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IBM COBOL Elevate for z/OS: una nuova era di ottimizzazione e modernizzazione delle applicazioni COBOL

IBM annuncia IBM COBOL Elevate for z/OS, una soluzione completa progettata per aiutare le organizzazioni a modernizzare le applicazioni COBOL business-critical attraverso l'ottimizzazione automatizzata delle prestazioni, aggiornamenti dei compilatori accelerati e insight azionabili sulle prestazioni.

Pubblicato il 7 luglio 2026

Le applicazioni COBOL rimangono fondamentali per molti dei sistemi aziendali più importanti del mondo. Man mano che le organizzazioni continuano a modernizzare gli ambienti IT, affrontano una pressione crescente per migliorare le prestazioni delle applicazioni, mantenere livelli software supportati e ridurre la dipendenza da competenze specializzate, continuando a offrire la continuità operativa aziendale.

IBM COBOL Elevate for z/OS aiuta ad affrontare queste sfide unendo automazione, analytics e funzionalità basate sull'AI in un'unica soluzione. Progettato per organizzazioni che eseguono applicazioni COBOL su IBM Z, aiuta a semplificare gli sforzi di modernizzazione e mira a migliorare la qualità delle applicazioni, la produttività degli sviluppatori e l'efficienza operativa.

IBM z17 è la piattaforma leader di settore per applicazioni COBOL business-critical, unendo hardware specializzato e un compilatore COBOL di nuova generazione per offrire prestazioni, resilienza ed efficienza senza pari. Esplora IBM COBOL Elevate con il nuovo z17 single frame & rackmount per massimizzare il valore dell'investimento esistente e utilizzare al meglio le nuove funzionalità COBOL per accelerare il percorso di modernizzazione.

Leggi la lettera di annuncio per z17 single frame and rack mount.

3 potenti funzionalità in un'unica soluzione integrata

IBM COBOL Elevate for z/OS è progettato per riunire tre funzionalità complementari per aiutare le organizzazioni a ottimizzare, aggiornare e semplificare le prestazioni delle applicazioni COBOL.

1. Accelera

IBM COBOL Elevate for z/OS effettua un'analisi delle prestazioni iniziale per determinare quali programmi COBOL richiedono l'ottimizzazione. È stato creato per identificare i programmi COBOL che hanno bisogno di un'ottimizzazione tramite una semplice configurazione iniziale e per fornire assistenza durante il processo di ottimizzazione. Le applicazioni COBOL identificate sono ottimizzate senza modifiche al codice sorgente, necessità di ricompilazione o attività estese di analisi delle prestazioni.

IBM COBOL Elevate è stato progettato per ridurre lo sforzo di test pre-implementazione per moduli COBOL ottimizzati, permettendo alle organizzazioni di sbloccare valore aggiuntivo dalle applicazioni COBOL esistenti.

2. Aggiorna

La funzionalità Simplify Compiler Upgrades è progettata per aiutare le organizzazioni ad accelerare l'aggiornamento ai livelli supportati dal compilatore COBOL Enterprise.

Attraverso l'analisi automatica dell'inventario, valutazioni di prontezza, correzione assistita dall'AI e workflow guidati, i team possono comprendere meglio le dipendenze applicative, identificare i requisiti di aggiornamento e prevedere il rischio del progetto. Questo aiuta le organizzazioni a mantenersi aggiornate utilizzando allo stesso tempo le ultime innovazioni Enterprise COBOL e IBM Z.

3. Insight sulle prestazioni

Performance Insights aiuta le organizzazioni a identificare e dare priorità a potenziali problemi di prestazioni direttamente all'interno del codice sorgente COBOL. Utilizzando analisi statiche e dinamiche insieme a dati reali di esecuzione, IBM COBOL Elevate fornisce raccomandazioni concrete che aiutano gli sviluppatori a concentrarsi sulle problematiche identificate con il maggiore impatto. Collegando l'analisi direttamente al codice sorgente, le organizzazioni possono passare rapidamente dall'identificazione alla correzione.

Perché è importante

Le organizzazioni cercano modi pratici per modernizzare le applicazioni esistenti mantenendo l'affidabilità e la resilienza su cui le loro attività fanno affidamento.

IBM COBOL Elevate for z/OS è progettato per affrontare le principali sfide di modernizzazione delle applicazioni COBOL attraverso questi passaggi:

  • Ottimizzazione delle prestazioni delle applicazioni COBOL utilizzando al meglio le funzionalità della piattaforma Z, massimizzando il ROI
  • Supporto alla gestione proattiva delle prestazioni
  • Accelerazione delle iniziative di modernizzazione delle applicazioni COBOL e di aggiornamento del compilatore
  • Riduzione della dipendenza da competenze e risorse di sviluppo COBOL limitate

Insieme, queste capacità sono progettate per aiutare le organizzazioni a modernizzarsi con maggiore rapidità, continuando a utilizzare la logica di business e la stabilità operativa integrate nelle applicazioni COBOL.

Disponibilità generale

La disponibilità di IBM COBOL Elevate for z/OS 1.1 è prevista per il 18 settembre 2026. Per ulteriori informazioni su IBM COBOL Elevate for z/OS, contatta il tuo rappresentante IBM o un business partner IBM.

Esplora IBM COBOL Elevate for z/OS

Shereen Ghobrial

Director, Compilation Technology & Enterprise Products, IBM Z Software

IBM

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