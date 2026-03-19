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Intelligenza artificiale Automazione IT

Presentazione di IBM Cloud Key Protect Dedicated: creato per workload cloud ad alta affidabilità

Isolamento crittografico e controllo di proprietà del cliente, per progettazione.

Pubblicato il 19 marzo 2026

Con la crescente pressione su sovranità dei dati, revisionabilità e conformità regionale, i leader della sicurezza hanno bisogno di assoluta fiducia che le loro chiavi di crittografia siano solo loro, inaccessibili al provider di cloud o a qualsiasi parte esterna.

IBM Cloud Key Protect Dedicated offre esattamente questo: un modello single-tenant, Keep Your Own Key, con una distribuzione orientata all'isolamento del servizio di gestione delle chiavi cloud-native di IBM, con domini HSM dedicati e un rigoroso modello di fiducia di proprietà del cliente.

Key Protect Dedicated offre un elevato livello di sicurezza tecnica isolando crittograficamente le chiavi dagli operatori cloud tramite HSM dedicati e un accesso controllato dal cliente. Questa progettazione garantisce la separazione dei compiti e garantisce che solo il cliente possa accedere o utilizzare le proprie chiavi di crittografia.

Panoramica: 6 funzionalità principali

IBM Cloud Key Protect Dedicated offre proprietà e isolamento delle chiavi reali per i workload cloud più sensibili e soddisfa la conformità normativa. Ecco come è costruito per ottenere un'elevata sicurezza su scala.  

  1. Dedicato per progettazione, cloud-native su larga scala. Key Protect Dedicated offre uno stack completamente isolato con domini HSM dedicati per la separazione della radice di fiducia e i confini per tenant, ideale per i servizi finanziari, la sanità, il settore pubblico e altri ambienti ad alta affidabilità.
  2. Keep Your Own Key (KYOK) = proprietà totale delle chiavi. Mantieni il pieno controllo delle chiavi master/root, integrando BYOK in modo da poter soddisfare con sicurezza i rigorosi requisiti di sovranità, audit e residenza.
  3. Container riservati con Intel® TDX. Key Protect è progettato per eseguire servizi crittografici nei container riservati Red Hat OpenShift, sfruttando le enclave sicure Intel TDX per aiutare a proteggere i dati in uso, non solo a riposo o in transito.
  4. Garanzia supportata da HSM. Il servizio utilizza HSM FIPS 140‑3 di livello 4 (con certificazione NIST) per proteggere il materiale chiave dalle minacce fisiche e ambientali, supportando rigorosi requisiti aziendali e normativi.
  5. Operazioni hybrid-first. Un piano di controllo e un modello API unificati e cloud-native sono progettati per funzionare attraverso diversi modelli di tenancy e fornitori (inclusi Utimaco, Thales, Marvell), riducendo il lock-in e semplificando la modernizzazione.
  6. Eccellenza operativa integrata. La scalabilità basata su Kubernetes, la telemetria avanzata e l'automazione DevSecOps migliorano la resilienza e l'onboarding mantenendo gli SLA e l'observability al centro.

Dove è più adatto: 5 casi d'uso di alto valore

Abbiamo intrecciato i modelli più comuni che vediamo tra i clienti regolamentati. Usa questi come punti di partenza per i tuoi programmi e le architetture di riferimento.

1) Servizi finanziari: Isolare i dati ad alto rischio e rispettare le regole regionali

Le banche e i fornitori di servizi di pagamento si trovano ad affrontare controlli chiave frammentati, minacce insider/infrastrutturali e obblighi regionali, come DORA, C5, ISMAP e altri. Con KYOK single-tenant e domini HSM dedicati, puoi centralizzare la governance tra le pipeline di pagamenti, trading e analytics, collegando legacy e cloud e allineandoti ai requisiti FS Cloud e PCI.

Il risultato: controllo più forte, audit più puliti, modernizzazione più sicura.

2) Sanità: proteggi le PHI con proprietà e audit rigorosi

I fornitori necessitano di crittografia coerente su EHR, imaging, telemedicina e AI clinica, oltre a log precisi per le revisioni HIPAA/HITRUST. Key Protect Dedicated offre distribuzione dedicata per regione, isolamento delle chiavi single-tenant e registrazione unificata in modo da sapere sempre chi può accedere a cosa e può dimostrarlo.

Il risultato: conformità semplificata, minori difficoltà in fase di audit, implementazione più rapida dei servizi di stato di salute digitali.

Gen AI governata: chiavi di controllo per modelli, dati e artifact

Le pipeline di gen AI attraversano data lake, database vettoriali e repository di modelli, spesso con crittografia incoerente e senza un unico proprietario. Applica BYOK/KYOK su watsonx.ai e watsonx.data asset con chiavi dedicate supportate da HSM per far rispettare la discendenza e la residenza, accelerando al contempo una postura RAG pre-approvata.

Il risultato: un'AI governata con meno passaggi di sicurezza e prove più chiare.

4) IBM PowerVS (AIX e Linux): unificare la crittografia per i sistemi core

AIX, DB2, SAP e i backup spesso combinano metodi senza un proprietario chiaro. Con KYOK single-tenant e domini HSM dedicati, è possibile effettuare migrazioni LPAR sicure, trasferimenti SAP su cloud e operazioni di DR/backup, mantenendo le chiavi nella regione desiderata.

Il risultato: un'adozione più rapida di PowerVS con controllo e governance verificabili.

5) Applicazioni cloud-native: gestire in modo sicuro piattaforma e infrastruttura

Usa Key Protect Dedicated per standardizzare la crittografia per database, object storage e container, con doppie protezioni di autorizzazione per azioni sensibili come la cancellazione delle chiavi o le cerimonie delle chiavi master. Risultato: meno errori di configurazione, audit più accurati e tempi di lancio che si riducono da settimane a giorni.

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Key Protect Dedicated offre alle organizzazioni la libertà di operare velocemente nel cloud, senza rinunciare al controllo delle chiavi, dei confini o della fiducia.

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Vivek Kinra

Director, Product Management - IBM Cloud Platform, Security and Compliance | CISSP

Damneet Basak

Senior Product Manager - IBM Cloud Security