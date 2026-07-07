IBM COBOL Elevate for z/OS: una nuova era di ottimizzazione e modernizzazione delle applicazioni COBOL

Le applicazioni COBOL rimangono fondamentali per molti dei sistemi aziendali più importanti del mondo. Man mano che le organizzazioni continuano a modernizzare gli ambienti IT, affrontano una pressione crescente per migliorare le prestazioni delle applicazioni, mantenere livelli software supportati e ridurre la dipendenza da competenze specializzate, continuando a offrire la continuità operativa aziendale.

IBM COBOL Elevate for z/OS aiuta ad affrontare queste sfide unendo automazione, analytics e funzionalità basate sull'AI in un'unica soluzione. Progettato per organizzazioni che eseguono applicazioni COBOL su IBM Z, aiuta a semplificare gli sforzi di modernizzazione e mira a migliorare la qualità delle applicazioni, la produttività degli sviluppatori e l'efficienza operativa.

IBM z17 è la piattaforma leader di settore per applicazioni COBOL business-critical, unendo hardware specializzato e un compilatore COBOL di nuova generazione per offrire prestazioni, resilienza ed efficienza senza pari. Esplora IBM COBOL Elevate con il nuovo z17 single frame & rackmount per massimizzare il valore dell'investimento esistente e utilizzare al meglio le nuove funzionalità COBOL per accelerare il percorso di modernizzazione.

Leggi la lettera di annuncio per z17 single frame and rack mount.

