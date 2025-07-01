1 luglio 2025
Le aziende di tutte le dimensioni sono sottoposte a crescenti pressioni per spostare grandi volumi di dati in modo rapido, sicuro e affidabile. Che si tratti di supportare team distribuiti, consentire la collaborazione remota o automatizzare i trasferimenti di file urgenti, la necessità di uno spostamento efficiente dei dati non è mai stata così critica.
Ma non tutte le organizzazioni sono pronte per iniziare con una distribuzione su larga scala sin dal primo giorno. Molti dipartimenti delle grandi aziende, così come delle piccole e medie imprese (SMB), sono alla ricerca di un modo più semplice ed economico per iniziare. Che si tratti di un team multimediale che condivide asset ad alta risoluzione, di un'unità di ricerca che sposta set di dati o di una PMI che cerca di semplificare i workflow di base, questi team hanno bisogno di una soluzione che li soddisfi, senza compromessi in termini di velocità o sicurezza.
Aspera Lite è una soluzione di trasferimento file on-premise basata su abbonamento progettata specificamente per distribuzioni mirate ed entry-level. Offre la potenza della tecnologia brevettata FASP di IBM® Aspera, che garantisce trasferimenti di file rapidi, sicuri e prevedibili, pensata per team, reparti o organizzazioni di dimensione ridotta che stanno appena iniziando il loro viaggio verso workflow di dati più avanzati.
Con Aspera Lite puoi:
Che tu sia un reparto di una grande azienda o una PMI con risorse IT limitate, Aspera Lite ti offre un modo rapido, sicuro e scalabile per modernizzare i trasferimenti di file, alle tue condizioni.
Molte organizzazioni necessitano di trasferimenti di file sicuri e ad alta velocità, ma potrebbero non aver bisogno o non essere pronte per modelli di implementazione su larga scala. IBM Aspera Lite risolve questo problema con un'offerta scalabile che supporta:
IBM Aspera Lite include una collezione accurata di componenti software, selezionati con cura per supportare il trasferimento e la condivisione di file rapidi e sicuri:
È possibile scegliere tra tre opzioni di larghezza di banda, 100 Mbps, 500 Mbps o 1 Gbps, in base alle proprie esigenze di prestazioni. Tutti i livelli includono un volume di trasferimento dati illimitato e sono concessi in licenza tramite abbonamenti annuali a tempo determinato.
IBM Aspera Lite porta la potenza della tecnologia di trasferimento file ad alta velocità di Aspera in nuovi segmenti e casi d'uso. Offre un punto di ingresso strategico che può essere ampliato nel tempo in distribuzioni più ampie ed ecosistemi di partner collaborativi.
Rispondendo alle esigenze delle organizzazioni con workload più piccoli e budget più limitati, Aspera Lite completa il più ampio portafoglio IBM Aspera.
Vuoi semplificare i tuoi trasferimenti di file? IBM Aspera Lite è ora disponibile come soluzione globale basata su abbonamento per uno spostamento rapido e sicuro dei dati. I dettagli sugli ordini, la documentazione e le risorse di supporto sono disponibili su IBM documentazione.
Per saperne di più, contatta il tuo rappresentante IBM o visita la pagina del prodotto IBM Aspera.