Presentiamo HCP Terraform powered by Infragraph: ora in anteprima pubblica

Gli ambienti ibridi e multi-cloud creano silos di dati. HCP Terraform powered by Infragraph offre una singola fonte affidabile per ottimizzare e proteggere l'infrastruttura.
La migrazione al cloud avrebbe dovuto rendere più semplice il provisioning e la gestione dell’infrastruttura. Per molte aziende, la realtà è più complessa. Sono emersi nuovi punti critici che compromettono la velocità, la sicurezza e la scalabilità del cloud.
Prendiamo l'attuale situazione “normale” delle organizzazioni, ovvero i dati dell’infrastruttura archiviati in silos. Raramente si ha quindi una visione unificata di ciò che accade negli ambienti ibridi e multi-cloud. Invece, i team di piattaforma lo assemblano da soli oppure finiscono per acquistare strumenti diversi, creando ancora più frammentazione. Hanno difficoltà a tenere traccia di chi possiede le diverse risorse e chi ne è responsabile. Le patch di sicurezza e la mitigazione dei rischi diventano più difficili, la complessità cresce e i costi aumentano.
È qui che HCP Terraform powered by Infragraph si rivela utile. Un grafo della conoscenza centralizzato e guidato da eventi, Infragraph fornisce la visibilità unificata che mantiene il focus dove deve essere, ovvero consentire alle organizzazioni di proteggere e ottimizzare l’infrastruttura. Gli insight statici sono sostituiti da aggiornamenti dinamici, alimentati da dati provenienti dall’intero patrimonio dell’organizzazione. In futuro, questo fornirà le aziende la base necessaria per utilizzare l'AI per automatizzare i workflow d'importanza chiave.
In occasione di IBM Think, siamo lieti di annunciare che HCP Terraform powered by Infragraph sarà disponibile in anteprima pubblica per i clienti idonei di HCP Terraform. In questo blog, illustreremo perché Infragraph è una risorsa indispensabile per i team di piattaforma che affrontano le crescenti sfide della gestione di infrastrutture complesse nell'era dell'AI. Illustreremo inoltre in dettaglio come i clienti HCP Terraform possono iniziare a utilizzare questa funzionalità già ora.
Per i team di piattaforma, la verità è da sempre difficile da ottenere. In media, la maggior parte delle aziende utilizza cinque o più servizi per gestire il proprio ambiente cloud, secondo una ricerca di HashiCorp..
Per cercare di ottenere un'istantanea accurata è necessario consolidare i dati provenienti da tutti i diversi ecosistemi, workflow e applicazioni, spesso attraverso processi manuali e macchinosi. Quando sono pronti per l'analisi, i dati sono già obsoleti. Questa visione statica rallenta i tempi di risposta e porta a spese impreviste. Il problema non sta migliorando, soprattutto perché i cambiamenti infrastrutturali avvengono più frequentemente, gli exploit si utilizzano più rapidamente e i costi vanno fuori controllo più velocemente.
Ad esempio, quando l'AI permette agli hacker di colpire vulnerabilità con velocità e precisione straordinarie, qualsiasi falla di sicurezza deve essere individuata e risolta in tempo reale. Oppure, per contenere i costi, i team di piattaforma devono indagare sui picchi di utilizzo inattesi prima che facciano lievitare le bollette. Ma invece di avvisi proattivi, gli approcci legacy alla gestione ibrida e multi-cloud spesso lasciano le organizzazioni con i cosiddetti “dati sporchi”, ovvero informazioni obsolete provenienti da server, VM e sistemi cloud.
Con Infragraph, gli asset vengono aggiornati regolarmente tramite connessioni dirette a ogni ecosistema, mentre è disponibile anche Terraform Search per flussi di dati più approfonditi o personalizzati. Man mano che i dati arrivano su AWS, Azure, GCP oppure su sistemi on-premise, Infragraph può essere aggiornato, offrendo finalmente ai team di piattaforma la verità unificata sull’infrastruttura che stavano cercando.
Cloud patching, drift management, conformità, controllo dei report; in molte organizzazioni, questi processi fondamentali sono ancora ad hoc, manuali ed eccessivamente costosi. Il tempo che dovrebbe essere dedicato alla rilevazione proattiva dei problemi viene invece speso a navigare tra silos di dati.
Anche con funzionalità di sicurezza e dati più potenti, se i dati sono dispersi, l’azienda continuerà comunque a operare in ritardo quando si tratta di identificare, risolvere e prevenire i problemi. Come gli esseri umani, senza affrontare la frammentazione dei dati sottostante, gli agenti AI faticano a navigare nei silos in ambienti ibridi o multi-cloud.
Infragraph offre una visione più chiara dell'allocazione e della proprietà delle risorse per ottimizzare la spesa infrastrutturale. I team CloudOps, di piattaforma e di sicurezza possono ottenere insight attraverso query in linguaggio naturale. Poiché sempre più aziende cercano di adottare l'AI, Infragraph fungerà da base di conoscenza unificata per alimentare workflow affidabili e automatizzati.
Come annunciato all'IBM Think 2026, se sei già cliente di HCP Terraform, dall'8 maggio 2026 potrai accedere all'anteprima pubblica di Terraform powered by Infragraph.
Inizia a utilizzare Infragraph effettuando l’accesso alla tua organizzazione HCP, quindi fai clic sul riquadro Infragraph per configurare le connessioni, impostare le query e aggiungere utenti.