la V1.2 introduce ulteriori progressi: un nuovo client basato sul web per gli amministratori, che consente di configurare l'Engineering AI Hub e gli agenti che gestisce; e il miglioramento dell'analisi di qualità che consente ai professionisti di ignorare i punteggi non allineati alle competenze.
IBM Engineering AI Hub consente ai team di gestire programmi complessi, con particolare attenzione alla scala aziendale, contribuendo ad automatizzare il lavoro di ingegneria lungo o ripetitivo durante l'intero ciclo di vita, consentendo agli esperti di spostarsi più velocemente, mantenendo al contempo il rigore per consegne critiche e di sicurezza.
Oltre all'agente di composizione Work Item, l'IBM Engineering AI Hub include degli agenti per la quality analysis dei requisiti (migliorando chiarezza e precisione), un assistente di ingegneria (per query conversazionali, ricerca o traduzione di argomenti), scoperta di casi d'uso MBSE (collegamento di requisiti linguistici naturali ai modelli di sistema) e sinossi degli elementi di lavoro (sintesi di lavori complessi o difetti).
Insieme, questi agenti rafforzano la continuità digitale e la tracciabilità, dai requisiti alla pianificazione e all'esecuzione, in modo che le organizzazioni di ingegneria possano scalare le consegne senza sacrificare la qualità, l'allineamento o la visibilità.
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