Presentazione di IBM Cloud Key Protect Dedicated: creato per workload cloud ad alta affidabilità

Isolamento crittografico e controllo di proprietà del cliente, per progettazione.
Con la crescente pressione su sovranità dei dati, revisionabilità e conformità regionale, i leader della sicurezza hanno bisogno di assoluta fiducia che le loro chiavi di crittografia siano solo loro, inaccessibili al provider di cloud o a qualsiasi parte esterna.
IBM Cloud Key Protect Dedicated offre esattamente questo: un modello single-tenant, Keep Your Own Key, con una distribuzione orientata all'isolamento del servizio di gestione delle chiavi cloud-native di IBM, con domini HSM dedicati e un rigoroso modello di fiducia di proprietà del cliente.
Key Protect Dedicated offre un elevato livello di sicurezza tecnica isolando crittograficamente le chiavi dagli operatori cloud tramite HSM dedicati e un accesso controllato dal cliente. Questa progettazione garantisce la separazione dei compiti e garantisce che solo il cliente possa accedere o utilizzare le proprie chiavi di crittografia.
IBM Cloud Key Protect Dedicated offre proprietà e isolamento delle chiavi reali per i workload cloud più sensibili e soddisfa la conformità normativa. Ecco come è costruito per ottenere un'elevata sicurezza su scala.
Abbiamo intrecciato i modelli più comuni che vediamo tra i clienti regolamentati. Usa questi come punti di partenza per i tuoi programmi e le architetture di riferimento.
Le banche e i fornitori di servizi di pagamento si trovano ad affrontare controlli chiave frammentati, minacce insider/infrastrutturali e obblighi regionali, come DORA, C5, ISMAP e altri. Con KYOK single-tenant e domini HSM dedicati, puoi centralizzare la governance tra le pipeline di pagamenti, trading e analytics, collegando legacy e cloud e allineandoti ai requisiti FS Cloud e PCI.
Il risultato: controllo più forte, audit più puliti, modernizzazione più sicura.
I fornitori necessitano di crittografia coerente su EHR, imaging, telemedicina e AI clinica, oltre a log precisi per le revisioni HIPAA/HITRUST. Key Protect Dedicated offre distribuzione dedicata per regione, isolamento delle chiavi single-tenant e registrazione unificata in modo da sapere sempre chi può accedere a cosa e può dimostrarlo.
Il risultato: conformità semplificata, minori difficoltà in fase di audit, implementazione più rapida dei servizi di stato di salute digitali.
Le pipeline di gen AI attraversano data lake, database vettoriali e repository di modelli, spesso con crittografia incoerente e senza un unico proprietario. Applica BYOK/KYOK su watsonx.ai e watsonx.data asset con chiavi dedicate supportate da HSM per far rispettare la discendenza e la residenza, accelerando al contempo una postura RAG pre-approvata.
Il risultato: un'AI governata con meno passaggi di sicurezza e prove più chiare.
AIX, DB2, SAP e i backup spesso combinano metodi senza un proprietario chiaro. Con KYOK single-tenant e domini HSM dedicati, è possibile effettuare migrazioni LPAR sicure, trasferimenti SAP su cloud e operazioni di DR/backup, mantenendo le chiavi nella regione desiderata.
Il risultato: un'adozione più rapida di PowerVS con controllo e governance verificabili.
Usa Key Protect Dedicated per standardizzare la crittografia per database, object storage e container, con doppie protezioni di autorizzazione per azioni sensibili come la cancellazione delle chiavi o le cerimonie delle chiavi master. Risultato: meno errori di configurazione, audit più accurati e tempi di lancio che si riducono da settimane a giorni.
Key Protect Dedicated offre alle organizzazioni la libertà di operare velocemente nel cloud, senza rinunciare al controllo delle chiavi, dei confini o della fiducia.
Leggi la documentazione per iniziare a utilizzare il servizio