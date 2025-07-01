Presentazione di IBM Aspera: trasferimento rapido dei file per casi d'uso scalabili

Le aziende di tutte le dimensioni sono sottoposte a crescenti pressioni per spostare grandi volumi di dati in modo rapido, sicuro e affidabile. Che si tratti di supportare team distribuiti, consentire la collaborazione remota o automatizzare i trasferimenti di file urgenti, la necessità di uno spostamento efficiente dei dati non è mai stata così critica.

Ma non tutte le organizzazioni sono pronte per iniziare con una distribuzione su larga scala sin dal primo giorno. Molti dipartimenti delle grandi aziende, così come delle piccole e medie imprese (SMB), sono alla ricerca di un modo più semplice ed economico per iniziare. Che si tratti di un team multimediale che condivide asset ad alta risoluzione, di un'unità di ricerca che sposta set di dati o di una PMI che cerca di semplificare i workflow di base, questi team hanno bisogno di una soluzione che li soddisfi, senza compromessi in termini di velocità o sicurezza.

Ecco dove entra in gioco IBM Aspera Lite

Aspera Lite è una soluzione di trasferimento file on-premise basata su abbonamento progettata specificamente per distribuzioni mirate ed entry-level. Offre la potenza della tecnologia brevettata FASP di IBM® Aspera, che garantisce trasferimenti di file rapidi, sicuri e prevedibili, pensata per team, reparti o organizzazioni di dimensione ridotta che stanno appena iniziando il loro viaggio verso workflow di dati più avanzati.

Con Aspera Lite puoi:

  • Condividere e ricevere rapidamente file di grandi dimensioni senza limiti di dimensioni o distanza
  • Automatizzare i trasferimenti di routine per ridurre lo sforzo manuale
  • Abilitare la collaborazione ad alta velocità tra utenti distribuiti
  • Iniziare in piccolo e scalare man mano che le tue esigenze di trasferimento dei dati si evolvono

Che tu sia un reparto di una grande azienda o una PMI con risorse IT limitate, Aspera Lite ti offre un modo rapido, sicuro e scalabile per modernizzare i trasferimenti di file, alle tue condizioni.

Creato per i team con crescenti esigenze di dati

Molte organizzazioni necessitano di trasferimenti di file sicuri e ad alta velocità, ma potrebbero non aver bisogno o non essere pronte per modelli di implementazione su larga scala. IBM Aspera Lite risolve questo problema con un'offerta scalabile che supporta:

  • Collaborazione di base e condivisione dei dati dai data center locali
  • Semplice automazione per il trasferimento di dati tra sedi on-premise e con i partner
  • Facile distribuzione e gestione da parte di team IT snelli
  • Prestazioni ad alta velocità che superano gli strumenti MFT tradizionali

Imballaggio semplificato

IBM Aspera Lite include una collezione accurata di componenti software, selezionati con cura per supportare il trasferimento e la condivisione di file rapidi e sicuri:

  • IBM® Aspera High-Speed Transfer Endpoint: il motore principale che consente trasferimenti sicuri e ad alta velocità tra endpoint utilizzando la tecnologia FASP di Aspera
  • IBM® Aspera Faspex: facilita il trasferimento di file sicuro e basato su pacchetti con un'interfaccia web intuitiva e workflow in stile e-mail
  • IBM® Aspera Shares: consente agli utenti di sfogliare, accedere e condividere file su storage distribuito tramite una semplice interfaccia web
  • IBM® Aspera Console: fornisce monitoraggio, automazione e controllo centralizzati su tutti i trasferimenti
  • IBM® Aspera Proxy: consente trasferimenti sicuri di file tramite firewall mascherando gli IP interni ed applicando il controllo degli accessi
  • IBM® Aspera HTTP Gateway: supporta i trasferimenti HTTPS basati su browser per gli utenti in ambienti con restrizioni o senza software installato

È possibile scegliere tra tre opzioni di larghezza di banda, 100 Mbps, 500 Mbps o 1 Gbps, in base alle proprie esigenze di prestazioni. Tutti i livelli includono un volume di trasferimento dati illimitato e sono concessi in licenza tramite abbonamenti annuali a tempo determinato.

3 impatti aziendali chiave

  1. Collaborazione accelerata: consente a team e partner di scambiare file di grandi dimensioni in modo rapido e affidabile, abbreviando le tempistiche del progetto
  2. Riduzione dei costi operativi: semplifica la gestione e l'automazione, rendendola facile da distribuire e utilizzare anche con risorse limitate
  3. Prevedibilità e flessibilità dei costi: offre prezzi a tempo determinato con trasferimento dati illimitato, eliminando i costi di utilizzo variabili e aiutando a gestire i budget con sicurezza

Espansione della portata di IBM Aspera

IBM Aspera Lite porta la potenza della tecnologia di trasferimento file ad alta velocità di Aspera in nuovi segmenti e casi d'uso. Offre un punto di ingresso strategico che può essere ampliato nel tempo in distribuzioni più ampie ed ecosistemi di partner collaborativi.

Rispondendo alle esigenze delle organizzazioni con workload più piccoli e budget più limitati, Aspera Lite completa il più ampio portafoglio IBM Aspera.

Inizia con IBM Aspera Lite

Vuoi semplificare i tuoi trasferimenti di file? IBM Aspera Lite è ora disponibile come soluzione globale basata su abbonamento per uno spostamento rapido e sicuro dei dati. I dettagli sugli ordini, la documentazione e le risorse di supporto sono disponibili su IBM documentazione.

Per saperne di più, contatta il tuo rappresentante IBM o visita la pagina del prodotto IBM Aspera.

