Presentazione dell'alta disponibilità su IBM Cloud for VCF as a Service: miglioramento della resilienza e della disponibilità per workload mission-critical

Se stai cercando una soluzione affidabile per ospitare i tuoi workload VMware mission-critical nel cloud, IBM Cloud for VCF as a Service potrebbe essere la soluzione perfetta, in quanto offre resilienza e disponibilità di alto livello.

Per aiutare le aziende a iniziare con IBM Cloud for VCF as a Service ancora più facilmente, offriamo alcune interessanti promozioni:

Per iniziare : utilizza il codice promozionale VCFAAS1000 e ricevi 1000 USD in crediti cloud quando inizi il suo percorso con IBM Cloud for VCF as a Service.

: utilizza il codice promozionale USD in crediti cloud quando inizi il suo percorso con IBM Cloud for VCF as a Service. Offerte speciali per i nuovi clienti : ottieni fino al 50% di sconto quando ti impegni in un contratto di 1 o 3 anni

: ottieni fino al quando ti impegni in un contratto di 1 o 3 anni Prezzi di partenza bassi: le distribuzioni su richiesta partono da meno di 200 USD al mese, il che rende la soluzione accessibile per le aziende di tutte le dimensioni che desiderano scalare con facilità.

Per maggiori dettagli o per iniziare il tuo percorso con IBM Cloud for VMware Cloud Foundation as a Service, contatta subito il nostro team.