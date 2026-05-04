Presentiamo HCP Terraform powered by Infragraph: ora in anteprima pubblica

La migrazione al cloud avrebbe dovuto rendere più semplice il provisioning e la gestione dell’infrastruttura. Per molte aziende, la realtà è più complessa. Sono emersi nuovi punti critici che compromettono la velocità, la sicurezza e la scalabilità del cloud.

Prendiamo l'attuale situazione “normale” delle organizzazioni, ovvero i dati dell’infrastruttura archiviati in silos. Raramente si ha quindi una visione unificata di ciò che accade negli ambienti ibridi e multi-cloud. Invece, i team di piattaforma lo assemblano da soli oppure finiscono per acquistare strumenti diversi, creando ancora più frammentazione. Hanno difficoltà a tenere traccia di chi possiede le diverse risorse e chi ne è responsabile. Le patch di sicurezza e la mitigazione dei rischi diventano più difficili, la complessità cresce e i costi aumentano.

È qui che HCP Terraform powered by Infragraph si rivela utile. Un grafo della conoscenza centralizzato e guidato da eventi, Infragraph fornisce la visibilità unificata che mantiene il focus dove deve essere, ovvero consentire alle organizzazioni di proteggere e ottimizzare l’infrastruttura. Gli insight statici sono sostituiti da aggiornamenti dinamici, alimentati da dati provenienti dall’intero patrimonio dell’organizzazione. In futuro, questo fornirà le aziende la base necessaria per utilizzare l'AI per automatizzare i workflow d'importanza chiave.

In occasione di IBM Think, siamo lieti di annunciare che HCP Terraform powered by Infragraph sarà disponibile in anteprima pubblica per i clienti idonei di HCP Terraform. In questo blog, illustreremo perché Infragraph è una risorsa indispensabile per i team di piattaforma che affrontano le crescenti sfide della gestione di infrastrutture complesse nell'era dell'AI. Illustreremo inoltre in dettaglio come i clienti HCP Terraform possono iniziare a utilizzare questa funzionalità già ora.