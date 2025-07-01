Le aziende di tutte le dimensioni sono sottoposte a crescenti pressioni per spostare grandi volumi di dati in modo rapido, sicuro e affidabile. Che si tratti di supportare team distribuiti, consentire la collaborazione remota o automatizzare i trasferimenti di file urgenti, la necessità di uno spostamento efficiente dei dati non è mai stata così critica.

Ma non tutte le organizzazioni sono pronte per iniziare con una distribuzione su larga scala sin dal primo giorno. Molti dipartimenti delle grandi aziende, così come delle piccole e medie imprese (SMB), sono alla ricerca di un modo più semplice ed economico per iniziare. Che si tratti di un team multimediale che condivide asset ad alta risoluzione, di un'unità di ricerca che sposta set di dati o di una PMI che cerca di semplificare i workflow di base, questi team hanno bisogno di una soluzione che li soddisfi, senza compromessi in termini di velocità o sicurezza.