IBM COBOL Elevate for z/OS: una nuova era di ottimizzazione e modernizzazione delle applicazioni COBOL

IBM annuncia IBM COBOL Elevate for z/OS, una soluzione completa progettata per aiutare le organizzazioni a modernizzare le applicazioni COBOL business-critical attraverso l'ottimizzazione automatizzata delle prestazioni, aggiornamenti dei compilatori accelerati e insight azionabili sulle prestazioni.
Le applicazioni COBOL rimangono fondamentali per molti dei sistemi aziendali più importanti del mondo. Man mano che le organizzazioni continuano a modernizzare gli ambienti IT, affrontano una pressione crescente per migliorare le prestazioni delle applicazioni, mantenere livelli software supportati e ridurre la dipendenza da competenze specializzate, continuando a offrire la continuità operativa aziendale.
IBM COBOL Elevate for z/OS aiuta ad affrontare queste sfide unendo automazione, analytics e funzionalità basate sull'AI in un'unica soluzione. Progettato per organizzazioni che eseguono applicazioni COBOL su IBM Z, aiuta a semplificare gli sforzi di modernizzazione e mira a migliorare la qualità delle applicazioni, la produttività degli sviluppatori e l'efficienza operativa.
IBM z17 è la piattaforma leader di settore per applicazioni COBOL business-critical, unendo hardware specializzato e un compilatore COBOL di nuova generazione per offrire prestazioni, resilienza ed efficienza senza pari. Esplora IBM COBOL Elevate con il nuovo z17 single frame & rackmount per massimizzare il valore dell'investimento esistente e utilizzare al meglio le nuove funzionalità COBOL per accelerare il percorso di modernizzazione.
Leggi la lettera di annuncio per z17 single frame and rack mount.
IBM COBOL Elevate for z/OS è progettato per riunire tre funzionalità complementari per aiutare le organizzazioni a ottimizzare, aggiornare e semplificare le prestazioni delle applicazioni COBOL.
IBM COBOL Elevate for z/OS effettua un'analisi delle prestazioni iniziale per determinare quali programmi COBOL richiedono l'ottimizzazione. È stato creato per identificare i programmi COBOL che hanno bisogno di un'ottimizzazione tramite una semplice configurazione iniziale e per fornire assistenza durante il processo di ottimizzazione. Le applicazioni COBOL identificate sono ottimizzate senza modifiche al codice sorgente, necessità di ricompilazione o attività estese di analisi delle prestazioni.
IBM COBOL Elevate è stato progettato per ridurre lo sforzo di test pre-implementazione per moduli COBOL ottimizzati, permettendo alle organizzazioni di sbloccare valore aggiuntivo dalle applicazioni COBOL esistenti.
La funzionalità Simplify Compiler Upgrades è progettata per aiutare le organizzazioni ad accelerare l'aggiornamento ai livelli supportati dal compilatore COBOL Enterprise.
Attraverso l'analisi automatica dell'inventario, valutazioni di prontezza, correzione assistita dall'AI e workflow guidati, i team possono comprendere meglio le dipendenze applicative, identificare i requisiti di aggiornamento e prevedere il rischio del progetto. Questo aiuta le organizzazioni a mantenersi aggiornate utilizzando allo stesso tempo le ultime innovazioni Enterprise COBOL e IBM Z.
Performance Insights aiuta le organizzazioni a identificare e dare priorità a potenziali problemi di prestazioni direttamente all'interno del codice sorgente COBOL. Utilizzando analisi statiche e dinamiche insieme a dati reali di esecuzione, IBM COBOL Elevate fornisce raccomandazioni concrete che aiutano gli sviluppatori a concentrarsi sulle problematiche identificate con il maggiore impatto. Collegando l'analisi direttamente al codice sorgente, le organizzazioni possono passare rapidamente dall'identificazione alla correzione.
Le organizzazioni cercano modi pratici per modernizzare le applicazioni esistenti mantenendo l'affidabilità e la resilienza su cui le loro attività fanno affidamento.
IBM COBOL Elevate for z/OS è progettato per affrontare le principali sfide di modernizzazione delle applicazioni COBOL attraverso questi passaggi:
Insieme, queste capacità sono progettate per aiutare le organizzazioni a modernizzarsi con maggiore rapidità, continuando a utilizzare la logica di business e la stabilità operativa integrate nelle applicazioni COBOL.
La disponibilità di IBM COBOL Elevate for z/OS 1.1 è prevista per il 18 settembre 2026. Per ulteriori informazioni su IBM COBOL Elevate for z/OS, contatta il tuo rappresentante IBM o un business partner IBM.